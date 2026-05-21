search
Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Șefa diplomației UE cere încetarea „controlului” și „izolării” impuse poporului cubanez, în contextul escaladării tensiunilor dintre SUA și Cuba

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Aflată în Mexic pentru summitul UE–Mexic, Kaja Kallas, șefa diplomației europene a lansat un apel ferm pentru schimbarea abordării față de Cuba, țară aflată într-o criză economică profundă și sub presiune crescândă din partea Statelor Unite.

Declarațiile Kajei Kallas vin în contextul escaladării tensiunilor SUA-Cuba. FOTO Profimedia
Declarațiile Kajei Kallas vin în contextul escaladării tensiunilor SUA-Cuba. FOTO Profimedia

Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul unei conferințe de presă la Ciudad de Mexico, relatează AFP, citată de Agerpres.

„După decenii de proastă gestionare şi represiune politică, criza economică din Cuba este pe cale să atingă un adevărat punct de cotitură. Poporul cubanez merită oportunităţi şi libertate, nu mai mult control şi izolare”, a afirmat Kaja Kallas, criticând atât regimul de la Havana, cât și efectele presiunilor externe.

Marco Rubio înăsprește tonul: „Sistemul lor economic nu funcționează”

Declarațiile șefei diplomației europene vin în contextul unei escaladări a tensiunilor dintre Statele Unite și Cuba. Cu doar câteva ore înainte, secretarul de stat american Marco Rubio avertizase că Washingtonul este „determinat” să impună o schimbare în insula comunistă, la o zi după punerea sub acuzare în SUA a fostului președinte cubanez Raul Castro.

„Sistemul lor economic nu funcţionează. Este defect şi nu poate fi reparat cu actualul sistem politic”, a declarat Rubio presei din Miami.

Criză energetică și blocadă petrolieră

Pe lângă embargoul american în vigoare din 1962, Cuba se confruntă din ianuarie 2026 cu o blocadă petrolieră totală impusă de SUA, măsură care a generat pene de curent prelungite și a agravat situația economică deja precară.

UE și Mexicul, în pragul unui nou acord comercial

Kaja Kallas se află în Mexic împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru semnarea unui acord comercial actualizat între Uniunea Europeană și Mexic.

Negocierile pentru modernizarea acestui acord au fost finalizate în ianuarie 2025 și prevăd eliminarea aproape integrală a taxelor vamale pentru importurile din UE, precum și facilitarea accesului produselor mexicane pe piața europeană.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Consultări la Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Ce noi scenarii și majorități se conturează pentru noul Guvern
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
fanatik.ro
image
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Diana Buzoianu a auzit ce a spus Florin Prunea despre ea și a rămas ”mască”: ”M-a șocat! E absolut halucinant”
digisport.ro
image
Prăjitură rapidă cu ciocolată, cocos și nuci. Nu necesită amestecare
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
observatornews.ro
image
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Când intră pensiile în luna iunie 2026. Posibile întârzieri din cauza minivacanței
playtech.ro
image
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Radu Naum a spus doar două cuvinte după ce a auzit ce ar face Gigi Becali dacă ar fi președintele României
digisport.ro
image
Ce fac însoțitorii de bord pentru un zbor confortabil. Sfaturile simple care pot schimba complet călătoria cu avionul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Modificare privind vechimea în muncă la pensie. Va intra în vigoare la 1 septembrie 2026
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Prețuri piperate în Piața Obor. Natalia Guberna: „Cireșele sunt mai scumpe decât carnea!” Cât costau, de fapt, în comunism?
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Gheorghi Jukov participă la o paradă a victoriei după cel de-al Doilea Război Mondial (© Mil.ru)
Mareșalul Jukov și matematica militară referitoare la concentrările din anul 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer