227 de firme care vând pe eMag, verificate de Antifraudă

227 de firme nerezidente în România, care au vândut bunuri local, fără a plăti TVA, au fost depistate recent de inspectorii antifraudă, a informat ANAF, precizând că doar firmele sunt incriminate, nu și platforma eMag pe care își vindeau produsele.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a lansat o acțiune de amploare împotriva evaziunii fiscale din comerțul electronic. DGAF a vizat activitatea a peste 200 de firme nerezidente în România, care au vândut bunuri local, fără a plăti TVA.

Ca urmare a verificărilor, DGAF a constatat că în perioada 2022 - iunie 2025, un număr de 227 de entități, înregistrate fiscal în UE, au comercializat bunuri prin intermediul unei platforme locale de comerț electronic către clienți din România, în valoare totală de peste 200 de milioane de lei (226.788.998 de lei), a informat vineri ANAF.

Acțiunea DGAF a vizat firmele care nu s-au aliniat la legislația fiscală. Livrările efectuate de aceste entități se încadrează în categoria „vânzărilor la distanță", pentru care plafonul de 10.000 de euro (echivalentul a 46.337 de lei pentru România) a fost depășit, ceea ce înseamnă că aceste entități ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA sau să utilizeze sistemul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță (One Stop Shop). Potrivit Codului Fiscal, locul livrării se consideră a fi în România, iar firmele care efectuează livrările de bunuri sunt responsabile cu plata TVA.

În urma interogării bazelor de date, acțiunea DGAF a relevat că niciuna dintre entitățile verificate nu era înregistrată în scopuri de TVA în România și nici nu a folosit sistemul One-Stop-Shop.

În urma controalelor, DGAF a emis, până la data de 22 august 2025, Decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentru 219 entități, pentru o sumă totală de 40.435.086 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate și instituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de 25.627.973 de lei.

De asemenea, a fost încasată în contul de garanții suma de 8.650.302 de lei.

Celelalte opt entități sunt în diferite stadii de verificare, existând situații particulare care sunt tratate punctual.

Platforma de comerț electronic cu sute de firme în cazul cărora Antifrauda a inițiat acum o amplă verificare, pe motiv că nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale, este eMag, cel mai mare retailer online român, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Firmele sunt din afara României, dar înregistrate în UE.

Platforma în sine, eMAG, nu este vizată de verificări, obligațiile fiscale care nu au fost îndeplinite fiind în responsabilitatea firmelor respective.