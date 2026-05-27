Sub spectrul presiunilor de la Washington, Islanda ia în calcul abandonarea izolării și aderarea la Uniunea Europeană

Islanda a ales istoric să rămână la marginea construcției europene, apărându-și cu îndârjire independența și, mai ales, controlul exclusiv asupra apelor sale teritoriale. Însă mișcările tectonice din politica externă a SUA și retorica imprevizibilă a președintelui Donald Trump au provocat o reevaluare strategică fără precedent la Reykjavik.

În ultimele luni, stabilitatea din zona arctică a devenit extrem de fragilă, după ce Donald Trump a sugerat în repetate rânduri intenția de a prelua controlul asupra Groenlandei, cel mai apropiat vecin al Islandei. Pentru o națiune de aproximativ 400.000 de locuitori, acest climat de incertitudine a transformat o idee considerată cândva de neconceput într-o dezbatere națională stringentă: a sosit momentul ca țara să solicite protecția blocului comunitar?

„Criza legată de Groenlanda a atins cu siguranță o coardă sensibilă”, a declarat premierul Kristrun Frostadottir, într-un interviu acordat în biroul său din Reykjavik. Şefa Executivului a subliniat că politica externă ocupă acum un loc central în opțiunile electoratului: „Lucrurile s-au schimbat în mod radical”.

Islanda se îndreaptă rapid spre un referendum crucial, programat chiar în această vară, în care cetățenii vor decide dacă aprobă demararea discuțiilor exploratorii cu Uniunea Europeană. Deși procesul de aderare ar putea dura ani de zile, amploarea dezbaterii indică o mutare seismică în mentalitatea colectivă islandeză.

Un flirt geopolitic interes reciproc: Miza strategică din Atlanticul de Nord

Pentru Bruxelles, Islanda reprezintă o achiziție geopolitică extrem de valoroasă. În primul rând poziționarea strategică. Este amplasată în Atlanticul de Nord, la porțile Arcticii, insula oferă UE o ancoră crucială într-o regiune în care marile puteri globale concurează intens pentru dominație. Statul nordic este o economie prosperă, depășind media blocului comunitar la indicatori structurali precum speranța de viață și egalitatea de gen.

Pentru islandezi, miza principală a integrării se traduce printr-un singur cuvânt: stabilitate.

Opinia publică de la Reykjavik a urmărit cu consternare episoadele în care Donald Trump a confundat Islanda cu Groenlanda, dar și relatările conform cărora Billy Long, nominalizat pentru postul de ambasador american în Islanda, a glumit afirmând că insula ar putea deveni cel de-al 52-lea stat al SUA (Long și-a cerut ulterior scuze public).

Deși o amenințare militară directă din partea Washingtonului este puțin probabilă, vulnerabilitatea Islandei este reală. Este singura țară membră NATO care nu deține o armată proprie, bazându-se istoric pe garanțiile de securitate ale SUA. În contextul în care Washingtonul este perceput ca un partener tot mai puțin predictibil, Islanda caută o poliță de asigurare. Chiar dacă UE nu este o alianță militară, parteneriatul de apărare semnat recent în luna martie și clauzele de asistență mutuală din tratatele europene oferă o plasă de siguranță diplomatică.

Cordonul ombilical al economiei: Marea bătălie se dă în jurul pescuitului

Dincolo de dosarele de securitate, decizia finală va fi dictată de interesele economice, mai exact de industria halieutică. În comunitățile de coastă, precum Sandgerdi, pescuitul de cod reprezintă însăși coloana vertebrală a supraviețuirii economice.

Mulți pescari islandezi privesc cu scepticism o eventuală aderare, luând ca exemplu negativ cazul Irlandei, stat membru UE ale cărui comunități costiere au fost devastate de reducerile drastice ale cotelor de pescuit impuse de la Bruxelles. În Islanda, unde pescuitul deține o pondere mult mai mare în PIB, cedarea controlului asupra apelor teritoriale este privită ca o linie roșie. Deși există semnale că Bruxelles-ul ar fi dispus să ofere derogări substanțiale pentru a atrage Reykjavik-ul, reticența comunităților locale rămâne un obstacol major.

Moneda națională și costul vieții: Argumentele taberei pro-europene

De cealaltă parte, susținătorii integrării pun pe masă argumente legate de portofelul cetățenilor. Coroana islandeză a fost istoric o monedă volatilă, expusă șocurilor, în timp ce moneda euro oferă o ancoră anti-inflaționistă.

În prezent, Islanda se confruntă cu o inflație de aproximativ 5,2% – aproape dublul mediei din zona euro. Prețurile alimentelor și ale produselor de bază au crescut alarmant, parțial din cauza taxelor vamale aplicate importurilor din UE. Pentru cetățeanul de rând, adoptarea monedei unice și eliminarea barierelor comerciale ar însemna o reducere directă a costului vieții.

Sondajele de opinie timpurii indică un rezultat extrem de strâns la referendum. Dezbaterea a divizat societatea islandeză într-un mod necaracteristic pentru spiritul său consensual. Cu toate acestea, curentul moderat tinde să susțină demararea discuțiilor, invocând argumentul că deschiderea negocierilor nu implică un angajament final obligatoriu: mai întâi se evaluează „pachetul” oferit de Bruxelles, iar decizia finală va aparține, suveran, poporului islandez.