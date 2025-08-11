Consultanți fiscali, despre plata concediilor medicale: Firmele ar putea plăti dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112

Camera Consultanților Fiscali (CCF) a identificat un pericol apărut ca efect al modificărilor legislative privind indemnizațiile de concediu medical: companiile ar putea să plătească dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112 impusă de lege.

Pentru a evita această situație, CCF a transmis o adresă către Ministerul Finanțelor și ANAF cu propuneri de modificare a legislației.

Modificările aduse recent legislatiei impun recalcularea procentului de plată a indemnizațiilor, ceea ce va determina, în numeroase situații, necesitatea rectificării statelor de plată aferente lunilor anterioare.

Ca urmare, rectificarea acestor state de plată va conduce la diferențe de taxe salariale aferente indemnizațiilor modificate (majorate) conform noilor reglementări.

„În aceste condiții, considerăm că este imperios necesar ca, în urma depunerii Declarației rectificative 112, să nu fie calculate dobânzi și penalități de întârziere pentru diferențele de obligații fiscale rezultate exclusiv din aplicarea modificărilor legislative privind plata concediilor medicale”, a declarat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali.

Solicităm introducerea, în cadrul Declarației 112, a unei opțiuni clare de evidențiere a motivului rectificării – respectiv „recalculare indemnizații concedii medicale – cod 01, conform modificărilor legislative”. Astfel, se poate evita aplicarea automată de dobânzi și penalități de întârziere.

În practică, în cazul unităților cu un număr mare de salariați, apar frecvent situații în care declarațiile rectificative sunt întocmite nu doar ca urmare a recalculării procentului de plată pentru indemnizațiile de concediu medical, ci și din cauza primirii cu întârziere a certificatelor medicale de către angajator, situație care nu poate fi anticipată sau controlată de contribuabil.

Astfel, o singură declarație rectificativă poate avea la bază mai mulți factori, iar înregistrarea cauzei rectificării trebuie să permită reflectarea acestor multiple cauze pentru a evita penalizarea contribuabilului pentru situații care nu îi sunt imputabile.

Ce propun fiscaliștii

CCF propune includerea în structura Declarației 112 a unor opțiuni clare și transparente privind cauzele rectificării, care să permită evidențierea distinctă a cazurilor de rectificare generate de modificări legislative sau de depunerea cu întârziere a documentelor justificative de către salariați.

De asemenea, pentru a se putea implementa în formular opțiunea de bifare, ar putea fi nevoie de o altă modificare ce vizează Codul de procedură fiscală în vederea asigurării unui tratament fiscal corect și echitabil în cazurile în care calculul de obligații fiscale pe perioade precedente și rectificările declarațiilor fiscale sunt impuse de aplicarea unor prevederi legale.

Conform Legii 141/2025, cuantumul brut lunar al indemnizației este de:

• 55% din baza de calcul pentru concedii de până la 7 zile

• 65% pentru concedii între 8 și 14 zile

• 75% pentru concedii de peste 15 zile.