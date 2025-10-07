Absolvenții facultăților de drept pot deveni consultanți fiscali. Când are loc examenul

Ca urmare a recomandărilor OCDE formulate în cadrul procesului de aderare a României, consultanții fiscali din afara UE/SEE/Confederației Elvețiene pot fi recunoscuți drept consultanți fiscali în România condiționat de obținerea unui titlu de calificare pe teritoriul unuia dintre statele UE.

În corelare cu aceste modificări privind recunoașterea profesioniștilor din alte țări în România, a fost luată și o altă măsură legislativă importantă pentru dezvoltarea sănătoasă a profesiei: absolvenții facultăților de drept vor putea deveni consultanți fiscali.

Astfel, Camera Consultanților Fiscali (CCF) le recomandă acestora să se înscrie la examenul din 22 noiembrie 2025, dacă dețin și cunoștințele profesionale specifice domeniului fiscal, tematica și bibliografia fiind deja publicate pe site.

„Am considerat oportun ca prin această modificare a legii noastre de organizare a profesiei să extindem condițiile de studii superioare necesare participării la examen, prin adăugarea celor juridice, alături de cele economice. Extinderea condițiilor de studii a urmărit adaptarea legislației la realitățile practice din domeniul fiscalității, care ne arată că foarte mulți juriști de profesie sunt și foarte buni specialiști în zona fiscală. Am urmărit, de asemenea, evitarea unei discriminări a juriștilor din România, întrucât consultanții fiscali din țări UE și non-UE, care pot fi recunoscuți în România potrivit legii, sunt la bază absolvenți de studii superioare juridice”, a mai afirmat Doru Dudaș.

Astfel, noile criterii pentru cei interesați să devină consultanți fiscali, cu care a fost deja actualizat și Regulamentul de examen, publicat luni 13 octombrie în Monitorul Oficial al României și pe site-ul CCF, sunt următoarele:

• să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență sau

echivalentă, în științe economice sau juridice;

• să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi:

- elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;

- administrare fiscală;

- elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

- activitate financiar-contabilă sau juridică;

- activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice, drept;

- activitate de consultant fiscal asistent;

De asemenea, absolvenții facultăților de drept pot participa și ei la cel mai mare eveniment fiscal al anului: Summitul de Fiscalitate și Tehnologie găzduit de GoTech World, care va avea loc în zilele de 11 și 12 noiembrie la Romexpo, eveniment la care vor fi prezenți, printre alții, oficiali ai Ministerului Finanțelor, ANAF, Comisia Europeană, OCDE.