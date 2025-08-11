search
Luni, 11 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Consultanți fiscali, despre plata concediilor medicale: Firmele ar putea plăti dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112

0
0
Publicat:

Camera Consultanților Fiscali (CCF) a identificat un pericol apărut ca efect al modificărilor legislative privind indemnizațiile de concediu medical: companiile ar putea să plătească dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112 impusă de lege.

concediu medical

Pentru a evita această situație, CCF a transmis o adresă către Ministerul Finanțelor și ANAF cu propuneri de modificare a legislației.

Modificările aduse recent legislatiei impun recalcularea procentului de plată a indemnizațiilor, ceea ce va determina, în numeroase situații, necesitatea rectificării statelor de plată aferente lunilor anterioare.

Ca urmare, rectificarea acestor state de plată va conduce la diferențe de taxe salariale aferente indemnizațiilor modificate (majorate) conform noilor reglementări.

În aceste condiții, considerăm că este imperios necesar ca, în urma depunerii Declarației rectificative 112, să nu fie calculate dobânzi și penalități de întârziere pentru diferențele de obligații fiscale rezultate exclusiv din aplicarea modificărilor legislative privind plata concediilor medicale”, a declarat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali.

Solicităm introducerea, în cadrul Declarației 112, a unei opțiuni clare de evidențiere a motivului rectificării – respectiv „recalculare indemnizații concedii medicale – cod 01, conform modificărilor legislative”. Astfel, se poate evita aplicarea automată de dobânzi și penalități de întârziere.

În practică, în cazul unităților cu un număr mare de salariați, apar frecvent situații în care declarațiile rectificative sunt întocmite nu doar ca urmare a recalculării procentului de plată pentru indemnizațiile de concediu medical, ci și din cauza primirii cu întârziere a certificatelor medicale de către angajator, situație care nu poate fi anticipată sau controlată de contribuabil.

Astfel, o singură declarație rectificativă poate avea la bază mai mulți factori, iar înregistrarea cauzei rectificării trebuie să permită reflectarea acestor multiple cauze pentru a evita penalizarea contribuabilului pentru situații care nu îi sunt imputabile.

Ce propun fiscaliștii

CCF propune includerea în structura Declarației 112 a unor opțiuni clare și transparente privind cauzele rectificării, care să permită evidențierea distinctă a cazurilor de rectificare generate de modificări legislative sau de depunerea cu întârziere a documentelor justificative de către salariați.

De asemenea, pentru a se putea implementa în formular opțiunea de bifare, ar putea fi nevoie de o altă modificare ce vizează Codul de procedură fiscală în vederea asigurării unui tratament fiscal corect și echitabil în cazurile în care calculul de obligații fiscale pe perioade precedente și rectificările declarațiilor fiscale sunt impuse de aplicarea unor prevederi legale.

Conform Legii 141/2025, cuantumul brut lunar al indemnizației este de:

• 55% din baza de calcul pentru concedii de până la 7 zile

• 65% pentru concedii între 8 și 14 zile

• 75% pentru concedii de peste 15 zile.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
digi24.ro
image
PSD pune condiții pentru a reveni la ședințele coaliției de guvernare. Printre acestea, investițiile prin programul Saligny
stirileprotv.ro
image
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta”
gandul.ro
image
Condițiile puse de Grindeanu ca PSD să rămână la guvernare
mediafax.ro
image
Compania de stat care a ”uitat” să-și plătească dările la buget. Indemnizațiile conducerii, dublate în 2025
fanatik.ro
image
Cine este Rareș Achiriloaie. A încasat patru salarii de la stat conform declarației de avere de anul trecut
libertatea.ro
image
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
gsp.ro
image
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
digisport.ro
image
Zodiile care renasc după luna plină din august: Bani, vacanță și realizarea unui vis
stiripesurse.ro
image
Cum se vor plăti pensiile private din Pilonul 2. Există o situație în care românii își vor putea scoate toți banii deodată
antena3.ro
image
Prima casă reconstruită la Broșteni: voluntarii încep refacerea locuințelor distruse
observatornews.ro
image
Imagini șocante la Untold! Cântărețul a oprit concertul, după ce a văzut cum o femeie era agresată de iubit în public
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Românii aflați în tranzit prin Bulgaria, țința escrocilor. Cum a scăpat o familie de o capcană periculoasă
playtech.ro
image
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
digisport.ro
image
PSD a decis să NU părăsească guvernarea, dar impun anumite condiții: Abia atunci vom reveni la masa coaliție
stiripesurse.ro
image
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
Sorin Grindeanu, prima reacție privind ieșirea de la Guvernare: PSD condiționează participarea la ședințele coaliției VIDEO
mediaflux.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Pensie de mizerie pentru milioane de români! Cât vei primi dacă azi câștigi o leafă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
FotoJet Charles mâncare jpg
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul adoptiv al lui Horia Brenciu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
image
Pensie de mizerie pentru milioane de români! Cât vei primi dacă azi câștigi o leafă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei

OK! Magazine

image
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Top 10 alimente care conțin cele mai multe microplastice