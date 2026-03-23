search
Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Suedia „taie” prețul la pompă. Ce fac restul țărilor europene și unde se situează România

0
0
Publicat:

Guvernul Suediei intenționează să compenseze gospodăriile pentru costurile mai ridicate cu electricitatea şi să reducă taxa pe benzină şi motorină, pe fondul majorării prețurilor petrolului, în urma războiului din Iran, a anunțat luni premierul Ulf Kristersson.

Colaj foto cu un grafic bursier care indică scădere, pompă de carburanti și butoaie cu petrol
Suedia reduce taxa pe benzină și motorină.

Schimbările vor fi incluse într-un amendament la legea bugetului, pe care Executivul îl va depune la Parlament în 13 aprilie, şi care, a anunţat săptămâna trecută ministrul de Finanţe, Elisabeth Svantesson, include noi cheltuieli în valoare de 7,7 miliarde coroane suedeze (812 milioane de dolari).

Preţurile petrolului au crescut semnificativ. Toate aceste evoluţii afectează în prezent şi ar putea continua să afecteze economia Suediei", a declarat Kristersson la o conferinţă de presă.

Ostilităţile lansate de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului începând cu 28 februarie au stârnit îngrijorări privind creşterea preţurilor la nivel mondial, în special din cauza majorării costului hidrocarburilor ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz, prin care trece o mare parte din exporturile de petrol şi gaze ale ţările din Golful Persic.

În acest context, mai multe state europene au adoptat măsuri pentru a atenua impactul creşterii preţurilor la carburanţi asupra populaţiei şi economiei, în timp ce organizaţiile internaţionale din sectorul energetic au emis recomandări pentru reducerea consumului de petrol.

La bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a scăzut cu 7%, la aproximativ 103 dolari, pe fondul optimismului de pe pieţe, după ce vineri urcase la 119 dolari.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat vineri ca va distruge centralele electrice iraniene dacă Teheranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până luni seara. Luni, el a dat însă asigurări că a purtat în ultimele două zile "discuţii foarte bune şi productive" cu Teheranul în legătură cu o "încetare completă şi totală a ostilităţilor" şi a precizat că discuţiile "vor continua în această săptămână". 

Ce măsuri au luat alte state europene

O analiză efectuată recent de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI) arată că Ungaria a plafonat prețul la circa 1,48 euro/l și a utilizat rezerve strategice, iar Croația a impus un preț maxim de aproximativ 1,50 euro/l pentru benzină. Slovenia a combinat plafonarea cu reducerea accizelor, ajungând la circa 1,47 euro/l pentru benzină și 1,53 euro/l pentru motorină.

Polonia a redus TVA la 8%, ceea ce a dus la o scădere de aproximativ 0,18 euro/l, iar Bulgaria a operat reduceri de taxe de circa 0,10 euro/l. Cehia a redus acciza la motorină cu aproximativ 0,06 euro/l, Slovacia a acordat compensații de circa 0,10 euro/l, iar statele baltice — Estonia, Letonia și Lituania — au aplicat reduceri și subvenții între 0,07 și 0,10 euro/l.

În Europa de Vest, Germania a redus taxele cu un impact de aproximativ 0,20 euro/l și a limitat creșterile zilnice de preț, în timp ce Franța a acordat reduceri de 0,15–0,20 euro/l și a intensificat controalele în benzinării. Italia a redus accizele cu aproximativ 0,25 euro/l, iar Spania a introdus o subvenție directă de 0,20 euro/l.

Cât costă luni benzina și motorina. Șeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie: Lumea se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii

Portugalia a implementat un mecanism automat de compensare la creșteri de peste 0,10 euro/l, Grecia a acordat sprijin între 0,12 și 0,20 euro/l, în special pentru zonele insulare, iar Austria a limitat creșterile zilnice la circa 0,03 euro.

Belgia a combinat reducerea accizelor cu scăderea TVA, cu un impact de aproximativ 0,15 euro/l, iar Olanda a redus accizele cu circa 0,17 euro/l. Irlanda a aplicat o reducere de 0,15 euro/l, Danemarca a avut un impact indirect de circa 0,05 euro/l prin politici energetice, iar Finlanda și Suedia au redus accizele cu aproximativ 0,12 euro/l, respectiv 0,20 euro/l.

În afara nucleului UE, dar incluse în analiză, Norvegia a redus taxele cu aproximativ 0,15 euro/l, Marea Britanie a redus duty-ul cu 0,06 euro/l, iar Elveția a utilizat mecanisme de stabilizare cu un impact de circa 0,10 euro/l.

În sudul Europei, Malta a menținut un preț fix de aproximativ 1,34 euro/l, Cipru a redus accizele cu circa 0,08 euro/l, iar Turcia a acordat subvenții de aproximativ 0,25 euro/l.

În ce privește România, pe lângă compensarea acordată transportatorilor pentru motorină de aproximativ 0,04 euro/l, Guvernul a anunțat că va declara, marți, 24 martie, situație de criză pe piața carburanților. Decizia va fi luată prin Ordonanță de Urgență, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză.

Tot prin ordonanță, adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică.

Exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.

Pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final.

image
image

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Trei frați din Iași de 1, 3 și 5 ani, suspecți de malarie. Se întorseseră recent dintr-o vacanță în Africa
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 9 km în București. Șoferul a crezut ca este o glumă
gandul.ro
image
Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Bolnavii sunt frați care au călătorit în Africa
mediafax.ro
image
Turcia sau România? Umit Akdag a ales, chiar înainte de baraj: „Sunt șanse mari!”
fanatik.ro
image
John Foreman, fost atașat militar al Marii Britanii la Moscova și Kiev: „Probabil, Putin a crezut din nou că a venit Crăciunul mai devreme”
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
La un an și jumătate de la ”prima apariție publică a lui Michael Schumacher după accident”, s-a aflat adevărul!
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără
observatornews.ro
image
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
cancan.ro
image
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Se impune plafon pentru plățile cash! Care este suma maximă pe care o poţi folosi cu bani în mână
playtech.ro
image
Ofertă pentru fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu pentru Turcia – România: „Salariul, mai mult decât dublu!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce tragedie: o jurnalistă și cei trei copii ai săi au murit în propria casă
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Un copil, în vârstă de 5 ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din București. Unde se afla mama acestuia în momentul incidentului
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan face mutarea momentului! E OFICIAL, decizia luată AZI de președintele României
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Sorin Brotnei, distracție pe timp de zi la terasă! Akcentul, pus pe voie bună și alcool în sticle mici FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
click.ro
image
Cornulețe fragede cu apă minerală. Rețeta simplă cu gem, perfectă pentru Postul Paștelui
click.ro
image
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Prințesa Anne Profimedia jpg
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!
clickpentrufemei.ro
Descoperire arheologică lângă Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută

OK! Magazine

image
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului