„Putin este încolțit și atacă violent”. Ce spune Washington Post despre drona rusească prăbușită la Galați

Un editorial Washington Post analizează incidentul înregistrat vineri în România, când o dronă rusească a intrat în spațiul aerian NATO și s-a prăbușit într-un bloc din Galați, provocând un incendiu și rănind două persoane.

Editorialul cu titlul „Putin este încolțit și atacă violent” publicat vineri de The Washington Post plasează incidentul într-un context mai amplu: un lider rus tot mai imprevizibil, presiune crescândă asupra Europei și un moment extrem de sensibil pentru alianța nord‑atlantică.

„Având în vedere că dronele rusești atacă România, acum nu este momentul ca Washingtonul să intensifice presiunea asupra aliaților NATO”, scrie sursa citată.

Un semnal al disperării Kremlinului

Washington Post notează că drona căzută în Galați făcea parte dintr-un atac masiv cu 232 de drone lansate de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții, subliniind că este a 28‑a oară când aparate rusești pătrund în spațiul aerian românesc de când Moscova a început să lovească porturile ucrainene de pe Dunăre.

Editorialul notează că Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai vocali oficiali ai Kremlinului, a transmis un mesaj direct europenilor: „Să se pregătească: asta va continua să se întâmple”

Publicația interpretează această declarație nu ca pe un semn de forță, ci ca pe o manifestare a slăbiciunii Rusiei.

Rusia pierde teren, iar Putin devine mai agresiv

Washington Post citează evaluări ale serviciilor britanice de informații, care estimează că aproape jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși în luptă din 2022 până în prezent. Un oficial britanic afirmă că Vladimir Putin „merge înapoi pe câmpul de luptă”.

Institutul pentru Studiul Războiului confirmă că Rusia a pierdut teritoriu net în aprilie, o premieră din 2024. În același timp, dronele și rachetele ucrainene lovesc tot mai adânc în interiorul Rusiei, inclusiv în Moscova.

Pentru editorialiștii americani, aceste evoluții explică de ce Kremlinul recurge la gesturi tot mai riscante, inclusiv atacuri care ating teritoriul NATO.

→ Imaginea 1/12: Blocul din Galați lovit de drona rusească FOTO AFP

Legi noi, amenințări noi: Putin își extinde justificările pentru intervenții externe

Publicația notează că Putin a semnat recent o lege care permite armatei ruse să intervină în străinătate pentru a „proteja” cetățeni ruși cercetați penal de alte state.

Deși măsura a fost prezentată de Kremlin ca o reacție la „rusofobie”, Washington Post susține că adevărata miză este protejarea „flotei fantomă” de petroliere folosite de Rusia pentru a ocoli sancțiunile.

Tensiuni și în spațiu: sateliți ruși manevrează agresiv

Editorialul atrage atenția și asupra unei evoluții îngrijorătoare: mai mulți sateliți militari ruși au fost observați apropiindu-se de un satelit comercial occidental care furnizează imagini pentru Ucraina.

Rusia avertizase încă din 2022 că astfel de sateliți sunt „ținte legitime”.

„Acesta nu este comportamentul unui lider încrezător. Este o bravadă menită să intimideze. Președintele Donald Trump, care se mândrește cu faptul că simte și profită de slăbiciunile omologilor săi internaționali, nu își joacă bine cartea când vine vorba de Putin”, se arată în editorialul Washington Post.

Washington Post: Momentul este periculos pentru presiuni în interiorul NATO

Editorialul critică semnalele transmise recent de Washington. În timp ce Rusia lovește teritoriul NATO și amenință infrastructura spațială occidentală, un emisar al Pentagonului ar fi sugerat la Bruxelles că SUA ar putea reduce forțele pe care le-ar pune la dispoziția NATO într-o criză, prioritizând aliații „care se mișcă cel mai repede”.

Unii oficiali europeni au interpretat mesajul ca pe o presiune suplimentară într-un moment nepotrivit.

Concluzia Washington Post: Putin testează limitele, iar Occidentul nu trebuie să dea înapoi

Editorialul avertizează că orice semn de ezitare din partea Statelor Unite sau a NATO ar fi interpretat de Kremlin ca o slăbiciune.

„Momentul în care un Putin încolțit aruncă drone pe teritoriul NATO și amenință sateliții occidentali este un moment groaznic pentru a negocia împărțirea sarcinilor. Timpul ar fi mai bine petrecut găsind modalități de a presa Rusia să pună capăt războiului său neprovocat și dezastruos. Indiferent ce intenționează Washingtonul, Kremlinul va interpreta o angajament american în scădere ca o clintire a alianței. Acest lucru va invita un comportament și mai nesăbuit din partea lui Putin”.