Democrații americani au publicat un raport incomplet despre înfrângerea Kamalei Harris în 2024. Secțiunea „concluzii” lipsește cu totul

Partidul Democrat din Statele Unite a făcut public, joi, 21 mai, raportul intern privind cauzele înfrângerii candidatei sale, Kamala Harris, în alegerile prezidențiale din 2024. Documentul, așteptat de luni de zile și considerat esențial pentru reconstrucția partidului, s‑a dovedit însă incomplet.

Raportul e lipsit de concluzii și presărat cu avertismente privind lipsa datelor care să susțină afirmațiile din interior, relatează AFP, citată de Agerpres.

Ken Martin, președintele Partidului Democrat, cel care a dispus realizarea raportului, a transmis că a decis să îl publice exact în forma în care l‑a primit:

„Pentru transparenţă deplină, public raportul aşa cum l-am primit, integral, fără modificări sau pasaje şterse”.

Fără concluzii și fără surse verificate

Documentul are aproape 200 de pagini, însă secțiunea destinată concluziilor este complet goală. În locul ei apare o notă scrisă cu roșu:

„Această secţiune nu a fost furnizată de autorul” raportului.

O altă notă internă avertizează că „sursele, interviurile sau datele care fundamentează multe din afirmaţiile cuprinse aici nu au fost furnizate Partidului Democrat, care, prin urmare, nu poate verifica în mod independent tezele prezentate”.

Autorul raportului este consultantul democrat Paul Rivera, un apropiat al lui Ken Martin, care ar fi lucrat la document fără a aloca timpul necesar pentru o analiză completă, potrivit CNN.

Postul american notează că nici Joe Biden, nici Kamala Harris și nici alți oficiali de rang înalt implicați în campania din 2024 nu au fost intervievați.

Kamala Harris, prima femeie vicepreședinte a SUA (2021–2025), a devenit candidată prezidențială a democraților în plină campanie, după ce președintele Joe Biden, atunci în vârstă de 83 de ani, s‑a retras din cursă pe fondul îngrijorărilor privind declinul său cognitiv. Harris a fost propulsată în competiție chiar de Biden, fără o confruntare internă reală în partid.

În alegerile din 2024, Harris a pierdut categoric în fața republicanului Donald Trump, iar de atunci a avut doar apariții publice sporadice.

Presiuni interne pentru publicarea raportului

Ken Martin a fost supus în ultimele luni unor presiuni din partea membrilor partidului și a susținătorilor democrați pentru a face public documentul, considerat un „post‑mortem” necesar după înfrângerea electorală.

Martin recunoaște limitele raportului:

„Raportul nu răspunde exigenţelor mele şi nu va răspunde nici alor voastre, dar fac acest lucru pentru ca oamenii să poată avea încredere în Partidul Democrat şi în cuvântul nostru”, se arată în comunicatul său.

Subiecte sensibile, omise complet

Raportul nu abordează deloc tema sprijinului administrației Biden pentru Israel în conflictul din Gaza, un subiect considerat de analiști un factor care a erodat sprijinul tinerilor alegători pentru democrați.

În schimb, raportul conturează o imagine sumbră a evoluției partidului în ultimii ani, afirmând că, după victoria lui Barack Obama din 2008, formațiunea „a oscilat între stagnare şi regres”.

De asemenea, documentul avertizează asupra „unei incapacităţi sau a lipsei persistente a voinţei de a asculta toţi alegătorii”.