Statuia Cavalerului, care îl înfățișează pe Iancu de Hunedoara, a fost repusă pe Turnul Buzdugan din Castelul Corvinilor, înalt de aproape 30 de metri, după ce, în ultimele luni, a fost restaurată.

Statuia lui Iancu de Hunedoara, așezată la locul ei. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara a fost reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor, după o operațiune dificilă, din cauza greutății statuii de cupru și a înălțimii de aproape 30 de metri a turnului medieval.

Iancu de Hunedoara, reașezat pe castel

Statuia de cupru, veche de peste un secol și jumătate, a fost restaurată în ultimele luni și, pentru câteva zile, a fost expusă în curtea exterioară a castelului, înainte de a fi ridicată din nou la locul său.

În acest timp, mii de turiști care au ajuns la castel au putut să o privească de aproape și să se fotografieze cu ea. Reparațiile fac parte din cea de-a doua etapă a proiectului de conservare, restaurare şi punere în valoare a Castelului Corvinilor, proiect cofinanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Cavalerul îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara şi a fost realizat şi montat pe Turnul Buzdugan în 1873. 152 de ani mai târziu, în noiembrie 2025, acesta a fost coborât de pe amplasamentul său şi supus unui demers complex de restaurare realizat de către specialistul expert în metale Traian Postelnicu. După ce a fost atent restaurată, statuia Cavalerului a fost expusă vineri şi sâmbătă, în curtea exterioară a obiectivului turistic. Statuia a fost realizată din bronz, are o greutate de aproximativ 300 de kilograme şi o înălţime de aproximativ 2,8 metri”, a informat Primăria Hunedoara.

Statuia veghează Hunedoara de 152 de ani

La scurt timp după ce a fost demontată, în noiembrie anul trecut, în postamentul pe care era amplasată statuia au fost descoperite două bilete, în germană şi maghiară, în care erau menţionaţi cei care au lucrat la realizarea şi montarea ei, în 1873. Conţinutul acestora este disponibil aici.

„Duminică, la reamplasare, pe lângă copii după acele bilete — originalele fiind păstrate pentru a fi cercetate şi, ulterior, expuse —, s-au mai adăugat, în casete separate, un document cu povestea Cavalerului, semnat de toţi cei care au muncit la demontarea, restaurarea şi remontarea statuii, dar şi un mesaj al primarului municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu”, a transmis Primăria Hunedoara.

Ce se ascunde în spatele Castelului Corvinilor. Descoperirile care scot la lumină o lume veche de trei milenii

Statuia care, în ultimul secol și jumătate, a vegheat Hunedoara, de pe Turnul Buzdugan, îl reprezintă pe Ioan (Iancu) de Hunedoara, ca un cavaler în armură completă. În mâna dreaptă ține o suliță, iar de hampă (coada suliței) a fost prinsă o tăbliță metalică pe care este decupat anul 1873.

Video: Imagini de la coborârea statuii, din 2025. ADEVĂRUL

Suportul care susţine statuia a mai fost restaurat ȋn anul 1934, când, ȋn urma unei furtuni, a cedat, iar cavalerul s-a ȋnclinat atât de mult ȋncât ameninţa să se prăbuşească, şi ȋn timpul lucrărilor de restaurare din anii 1950–1960. Începând cu anul 1900, înfăţişarea turnului medieval nu a mai suferit modificări, aici fiind realizate numai lucrări de conservare, care au avut în vedere intervenţii de consolidare a zidăriei şi reparaţii la acoperiş.

Turnul Buzdugan, clădit în vremea lui Iancu de Hunedoara

Turnul Buzdugan, restaurat recent și deschis turiștilor, a fost construit în a doua parte a secolului al XV-lea, iar în prezent se numără printre cele mai spectaculoase monumente din ansamblul medieval. În vremea Huniazilor, Turnul Buzdugan a fost, potrivit unor istorici, un turn de observație și purta acest nume după forma semisferică pe care acoperișul lui o avea în trecut, schimbată în urma restaurării din secolul al XIX-lea.

Statuia Cavalerului reamplasată pe Castelul Corvinilor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (31) JPG
„Turnul Buzdugan (turnul pictat) suprapune o parte din zidul vechii cetăți şi este prevăzut cu un singur nivel de apărare, susținut pe console. Înălțimea de 30 de metri, ca și pictura compusă din motive decorative romboidale așezate în spirală, bine păstrată pe partea exterioară, îl fac una dintre cele mai interesante construcții din ansamblul de la Hunedoara”, arată Muzeul Castelului Corvinilor.

Turnul Buzdugan a fost decorat cu motive geometrice şi florale, dar şi cu elemente de tehnică militară şi scene din viața orașului. Înainte de incendiul din 1854, care a mistuit o mare parte din castel, Turnul Buzdugan era dotat cu un mecanism de ceas, amplasat aici în jurul anului 1819. Acoperişul său a fost supraînălțat după restaurarea Castelului Corvinilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea, ultima intervenție majoră la acest turn înainte de începerea proiectului finanțat de UE.

Castelul Corvinilor se află din 2019 în șantier, dar a rămas deschis turiștilor. Lucrările de restaurare au ajuns la final, termenul de realizare fiind vara anului 2026.

