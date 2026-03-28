Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
Analiză Adevărul despre ieftinirea carburanților: de ce scăderea accizei este evitată, deși este singura măsură cu impact real

Scăderea accizei devine principala armă a Guvernului împotriva prețurilor record de la pompă. După eșecul parțial al plafonării adaosului comercial, specialiștii consultați de „Adevărul” confirmă: reducerea taxelor statului este singura măsură care poate proteja cu adevărat buzunarele românilor.

Pompă de carburanți
Un plin costă cu peste 100 de lei în plus față de acum o lună. Foto arhivă

În prezent, motorina standard se vinde în benzinării între 10,13 și 10,26 lei pe litru, cu aproximativ 2–2,12 lei mai mult decât în urmă cu o lună, când prețul mediu la nivel național era de 8,25 lei pe litru. Luând în calcul un rezervor de carburant de 50 de litri, înseamnă că un plin costă 513 lei, cu 100 de lei mai mult decât în urmă cu o lună, iar din cei 513 lei, statului îi rămân cel puțin 250 de lei drept taxe și accize.

Specialiștii consultați de „Adevărul” avertizează că prețurile nu se vor opri aici din cauza creșterii prețului barilului de petrol, astfel încât intervențiile Guvernului par să aibă un caracter mai degrabă simbolic și preventiv, singura măsură care ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului final fiind reducerea accizei.

Simona Dobre: Executivul trebuie să reducă acciza, fără să majoreze deficitul

Expertul în energie Simona Dobre, a declarat pentru „Adevărul” că măsurile luate de autorități pentru prețul carburanților au un impact limitat.

„Plafonarea adaosului comercial este dificil de aplicat în practică și nu poate conduce la o reducere semnificativă a prețurilor. De asemenea, diminuarea conținutului de biocarburant rămâne, deocamdată, doar o posibilitate prevăzută în ordonanță.

O soluție mai eficientă ar fi reducerea accizei, însă aceasta necesită o decizie atent fundamentată, în contextul unui deficit bugetar deja ridicat. Mai exact, o echipă de experți ar trebui să stabilească nivelul optim de reducere a accizelor, astfel încât încasările din TVA — susținute de consumul actual și cel anticipat — să poată compensa această diminuare, fără a crea dezechilibre suplimentare la nivel bugetar”, a declarat experta pentru „Adevărul”.

Aceasta a adăugat că, în prezent, prețurile sunt foarte ridicate și că „rămâne de văzut în ce măsură acest nivel este justificat”.

„Companiile din domeniu ar trebui să ia în calcul și gradul de suportabilitate al consumatorilor, în condițiile în care, chiar și în acest context, își mențin profitabilitatea, la fel ca și statul, prin veniturile colectate. Impactul asupra buzunarelor românilor este deja semnificativ. Este de așteptat un al doilea pas, mai ferm, din partea Executivului, în direcția reducerii accizei”, a declarat Dobre

Dumitru Chisăliţă: Doar se prefac că iau măsuri

La rândul lui, expertul în energie Dumitru Chisăliță a declarat pentru „Adevărul” că ar fi o măsură simplă, corectă și propusă de sindicate și patronate de „n” ori în ultimele săptămâni.

„Dacă se va merge pe plafonarea adaosului comercial plus reducerea accizei impactul în buzunarele românilor ar fi de 1,2 lei, având în vedere că prețul este format din costul carburanților plus costul de distribuție la care se adaugă acciza și abia apoi se calculează TVA, adică avem o taxă la taxă.

Din punctul meu de vedere impactul e infim pe lângă ce ne așteaptă (scumpiri accelerate din cauza prețului barilului de petrol – n. red.). Se fac că fac ceva, nu e nimic concret, doar se prefac că iau măsuri. Domnul Bolojan are de unde să scadă (prețul carburanților – n. red.), doar să vrea”, a declarat Dumitru Chisăliță pentru „Adevărul”.

Silviu Gresoi: Impactul abia ajunge la jumătate din nivelul scumpirilor

Expertul în energie Silviu Gresoi a explicat pentru „Adevărul” că măsurile abia înjumătățesc scumpirea, ceea ce înseamnă mai degrabă o încetinire a scumpirilor decât o reducere consistentă a prețurilor.

Plafonarea adaosului comercial poate reduce prețul carburantului cu aproximativ 30–50 bani/litru (3–5%), în timp ce o reducere a accizei ar putea duce la o scădere de aproximativ 60–80 bani/litru. În prezent, dintr-un preț de aproximativ 10,2 lei/l la motorină, peste 50% reprezintă taxe (acciză + TVA), iar restul depinde de cotația petrolului și cursul valutar. Chiar și cu aceste măsuri, scăderea totală posibilă este de circa 1 leu/l, mult sub creșterea recentă de peste 2 lei/l, ceea ce înseamnă că impactul va fi mai degrabă de încetinire a scumpirilor decât de ieftinire semnificativă”, a declarat Silviu Gresoi.

Adrian Negrescu: Măsurile doar evită penuria sau speculațiile de preț

În opinia analistului Adrian Negrescu, „reducerea accizei la carburanți reprezintă, cu siguranță, singura măsură eficientă în actualul context, având în vedere provocările bugetare”. „Este de datoria statului să încerce să tempereze creșterea prețului carburanților măcar din perspectiva diferenței de încasări dintre prețul luat în calcul la construcția bugetului și cel de la pompă, din prezent. Este nevoie, însă, de un calcul foarte exact, care să calibreze corect efectele bugetare în concordanță cu evoluția prețului la pompă care, să fim sinceri, nu va fi influențat foarte mult de această decizie”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Cât încasează statul din prețul pe un litru de motorină. Expert: O reducere a prețului cu 50 de bani ca în 2022 ar fi făcut mult bine

Potrivit acestuia, chiar dacă statul va veni cu ideea unei accize flexibile, în funcție de dinamica prețurilor, nu este de așteptat să existe o scădere semnificativă de prețuri mai ales că, la nivel internațional cotația petrolului, a motorinei, continuă să crească.

„Restul măsurilor decise prind ordonanța aprobată de guvern sunt mai mult aspiraționale, în sensul că doar creează cadrul pentru a se evita penuria de la pompă și posibilele speculații pe preț. Ce este sigur este că această OUG nu va intra efectiv în vigoare decât când vom vedea normele metodologice care să definească foarte clar ce înseamnă adaos comercial plafonat, care sunt metodele de raportare către autorități etc”, a declarat Negrescu..

Ce măsuri au luat alte state europene

O analiză recentă arată că Ungaria a plafonat prețul la circa 1,48 euro/l și a utilizat rezerve strategice, iar Croația a impus un preț maxim de aproximativ 1,50 euro/l pentru benzină. Slovenia a combinat plafonarea cu reducerea accizelor, ajungând la circa 1,47 euro/l pentru benzină și 1,53 euro/l pentru motorină.

Polonia a redus TVA la 8%, ceea ce a dus la o scădere de aproximativ 0,18 euro/l, iar Bulgaria a operat reduceri de taxe de circa 0,10 euro/l. Cehia a redus acciza la motorină cu aproximativ 0,06 euro/l, Slovacia a acordat compensații de circa 0,10 euro/l, iar statele baltice — Estonia, Letonia și Lituania — au aplicat reduceri și subvenții între 0,07 și 0,10 euro/l.

În Europa de Vest, Germania a redus taxele cu un impact de aproximativ 0,20 euro/l și a limitat creșterile zilnice de preț, în timp ce Franța a acordat reduceri de 0,15–0,20 euro/l și a intensificat controalele în benzinării. Italia a redus accizele cu aproximativ 0,25 euro/l, iar Spania a introdus o subvenție directă de 0,20 euro/l.

Portugalia a implementat un mecanism automat de compensare la creșteri de peste 0,10 euro/l, Grecia a acordat sprijin între 0,12 și 0,20 euro/l, în special pentru zonele insulare, iar Austria a limitat creșterile zilnice la circa 0,03 euro.

Sindicatele boicotează plafonarea adaosului la carburanți și acuză Guvernul că „mimează dialogul social” în plină criză energetică

Belgia a combinat reducerea accizelor cu scăderea TVA, cu un impact de aproximativ 0,15 euro/l, iar Olanda a redus accizele cu circa 0,17 euro/l. Irlanda a aplicat o reducere de 0,15 euro/l, Danemarca a avut un impact indirect de circa 0,05 euro/l prin politici energetice, iar Finlanda și Suedia au redus accizele cu aproximativ 0,12 euro/l, respectiv 0,20 euro/l.

În afara nucleului UE, dar incluse în analiză, Norvegia a redus taxele cu aproximativ 0,15 euro/l, Marea Britanie a redus duty-ul cu 0,06 euro/l, iar Elveția a utilizat mecanisme de stabilizare cu un impact de circa 0,10 euro/l.

În sudul Europei, Malta a menținut un preț fix de aproximativ 1,34 euro/l, Cipru a redus accizele cu circa 0,08 euro/l, iar Turcia a acordat subvenții de aproximativ 0,25 euro/l.

Top articole

Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni fără precedent pentru regimul lui Orban
digi24.ro
image
Încetează plafonarea prețului la gaze. Ce înseamnă asta pentru români și cum funcționează ”Ro-Alert”-ul la facturi
stirileprotv.ro
image
Afectează vortexul polar Capitala? Mai ninge sau nu în București, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Atac cu rachete iraniene în Arabia Saudită. 12 soldați americani au fost răniți
mediafax.ro
image
Ipostaza unică în care a apărut Mihaela Cambei. Halterofila a întors toate privirile
fanatik.ro
image
Un general din Africa amenință că armata sa va ataca Iranul: „Ocupăm Teheranul în 72 de ore”
libertatea.ro
image
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
O femeie care lua bani de la Casa de Pensii pe motiv că era prea bolnavă ca să iasă din casă a fost prinsă în tiroliană, în Mexic
antena3.ro
image
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
observatornews.ro
image
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
cancan.ro
image
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Câţi ani poţi folosi anvelopele: durata de viaţă a cauciucurilor. Ce este regula celor 10?
playtech.ro
image
Transferul lui Nicușor Bancu, discutat de Mihai Rotaru și Giovanni Becali. La ce echipă a fost propus fundașul Univeristății Craiova
fanatik.ro
image
O navă thailandeză atacată cu rachete în Strâmtoarea Ormuz a naufragiat pe o insulă-fortăreață a Iranului, după ce a plutit în derivă 16 zile. A fost găsită fără echipaj la bord VIDEO FOTO
ziare.com
image
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
digisport.ro
image
Țara care ar putea resuscita Europa. Începe exploatarea celui mai mare zăcăminte de petrol din lume/ O alternativă la Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
NEWS ALERT Descoperire macabră în Capitală! O femeie a fost găsită înecată în lacul Herăstrău
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Iarna se întoarce. Se depune strat de zăpadă, fenomene extreme şi la Bucureşti. Alertă de Florii şi de Paşte
romaniatv.net
image
Rusia se implică direct în conflict, alături de Iran. Gestul făcut de Putin pentru poporul iranian
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Ioana Ginghină și Gabriela Cristea, puse la pământ de medici după ce au spus că depresia e un moft, iar o persoană bolnavă stă ca „boul pe coadă: „Periculoase și stigmatizante”
actualitate.net
image
Horoscop 27 martie - 2 aprilie. Dezamăgiri pentru Berbeci, Leii au parte de schimbări, oportunități, dar și de succes
click.ro
image
Cătălin Măruță, dat de gol de Andra! Ce face de când a fost dat afară de la Pro Tv: „El se ocupă”
click.ro
image
Mirela Vaida, sinceră despre situația ei materială: „Câştig foarte mulți bani”. Adevăratul motiv pentru care merge la Asia Express: „De asta plec”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
Click!

image
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
image
Horoscop 27 martie - 2 aprilie. Dezamăgiri pentru Berbeci, Leii au parte de schimbări, oportunități, dar și de succes

OK! Magazine

image
Prânzul Regelui Charles are acum doar un singur ingredient. Cancerul a provocat asemenea schimbare?

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?