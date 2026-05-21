Comandantul suprem al forțelor americane din Orientul Mijlociu cere mai multe bombe anti-buncăr: „Toată lumea se ascunde sub pământ”

Comandantul militar american responsabil de operațiunile din Orientul Mijlociu a declarat că Statele Unite au nevoie de mai multe arme capabile să distrugă ținte aflate adânc sub pământ, avertizând că adversarii Washingtonului își mută tot mai mult infrastructura strategică în complexe subterane.

Amiralul Brad Cooper, șeful US Central Command, a făcut declarațiile în cadrul unei audieri desfășurate marți în fața House Armed Services Committee.

„Toată lumea merge în subteran”, a spus Cooper, explicând că armata americană are nevoie de investiții suplimentare în arme și tehnologii destinate identificării și distrugerii țintelor fortificate și îngropate la mare adâncime.

Potrivit oficialului american, prioritățile sale includ consolidarea capacităților de război electronic, dezvoltarea sistemelor de combatere a dronelor și extinderea arsenalului destinat lovirii instalațiilor subterane.

Declarațiile vin după ce Statele Unite au folosit anul trecut, pentru prima dată în luptă, bomba antibuncăr GBU-57 Massive Ordnance Penetrator în cadrul operațiunii Operation Midnight Hammer împotriva unor instalații nucleare iraniene.

În cadrul atacului, bombardiere americane au lovit siturile nucleare de la Fordow, Natanz și Isfahan.

În total, 14 bombe GBU-57 au fost lansate asupra țintelor iraniene. Aceste muniții sunt printre cele mai puternice arme convenționale din arsenalul american, fiecare având o greutate de aproximativ 13,6 tone.

Bomba a fost concepută pentru a pătrunde până la aproximativ 60 de metri în subteran înainte de detonare, în funcție de structura materialului lovit, inclusiv beton armat sau alte fortificații.

GBU-57 poate fi transportată exclusiv de bombardierul strategic B-2 Spirit, care poate transporta două astfel de arme în compartimentul intern. Succesorul său, B-21 Raider, este proiectat să transporte o singură bombă de acest tip.

US Air Force a început dezvoltarea unei noi generații de arme antibuncăr

După atacurile asupra Iranului, US Air Force a început dezvoltarea unei noi generații de arme antibuncăr, denumită „Next Generation Penetrator”. Contractul pentru prototip a fost acordat companiei Applied Research Associates, în timp ce Boeing va dezvolta componentele de ghidaj și stabilizare.

Detaliile tehnice complete nu au fost făcute publice, însă Forțele Aeriene americane au solicitat ca noua armă să aibă o greutate de sub 22.000 de livre, precizie ridicată și capacitatea de a funcționa inclusiv în medii unde semnalul GPS este blocat.

În timpul audierii, Cooper a apărat și rezultatele operațiunii Operation Epic Fury împotriva Iranului, afirmând că aceasta a redus semnificativ capacitățile iraniene în domeniul rachetelor, dronelor și infrastructurii navale și industriale de apărare.

Parlamentarii americani au ridicat însă întrebări privind obiectivele pe termen lung ale operațiunii și consecințele regionale, inclusiv fragilitatea armistițiului și blocajele persistente din Strâmtoarea Hormuz, rută esențială pentru transportul global de petrol.

La începutul săptămânii, Donald Trump a declarat că a fost „la o oră distanță” de aprobarea unor noi atacuri asupra Iranului, dar a renunțat din cauza progreselor în negocieri.

La rândul său, Iran a avertizat miercuri că reluarea atacurilor de către SUA și Israel ar putea declanșa un conflict „dincolo de regiune”.