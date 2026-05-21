Șefa diplomației UE cere încetarea „controlului” și „izolării” impuse poporului cubanez, în contextul escaladării tensiunilor dintre SUA și Cuba

Aflată în Mexic pentru summitul UE–Mexic, Kaja Kallas, șefa diplomației europene a lansat un apel ferm pentru schimbarea abordării față de Cuba, țară aflată într-o criză economică profundă și sub presiune crescândă din partea Statelor Unite.

Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul unei conferințe de presă la Ciudad de Mexico, relatează AFP, citată de Agerpres.

„După decenii de proastă gestionare şi represiune politică, criza economică din Cuba este pe cale să atingă un adevărat punct de cotitură. Poporul cubanez merită oportunităţi şi libertate, nu mai mult control şi izolare”, a afirmat Kaja Kallas, criticând atât regimul de la Havana, cât și efectele presiunilor externe.

Marco Rubio înăsprește tonul: „Sistemul lor economic nu funcționează”

Declarațiile șefei diplomației europene vin în contextul unei escaladări a tensiunilor dintre Statele Unite și Cuba. Cu doar câteva ore înainte, secretarul de stat american Marco Rubio avertizase că Washingtonul este „determinat” să impună o schimbare în insula comunistă, la o zi după punerea sub acuzare în SUA a fostului președinte cubanez Raul Castro.

„Sistemul lor economic nu funcţionează. Este defect şi nu poate fi reparat cu actualul sistem politic”, a declarat Rubio presei din Miami.

Criză energetică și blocadă petrolieră

Pe lângă embargoul american în vigoare din 1962, Cuba se confruntă din ianuarie 2026 cu o blocadă petrolieră totală impusă de SUA, măsură care a generat pene de curent prelungite și a agravat situația economică deja precară.

UE și Mexicul, în pragul unui nou acord comercial

Kaja Kallas se află în Mexic împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru semnarea unui acord comercial actualizat între Uniunea Europeană și Mexic.

Negocierile pentru modernizarea acestui acord au fost finalizate în ianuarie 2025 și prevăd eliminarea aproape integrală a taxelor vamale pentru importurile din UE, precum și facilitarea accesului produselor mexicane pe piața europeană.