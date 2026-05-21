Filmul tragediei din Bacău, unde un elev s-a înecat și a murit în pauză. Prima ambulanță nu avea medic: „Asistenta se plângea că s-a murdărit”

Elevul de 15 ani din comuna Buhoci, județul Bacău, care a murit joi, 21 mai, în curtea școlii, s-ar fi înecat cu o bucată de mâncare în timpul pauzei dintre ore. Prima ambulanță sosită la fața locului nu avea medic, iar echipajul complet a ajuns prea târziu pentru ca minorul să mai poată fi salvat.

Robert, elev în clasa a opta, s-a prăbușit din senin în pauza de prânz. Acesta mânca un sandviș și s-ar fi înecat cu o bucată, potrivit Observator.

„Doamna de sport a început să îi facă masaj cardiac, doamna de Religie, domnul profesor Ciobanu s-au dus acolo, l-au tras”, a declarat Iuliana Mihaela Roşu, învăţătoarea băiatului.

Pentru că şcoala nu are medic sau asistent, două doctorițe de familie din comună au fost chemate de urgenţă, însă niciuna nu a reușit să-l salveze.

La ora 12:30, profesorii au sunat la 112. Prima ambulanță a ajuns 30 de minute mai târziu, fără medic.

„Când am văzut copilul în ce stare este, mi-am dat seama că nu este de competenţa doar a unei asistente şi am solicitat să trimită ambulanţă cu doctor şi cu ATI. Doamna asistentă se plângea că s-a murdărit de vomă. O atitudine recalcitrantă, nepăsătoare”, a declarat învăţătoarea băiatului.

Aceasta adaugă că a rugat-o cu disperare pe asistentă să cheme o ambulanță cu ATI. Medicul a ajuns la două ore după apelul la 112, iar, după 15 minute de resuscitare, inima lui Robert s-a oprit.

Autopsia va stabili exact cauza morții. Profesorii spun însă că băiatul nu avea probleme de sănătate și era unul dintre cei mai activi copii din școală.

La începutul lunii, a avut loc un incident similar în comumă.

„Două ore întotdeauna este mult, până câdna junge un echipaj cu medic, dar protocoalele au fost respectate. Din păcate, având un număr mic de medici angajaţi la serviciul de ambulanţă care trebuie să efectueze activitate în ture, cu depăşire de program, nu putem aloca mai multe echipaje cu medic”, a declarat Aura Creţu, Seviciul de Ambulanţă Bacău.

A fost decisă trimiterea unei echipe de control a DSU în judeţul Bacău

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a trimis o echipă de control pentru a efectua verificările necesare şi analizara modul de gestionare a intervenţiei.

„Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, instituţie care asigură coordonarea operaţională a serviciilor publice de ambulanţă, s-a sesizat din oficiu cu privire la acest caz.

În urma unei discuţii purtate între secretarul de stat, şef al DSU, Raed Arafat, şi ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a fost decisă trimiterea unei echipe de control a DSU în judeţul Bacău, pentru efectuarea verificărilor necesare şi analizarea modului de gestionare a intervenţiei”, informează Biroul de presă al DSU.

DSU adaugă că verificările privind intervenția sunt realizate împreună de instituțiile responsabile, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de caz.

Instituția precizează că apelurile la 112 nu sunt făcute direct către SMURD, ci sunt direcționate conform procedurilor către echipajele competente. În acest incident au fost trimise la fața locului un echipaj de tip B și unul de tip C ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău.

„Înţelegem emoţia şi preocuparea generate de această situaţie, însă considerăm că formularea unor concluzii înainte de finalizarea verificărilor oficiale este prematură. Rezultatele controlului vor fi analizate cu obiectivitate, în conformitate cu prevederile legale şi procedurale aplicabile”, arată DSU.

Instituţia îşi exprimă profundul regret pentru tragedia petrecută în judeţul Bacău şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate, colegilor şi tuturor celor afectaţi de pierderea copilului.