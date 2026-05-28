„Următoarele șase luni sunt decisive”. Un comandant ucrainean vorbește despre un posibil punct de cotitură în război

Un înalt ofițer ucrainean avertizează că Ucraina se află într-o fereastră temporală critică de aproximativ șase luni în care ar putea recâștiga inițiativa pe front și ar putea influența decisiv viitoarele negocieri de pace cu Rusia. În acest interval, intensificarea războiului dronelor și consolidarea pozițiilor defensive sunt văzute drept factori esențiali pentru schimbarea raportului de forțe.

Generalul de brigadă Andrii Bilețki, comandantul Corpului 3 Armată al Ucrainei, a declarat pentru Reuters, într-o locație subterană din regiunea Harkov, că forțele ruse ar începe să dea semne de uzură după mai bine de patru ani de război la scară largă.

„Cred că următoarele șase până la nouă luni reprezintă un punct de cotitură. Mai precis, următoarele șase sunt cele mai critice”, a afirmat Bilețki.

Deși Rusia continuă să avanseze lent pe anumite sectoare ale frontului de la invazia lansată în februarie 2022, ritmul acestor câștiguri a scăzut în 2026, pe fondul presiunii crescânde exercitate de armata ucraineană asupra logisticii, apărării antiaeriene și infrastructurii militare ruse.

În viziunea comandantului ucrainean, menținerea presiunii în lunile următoare ar putea permite Kievului să recâștige inițiativa și să intre în eventuale negocieri „dintr-o poziție de forță”.

„Trebuie să definim direcțiile în care putem să ne îmbunătățim pozițiile, să ocupăm puncte strategice și abia apoi să discutăm cu rușii de pe o poziție de forță, nu de slăbiciune, despre un armistițiu cu adevărat stabil”, a subliniat el.

Unul dintre principalele blocaje ale negocierilor de pace mediate de SUA rămâne controlul asupra regiunii Donețk. Moscova insistă asupra preluării integrale a teritoriului, în timp ce Kievul refuză retragerea din zonele pe care trupele ruse nu le-au cucerit.

Oficialii de la Kremlin nu au comentat imediat declarațiile lui Bilețki, însă Vladimir Putin a afirmat recent că Rusia se apropie de obiectivele sale militare.

Semne de oboseală pe frontul rus

Potrivit comandantului ucrainean, armata rusă începe să resimtă presiunea pierderilor și dificultatea de a susține operațiuni ofensive la același nivel ca în anii anteriori.

„Lipsa de personal nu le mai permite să avanseze așa cum o făceau acum un an”, a spus Bilețki.

Analistul militar John Helin, de la Black Bird Group (Finlanda), confirmă această evaluare, arătând că Rusia pare tot mai afectată de uzură, în timp ce Ucraina, deși confruntată la rândul ei cu probleme de personal, nu a atins încă un prag critic de colaps operațional.

În paralel, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a arătat că forțele ucrainene „contestă activ caracterul pozițional al conflictului” și ar putea lansa în curând atacuri mecanizate limitate.

Luptele continuă în jurul așa-numitei „Centuri Fortificate” din estul Ucrainei, un lanț de orașe puternic fortificate care constituie coloana vertebrală a apărării în Donbas. Printre punctele fierbinți se află Kostiantînivka, unde presiunea rusă rămâne ridicată.

Războiul dronelor schimbă regulile jocului

Bilețki a subliniat că tehnologia militară, în special dronele, reconfigurează rapid dinamica de pe front. Ucraina ar avea un avantaj în domeniul dronelor de atac și al sistemelor terestre fără pilot, în timp ce Rusia ar compensa parțial prin utilizarea dronelor cu fibră optică, imposibil de bruiat electronic.

El a mai susținut că decizia lui Elon Musk de a limita accesul forțelor ruse la rețeaua Starlink a afectat semnificativ capacitatea de coordonare a Moscovei.

„Rusia pierde în mod radical la capitolul comunicații pe câmpul de luptă”, a afirmat comandantul.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone cu rază medie asupra infrastructurii militare ruse, facilitând pătrunderea loviturilor la distanțe tot mai mari în interiorul teritoriului Federației Ruse.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că armata ucraineană ar fi recucerit aproape 600 de kilometri pătrați de teritoriu în 2026.

Bilețki estimează, de asemenea, o transformare structurală a armatei ucrainene, prin integrarea accelerată a sistemelor robotizate în operațiunile de front, cu obiectivul ca până în 2027 aproximativ 30% din funcțiile de luptă să fie preluate de sisteme autonome sau semi-autonome.

„Următoarea revoluție va permite operațiuni combinate mai creative, cu protejarea efectivelor umane”, a spus el.

Dispută privind durata războiului

În paralel, administrația prezidențială ucraineană respinge informațiile apărute în presa internațională potrivit cărora Kievul ar pregăti populația pentru încă doi-trei ani de război.

Publicația The Economist a relatat că Ucraina mizează pe reziliența sa militară, pe extinderea capacităților de lovire la distanță și pe sprijinul occidental pentru a susține un conflict de durată. În același timp, articolul avertiza asupra presiunilor interne tot mai mari, inclusiv scandaluri de corupție și vulnerabilități economice.

Consilierul prezidențial Dmitro Lîtvîn a respins însă informațiile, catalogându-le drept o „scurgere veche” reciclată.

The Economist mai notează că, potrivit unor surse, există scenarii care indică reluarea negocierilor încă din această vară, deși majoritatea estimărilor sugerează că războiul va continua până când una dintre părți va fi forțată la concesii majore.

Pe fundal, economia Rusiei continuă să fie afectată de sancțiuni și stagnare, dar a fost parțial susținută de prețurile ridicate la petrol, influențate de tensiunile geopolitice globale.

Raportul apare la scurt timp după ce Volodimir Zelenski a declarat în fața parlamentarilor că faza „fierbinte” a războiului s-ar putea încheia până în noiembrie, dacă Ucraina obține garanții de securitate clare din partea aliaților occidentali.