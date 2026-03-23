Suedia „taie” prețul la pompă. Ce fac restul țărilor europene și unde se situează România

Guvernul Suediei intenționează să compenseze gospodăriile pentru costurile mai ridicate cu electricitatea şi să reducă taxa pe benzină şi motorină, pe fondul majorării prețurilor petrolului, în urma războiului din Iran, a anunțat luni premierul Ulf Kristersson.

Schimbările vor fi incluse într-un amendament la legea bugetului, pe care Executivul îl va depune la Parlament în 13 aprilie, şi care, a anunţat săptămâna trecută ministrul de Finanţe, Elisabeth Svantesson, include noi cheltuieli în valoare de 7,7 miliarde coroane suedeze (812 milioane de dolari).

„Preţurile petrolului au crescut semnificativ. Toate aceste evoluţii afectează în prezent şi ar putea continua să afecteze economia Suediei", a declarat Kristersson la o conferinţă de presă.

Ostilităţile lansate de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului începând cu 28 februarie au stârnit îngrijorări privind creşterea preţurilor la nivel mondial, în special din cauza majorării costului hidrocarburilor ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz, prin care trece o mare parte din exporturile de petrol şi gaze ale ţările din Golful Persic.

În acest context, mai multe state europene au adoptat măsuri pentru a atenua impactul creşterii preţurilor la carburanţi asupra populaţiei şi economiei, în timp ce organizaţiile internaţionale din sectorul energetic au emis recomandări pentru reducerea consumului de petrol.

La bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a scăzut cu 7%, la aproximativ 103 dolari, pe fondul optimismului de pe pieţe, după ce vineri urcase la 119 dolari.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat vineri ca va distruge centralele electrice iraniene dacă Teheranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până luni seara. Luni, el a dat însă asigurări că a purtat în ultimele două zile "discuţii foarte bune şi productive" cu Teheranul în legătură cu o "încetare completă şi totală a ostilităţilor" şi a precizat că discuţiile "vor continua în această săptămână".

Ce măsuri au luat alte state europene

O analiză efectuată recent de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI) arată că Ungaria a plafonat prețul la circa 1,48 euro/l și a utilizat rezerve strategice, iar Croația a impus un preț maxim de aproximativ 1,50 euro/l pentru benzină. Slovenia a combinat plafonarea cu reducerea accizelor, ajungând la circa 1,47 euro/l pentru benzină și 1,53 euro/l pentru motorină.

Polonia a redus TVA la 8%, ceea ce a dus la o scădere de aproximativ 0,18 euro/l, iar Bulgaria a operat reduceri de taxe de circa 0,10 euro/l. Cehia a redus acciza la motorină cu aproximativ 0,06 euro/l, Slovacia a acordat compensații de circa 0,10 euro/l, iar statele baltice — Estonia, Letonia și Lituania — au aplicat reduceri și subvenții între 0,07 și 0,10 euro/l.

În Europa de Vest, Germania a redus taxele cu un impact de aproximativ 0,20 euro/l și a limitat creșterile zilnice de preț, în timp ce Franța a acordat reduceri de 0,15–0,20 euro/l și a intensificat controalele în benzinării. Italia a redus accizele cu aproximativ 0,25 euro/l, iar Spania a introdus o subvenție directă de 0,20 euro/l.

Portugalia a implementat un mecanism automat de compensare la creșteri de peste 0,10 euro/l, Grecia a acordat sprijin între 0,12 și 0,20 euro/l, în special pentru zonele insulare, iar Austria a limitat creșterile zilnice la circa 0,03 euro.

Belgia a combinat reducerea accizelor cu scăderea TVA, cu un impact de aproximativ 0,15 euro/l, iar Olanda a redus accizele cu circa 0,17 euro/l. Irlanda a aplicat o reducere de 0,15 euro/l, Danemarca a avut un impact indirect de circa 0,05 euro/l prin politici energetice, iar Finlanda și Suedia au redus accizele cu aproximativ 0,12 euro/l, respectiv 0,20 euro/l.

În afara nucleului UE, dar incluse în analiză, Norvegia a redus taxele cu aproximativ 0,15 euro/l, Marea Britanie a redus duty-ul cu 0,06 euro/l, iar Elveția a utilizat mecanisme de stabilizare cu un impact de circa 0,10 euro/l.

În sudul Europei, Malta a menținut un preț fix de aproximativ 1,34 euro/l, Cipru a redus accizele cu circa 0,08 euro/l, iar Turcia a acordat subvenții de aproximativ 0,25 euro/l.

În ce privește România, pe lângă compensarea acordată transportatorilor pentru motorină de aproximativ 0,04 euro/l, Guvernul a anunțat că va declara, marți, 24 martie, situație de criză pe piața carburanților. Decizia va fi luată prin Ordonanță de Urgență, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză.

Tot prin ordonanță, adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică.

Exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.

Pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final.