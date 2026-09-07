42% dintre produsele verificate în magazinele online au informații insuficiente pentru clienți. Ce a descoperit Comisia Europeană

Magazinele online respectă mai bine regulile europene privind siguranța produselor decât în 2025, însă aproape jumătate dintre produsele verificate continuă să aibă probleme, în special în ceea ce privește informațiile obligatorii care trebuie puse la dispoziția consumatorilor.

Aproape jumătate din produsele online nu au toate informațiile cerute de CE Foto: Freepik

O parte importantă dintre produsele verificate (42%) nu oferă consumatorilor toate informațiile obligatorii înainte de cumpărare, ceea ce poate face mai dificilă identificarea producătorului, verificarea originii produsului sau aflarea avertismentelor și informațiilor de siguranță.

Rezultatele vin într-un moment în care comerțul online continuă să crească, iar autoritățile europene încearcă să se adapteze numărului tot mai mare de produse comercializate direct către consumatori prin platforme și magazine online. Regulile europene impun comercianților să ofere anumite informații clare și vizibile înainte ca un client să cumpere un produs.

Produsele sunt verificate înainte de a ajunge la consumatori

Comisia Europeană și autoritățile naționale de supraveghere verifică periodic produsele comercializate pe piața europeană, inclusiv pe internet. Scopul acestor acțiuni este de a identifica atât produsele care prezintă riscuri pentru consumatori, cât și situațiile în care comercianții nu respectă obligațiile privind informarea cumpărătorilor.

Comisia arată că rezultatele recente indică o îmbunătățire față de verificările anterioare, ceea ce sugerează că operatorii economici respectă într-o măsură mai mare normele europene privind siguranța produselor.

Totuși, faptul că situația s-a îmbunătățit nu înseamnă că toate produsele comercializate online respectă cerințele. Una dintre problemele identificate este lipsa unor informații care trebuie să fie disponibile consumatorilor înainte de cumpărare.

Ce informații trebuie să apară la vânzarea online

Regulile europene privind siguranța generală a produselor stabilesc cerințe clare și pentru vânzările la distanță. Atunci când un produs este oferit online consumatorilor din Uniunea Europeană, oferta trebuie să prezinte într-un mod clar și vizibil anumite informații esențiale.

Printre acestea se numără numele producătorului, denumirea comercială sau marca înregistrată și datele de contact ale acestuia. Dacă producătorul nu este stabilit în Uniunea Europeană, trebuie indicate și informațiile privind persoana responsabilă pentru produs în UE.

Oferta trebuie să permită, de asemenea, identificarea produsului, inclusiv printr-o fotografie, tipul produsului și un alt element de identificare, dacă este cazul. În plus, trebuie prezentate avertismentele și informațiile de siguranță care trebuie să însoțească produsul.

Prin urmare, o simplă fotografie și o descriere comercială nu sunt suficiente atunci când produsul intră sub incidența regulilor europene. Consumatorul trebuie să poată afla înainte de cumpărare cine este responsabil pentru produs și ce informații privind siguranța sunt relevante.

De ce sunt importante informațiile lipsă

Lipsa acestor date nu înseamnă automat că produsul este periculos. Sunt însă informații importante pentru trasabilitate și pentru protejarea consumatorilor.

În cazul unui produs problematic, identificarea producătorului sau a persoanei responsabile din Uniunea Europeană poate fi esențială pentru ca autoritățile să poată interveni. Regulile europene prevăd inclusiv obligații privind retragerea sau rechemarea produselor periculoase și informarea consumatorilor.

Noul cadru european urmărește ca aceleași informații privind siguranța să fie disponibile indiferent dacă produsul este cumpărat dintr-un magazin fizic sau prin internet.