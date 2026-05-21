25 mai, termen limită pentru depunerea declarației unice 2026. Cine trebuie să completeze formularul 212

Contribuabilii care obțin venituri extrasalariale trebuie să aibă în vedere că 25 mai reprezintă termenul limită pentru depunerea declarației unice în 2026. Formularul 212 se utilizează pentru declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice care realizează anumite categorii de venituri.

Declarația unică se depune la ANAF atât pentru definitivarea obligațiilor fiscale aferente veniturilor realizate, cât și pentru declararea contribuțiilor sociale datorate, în funcție de plafonul legal aplicabil.

Termenul de 25 mai 2026 este important deoarece depășirea acestuia poate atrage sancțiuni și obligații suplimentare de plată.

Ce se întâmplă dacă nu depui declarația unică până la termenul limită

Nedepunerea formularului 212 până la termenul limită declarație unică 2026 poate avea mai multe consecințe fiscale pentru contribuabili.

În primul rând, ANAF poate aplica amenzi contravenționale pentru nedepunerea la timp a declarației fiscale. De asemenea, în cazul în care există obligații de plată neachitate, se pot calcula dobânzi și penalități de întârziere.

Totodată, autoritățile fiscale pot emite decizii de impunere din oficiu, pe baza informațiilor disponibile în evidențele ANAF sau transmise de alte instituții și platforme digitale.

Pentru contribuabilii care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate sau contribuția la pensii, necompletarea declarației poate afecta inclusiv evidența calității de asigurat.

Declarația unică poate fi depusă online prin Spațiul Privat Virtual (SPV), metodă recomandată de ANAF pentru evitarea întârzierilor și a erorilor de completare.

Cine trebuie să depună declarația unică în 2026

Obligația de depunere a formularului 212 revine persoanelor fizice care obțin venituri extrasalariale pentru care există obligația declarării impozitului pe venit și, după caz, a contribuțiilor sociale.

Printre contribuabilii vizați se numără:

• persoanele fizice autorizate (PFA);

• titularii de întreprinderi individuale sau familiale;

• persoanele care obțin venituri din profesii liberale;

• contribuabilii care realizează venituri din chirii;

• persoanele care obțin venituri din investiții, dividende sau dobânzi, în anumite condiții;

• persoanele care obțin venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură;

• persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

• alte persoane care realizează venituri independente sau ocazionale supuse declarării.

În funcție de nivelul veniturilor realizate, contribuabilii pot avea obligația de plată a contribuției la sănătate (CASS) și a contribuției la pensii (CAS).

Declarația unică se depune chiar dacă anumite venituri au fost obținute pentru perioade scurte sau ocazional, atunci când legislația fiscală prevede această obligație.

Formularul 212, precompletat din 2026

Începând cu 2026, ANAF are în vedere extinderea sistemului de declarații fiscale precompletate, inclusiv pentru formularul 212.

Astfel, anumite informații privind veniturile contribuabililor ar putea fi introduse automat în declarația unică, pe baza datelor deja raportate către ANAF de angajatori, bănci, platforme digitale sau alte entități obligate să transmită informații fiscale.

Scopul formularului precompletat este reducerea erorilor de completare și simplificarea procesului de declarare pentru persoanele fizice.

Contribuabilii vor avea obligația să verifice datele existente, să le corecteze dacă este necesar și să completeze eventualele venituri care nu apar automat în sistem.

Chiar dacă anumite câmpuri vor fi precompletate, responsabilitatea finală pentru corectitudinea informațiilor declarate rămâne în sarcina contribuabilului.

Digitalizarea declarației unice face parte din procesul mai amplu de modernizare fiscală și creștere a conformării voluntare derulat de ANAF.