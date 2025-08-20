Achiziția E.On de către ungurii de la MVM a primit aviz negativ. CSAT are cuvântul final

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a trimis Consiliului Suprem de Apărare a Țării un aviz negativ privind achiziția E.On de către ungurii de la MVM, a informat miercuri Cancelaria primului ministru, precizând că decizia finală va fi luată de CSAT.

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) informează că operațiunea notificată privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie Romania S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet Romania Holding S.A., face obiectul procedurii de cercetare detaliată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022.

Investitorul a fost notificat asupra declanșării acestei proceduri la data de 14 februarie 2025, iar, în cadrul analizei, au fost examinate elementele principale ale tranzacției, inclusiv profilul investitorului, implicațiile asupra infrastructurii critice naționale și posibilele consecințe pentru securitatea energetică a României.

„Ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neavizare a operațiunii notificate.

Reiterăm că, potrivit cadrului legal aplicabil, prerogativa decizională finală aparține CSAT. În temeiul art. 9 alin. (12) din OUG nr. 46/2022, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării.

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe își reafirmă și în acest context angajamentul de a acționa cu profesionalism, imparțialitate și rigoare, în conformitate cu legislația națională și obligațiile internaționale ale statului român, pentru protejarea securității naționale a României”, a informat miercuri Cancelaria primului ministru.

MVM se arăta încrezător că va finaliza achiziția în iunie - iulie

În februarie, MVM Group estima că va finaliza tranzacția referitoare la preluarea pachetului majoritar de acțiuni la divizia de furnizare gaze și energie electrică a E.ON Energie România în lunile iunie sau iulie, potrivit presei maghiare.

Este vorba despre tranzacția cu privire la care ministrul Sebastian Burduja a atras atenția că sunt semne de întrebare și a ridicat problema interesului național.

Grupul MVM, a doua cea mai mare companie din Ungaria, a semnat, în luna decembrie a anului trecut, un acord privind achiziția diviziei de soluții pentru gospodării și clienți a companiei E.ON din România.

Conform acordului, MVM și-a exprimat intenția de a achiziționa o participație de 68% în cadrul E.ON Energie România și o participație de 98% în E.ON Asist Complet, se menționa într-un comunicat al grupului ungar. Tranzacția este așteptată să se finalizeze în 2025, după obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților competente. Cele două companii au decis să nu facă publică valoarea tranzacției, scrie Reuters.

Pe de altă parte, însă, la mijlocul lunii ianuarie, Ministerul român al Energiei a sesizat Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) în legătură cu tranzacția prin care compania de stat ungară intenționează să achiziționeze divizia de furnizare gaze și energie electrică a E.ON Energie România. Ministerul Energiei a arătat că, în urma unei analize riguroase, a identificat multiple teme de analiză aprofundată privind impactul posibilei tranzacții asupra securității naționale a României. Astfel, principalele motive pentru sesizarea CEISD sunt legăturile companiei din Ungaria cu Federația Rusă, riscul cesiunii ulterioare a acțiunilor E.ON Energie România către entități non UE, riscuri asupra datelor companiei și a datelor cu caracter personal ale peste 3 milioane de utilizatori dar și probleme de transparență a cumpărătorului.

În februarie, Karoly Matrai a declarat pentru portalul Portfolio.hu că MVM nu are intenția de a vinde companiile pe care intenționează să le achiziționeze în România și, în plus, a spus că MVM își va aproviziona clienții din România cu gaze din surse locale.

„Transportul de gaze rusești spre România ar presupune costuri enorme de tranzit pentru noi’, a spus Karoly Matrai. ‘În condițiile în care furnizarea a ceea ce este produs pe plan local este întotdeauna opțiunea cea mai eficientă din punct de vedere a costurilor, dacă vom primi aprobarea pentru această tranzacție, intenționăm să ne aprovizionăm subsidiara din România, în principal, cu gaze din surse locale”, a mai spus directorul MVM.

Karoly Matrai a adăugat că MVM estimează că aprobările necesare ar putea fi obținute până la finele celui de-al doilea trimestru și ‘calendarul planificat de finalizare în iunie-iulie poate fi respectat’.

E.ON Energie Romania este unul din cei mai mari furnizori de gaze și electricitate din România, deservind aproximativ 3,4 milioane de clienți.

Matrai a mai spus că diversificarea este importantă dar livrările de gaze lichefiate nu sunt competitive, ca preț, cu gazele rusești importate în Ungaria via conducte. Directorul MVM a precizat că grupul ungar tranzacționează aproximativ 12-13 miliarde metri cubi pe an, iar livrările din Rusia reprezintă aproximativ 40% din volumele totale.

Chirițoiu: Va fi sesizat CSAT

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a afirmat că, cel mai probabil, tranzacția va ajunge să fie discutată în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).

„Probabil că la această investigaţie se va ajunge la CSAT. Eu cred că se va ajunge. Aş fi surprins dacă ea trece, că e văzută ca neproblematică. Adică, la CSAT când ajungem? Când spunem: ‘Domnule, noi credem că e un caz mai complicat şi trebuie să intre în procedură aprofundată’. Şi atunci asta o facem, cu ok-ul CSAT. Mi-e greu să cred că această operaţiune va fi considerată din punct de vedere al siguranţei naţionale, văzând şi unele exprimări publice ale unor membri ai Comisiei (Comisia de Examinare a Investiţiilor Străine Directe – n. r.), mi-e greu să cred că va fi considerată neproblematică şi nu necesită o cercetare aprofundată. Deci, cred că va fi sesizat CSAT-ul, da”, a afirmat Chiriţoiu.