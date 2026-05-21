Video „Ultima dată când un om va mai câștiga vreodată”. Roboții umanoizi intră în economie

Roboții umanoizi nu mai sunt doar un experiment spectaculos prezentat în videoclipuri virale sau la târguri de tehnologie. Marile companii din industrie încep deja să îi testeze în fabrici, depozite și centre logistice, iar analiștii cred că această tehnologie ar putea genera una dintre cele mai mari piețe economice ale următoarelor decenii. Banca americană Morgan Stanley estimează că piața roboților umanoizi ar putea ajunge la cinci trilioane de dolari până în 2050.

Schimbarea este importantă nu doar pentru industria tehnologică, ci și pentru economie în ansamblu. Dacă în trecut companiile încercau să impresioneze prin roboți care dansează sau execută mișcări spectaculoase, astăzi accentul se mută tot mai clar către utilitatea economică. Investitorii și companiile nu mai caută roboți care seamănă cu oamenii, ci roboți care pot lucra eficient, constant și la costuri tot mai mici.

De la demonstrații spectaculoase la activități economice reale

Această tranziție începe deja să fie vizibilă în industrie. Un exemplu recent vine de la Figure, companie care a transmis live pe YouTube activitatea roboților săi Figure 03 (F03), utilizați pentru sortarea coletelor într-un depozit logistic.

La prima vedere, sarcina pare simplă: robotul trebuie să verifice dacă eticheta fiecărui colet este orientată corect înainte ca acesta să continue traseul pe banda transportoare. În realitate însă, pentru un robot aceasta este o activitate extrem de complexă. Coletele au dimensiuni diferite, unele sunt cutii rigide, altele sunt pungi moi și deformabile, iar etichetele pot fi lipite în poziții diferite.

Pentru un om, adaptarea la aceste variații este aproape instinctivă. Pentru un robot însă, fiecare diferență de formă sau poziție reprezintă o problemă nouă de analiză și coordonare.

În doar 164 de ore, roboții Figure au sortat peste 204.000 de colete, iar demonstrația a fost privită de industrie ca un pas important către utilizarea roboților umanoizi în activități economice reale și repetitive.

Marea provocare a industriei: roboții trebuie să înțeleagă lumea fizică

Analistul eToro Bogdan Maioreanu susține că industria roboticii a depășit deja multe dintre limitările hardware. Roboții moderni pot merge, ridica obiecte și executa mișcări complexe. Problema reală nu mai este mecanica, ci inteligența artificială care controlează aceste sisteme.

Mai exact, roboții trebuie să învețe să înțeleagă lumea fizică în timp real — ceea ce specialiștii numesc „inteligență artificială spațială”.

Spre deosebire de modelele AI clasice, precum chatboturile antrenate pe miliarde de texte de pe internet, roboții au nevoie de date despre mișcare și interacțiune fizică. Iar astfel de date sunt mult mai greu de obținut.

Din acest motiv, companiile încearcă să compenseze lipsa informațiilor prin simulări virtuale, videoclipuri în care oameni execută diferite sarcini sau prin teleoperare — controlarea roboților de la distanță pentru a genera date de antrenament.

Acesta este și motivul pentru care, în prezent, mulți roboți pot executa mișcări spectaculoase, precum dansuri sau exerciții de kung-fu, dar întâmpină dificultăți la activități aparent simple, cum ar fi împăturirea hainelor sau aranjarea unui pat. În viața reală, obiectele sunt diferite de fiecare dată, iar adaptarea rapidă la aceste variații rămâne una dintre cele mai mari provocări ale industriei.

Economia și lipsa forței de muncă împing piața înainte

Dincolo de componenta tehnologică, dezvoltarea roboților umanoizi este accelerată și de probleme economice concrete. Fabricile și centrele logistice din multe state dezvoltate se confruntă tot mai des cu lipsa forței de muncă pentru activitățile repetitive și solicitante fizic.

În paralel, îmbătrânirea populației și presiunea asupra costurilor determină companiile să caute soluții automatizate care să mențină productivitatea fără creșteri majore de cheltuieli.

„Există o tendință tot mai puternică către dezvoltarea roboților umanoizi autonomi multifuncționali. Această tendință este determinată în principal de presiunile economice și de pe piața muncii”, explică Bogdan Maioreanu.

În acest context, roboții umanoizi încep să fie priviți nu ca produse futuriste, ci ca instrumente economice care ar putea deveni la fel de importante precum software-ul sau automatizarea industrială clasică.

China conduce momentan cursa globală

Piața se află încă într-o etapă incipientă, însă ritmul de dezvoltare este accelerat. Potrivit IDC, în 2025 au fost livrați la nivel global peste 18.000 de roboți umanoizi, iar companiile chineze domină momentan industria.

Unitree, unul dintre liderii pieței, a vândut aproximativ 5.500 de roboți umanoizi în 2025, față de circa 1.500 în anul precedent. Compania a atras atenția industriei și prin prețurile relativ reduse. Modelul său R1 costă aproximativ 5.900 de dolari, un nivel considerat extrem de competitiv pentru acest tip de tehnologie.

Pe locul al doilea s-a situat AgiBot, care a livrat peste 5.000 de unități și ale cărei sisteme sunt deja utilizate în logistică, producție industrială, securitate și servicii.

Potrivit IDC, următorii doi-trei ani vor fi decisivi pentru industrie. Competiția nu se va mai concentra pe demonstrații tehnice spectaculoase, ci pe capacitatea companiilor de a dovedi că roboții pot funcționa eficient și fiabil în mediul economic real.

Marile companii pregătesc următoarea etapă

În paralel, companiile mari din domeniu încearcă să transforme roboții umanoizi în produse comerciale de masă.

Boston Dynamics dezvoltă noua generație Atlas pentru aplicații industriale complexe, în timp ce Agility Robotics testează deja robotul Digit în depozite logistice reale.

Tesla lucrează la robotul Optimus, iar Elon Musk a declarat în repetate rânduri că roboții umanoizi ar putea deveni mai numeroși decât oamenii până în 2040, chiar dacă dezvoltarea produsului avansează mai lent decât estimările inițiale.

În același timp, Figure încearcă să dezvolte roboți de uz general, care să poată lucra atât în fabrici, cât și în locuințe.

Un episod recent organizat de Figure a devenit simbolic pentru direcția în care merge industria. Compania a pus un robot F03 să concureze cu un stagiar uman într-un schimb normal de opt ore de sortare a coletelor.

Omul a câștigat, însă diferența a fost minimă: doar 1,3%. Viteza medie a fost aproape identică — 2,79 secunde pe colet pentru om și 2,83 secunde pentru robot.

La finalul testului, angajatul uman a recunoscut că antebrațul său era „practic praf” după ore întregi de muncă repetitivă. Robotul însă a continuat să lucreze fără pauză.

CEO-ul Figure, Brett Adcock, a comentat imediat pe platforma X: „Aceasta este ultima dată când un om va mai câștiga vreodată.”