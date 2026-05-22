Jumătate dintre români cred că sunt plătiți sub valoarea muncii lor. „Angajatorii vor păstra talentele care definesc următorul deceniu"

Inflația ridicată, scumpirile și nesiguranța economică schimbă rapid relația românilor cu locul de muncă. Un sondaj realizat în România și alte patru țări din regiune arată că peste jumătate dintre angajații români consideră că sunt plătiți sub nivelul pieței, aproape unul din doi spune că puterea de cumpărare s-a deteriorat în ultimul an, iar 57% iau în calcul schimbarea jobului în următoarele șase luni. În paralel, inteligența artificială începe să influențeze tot mai vizibil piața muncii, în special în industriile creative și digitale.

Tot mai mulți angajați români simt că salariul nu mai acoperă ritmul accelerat al scumpirilor. Potrivit sondajului realizat de Undelucram.ro în  România, Republica Moldova, Bulgaria, Grecia și Ungaria, 55,7% dintre angajații români consideră că sunt plătiți sub nivelul pieței pentru experiența și munca lor, iar 52% spun că sunt nemulțumiți de salariul actual.

Datele din România spun o poveste despre presiune lentă. Jumătate dintre angajați sunt nemulțumiți, mai mult de jumătate sunt deschiși să plece, iar conversația despre inteligența artificială se întâmplă peste tot, cu excepția comunicării formale din HR. Angajatorii care recunosc ceea ce echipele lor știu deja, că relația de muncă s-a schimbat, vor păstra talentele care definesc următorul deceniu”, a declarat Costin Tudor, CEO wherewework Group.  

Percepția apare într-un context economic dificil. România a avut în ultimii ani una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană, iar creșterea costurilor pentru alimente, utilități, chirii și credite a afectat puternic puterea de cumpărare.

Pentru mulți angajați, presiunea financiară devine tot mai greu de gestionat. Aproape 45% dintre participanți spun că principalul factor de stres este diferența dintre salariu și costul real al vieții. În plus, mulți afirmă că veniturile acoperă doar cheltuielile de bază, iar doar un procent redus declară că se află într-o zonă de confort financiar.

Salariul mai mare a redevenit principalul motiv pentru schimbarea jobului

Nemulțumirea salarială începe să influențeze direct mobilitatea profesională. Aproape 57% dintre respondenți spun că sunt deschiși unei schimbări de job în următoarele șase luni, fie că își caută activ un nou loc de muncă, fie că ar accepta o ofertă mai bună.

Pentru 64% dintre participanți, salariul mai mare este principalul motiv pentru care ar schimba angajatorul, mult înaintea flexibilității programului sau oportunităților de dezvoltare profesională.

Datele sugerează o schimbare de mentalitate pe piața muncii. Dacă în ultimii ani accentul era pus mai ales pe beneficii și echilibrul dintre viața personală și cea profesională, în prezent stabilitatea financiară și veniturile redevin prioritățile dominante pentru mulți angajați.

Inteligența artificială începe să schimbe piața muncii

Pe lângă presiunea economică, angajații resimt și efectele accelerate ale digitalizării și inteligenței artificiale. România are una dintre cele mai fragmentate percepții asupra AI: o parte dintre respondenți văd tehnologia ca pe un instrument care le poate crește productivitatea, în timp ce alții se tem de restructurarea activităților sau chiar de reducerea cererii pentru anumite servicii.

Impactul este deja vizibil în industriile creative și digitale. Mai mulți freelanceri și profesioniști din agenții spun că au pierdut proiecte sau clienți care au început să utilizeze instrumente de inteligență artificială generativă pentru design, copywriting sau creare de conținut.

Totuși, automatizarea nu înseamnă neapărat dispariția locurilor de muncă, ci transformarea lor. Rolurile repetitive sunt cele mai expuse schimbării, în timp ce competențele digitale și capacitatea de adaptare devin tot mai importante pe piața muncii.

Nesiguranța economică alimentează anxietatea profesională

Îngrijorările legate de stabilitatea locului de muncă rămân ridicate. Peste jumătate dintre respondenți spun că sunt preocupați de posibilitatea concedierilor sau a dificultăților economice care le-ar putea afecta cariera în următorul an. Siguranța personală la locul de muncă este mixtă. 36,1% se simt nesiguri în privința rolului lor în următoarele 12 luni, iar doar 9,36% declară că se simt „foarte siguri”.

