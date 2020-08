Încă o săptămână până la Festivalul de Teatru Independent de Orice, UNDERCLOUD

Pe durata celor 8 zile, spectatorii vor avea şansa de a vedea un program complex, adresat atât adulţilor cât şi copiilor, respectând măsurile impuse pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

În fiecare dimineaţă, micii spectatori se pot bucura de secţiunea MiniCloud. Între 11 şi 15 august, în curtea Muzeului Ţăranului Român, vor avea loc o serie de ateliere de teatru pentru copii, necesare dezvoltării nu doar cognitivă, cât şi socială şi emoţională a generaţiei tinere. Iar între 11 – 18 august, Marian Râlea revine în rolul Magicianului pentru o serie de spectacole create special pentru UNDERCLOUD, „Cetatea Poveştilor”, ce sunt adresate copiilor între 3 şi 14 ani, dar la care sunt bineveniţi şi bunicii, părinţii sau fraţii/surorile mai mari.

Timp de 7 zile se construieşte cu sârg la cetatea poveştilor, punând cărămidă peste cărămidă pentru a crea castelul preferat al tuturor copiilor. Spectatorii aleg personajele care Merită să intre în cetate, fie că sunt eroii din poveşti, ajutoarele lui Făt-Frumos sau chiar adversarii cei mai înverşunaţi. Judecând drept fiecare personaj în parte, poate o să avem surpriza să aflăm că lupul este de fapt victima căpriţei sau că vulpea a avut întotdeauna intenţii bune în privinţa ursului. În cea de-a 8-a zi, când construcţia va fi finalizată, cetatea va ţine un carnaval unde ilenele cosânzene şi feţii frumoşi vor cânta şi dansa alături de personajele alese în zilele trecute.Spectacolele sunt programate zilnic în grădina Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa“.

Serile UNDERCLOUD sunt dedicate secţiunii BestOf, ce reuneşte cele mai îndrăgite spectacole premiate de-a lungul anilor în festival, printre care BABEL – câştigătorul Premiului ”Undercloud” la ediţia a X-a, BASMA CURATĂ, câştigător al Premiului Juriului în 2019, CU CE VĂ SERVESC? ce le aduce pe scena UNDERCLOUD pe Maia Morgenstern, Rodica Mandache şi Chris Simion-Mercurian, iar pe Oana Pellea o vom putea vedea în EFECTUL RAZELOR GAMA ASUPRA CRĂIŢELOR LUNATICE (Premiul Under any Cloud în 2017). Publicul va mai putea viziona şi câştigătorul Premiului Under any Cloud din 2015, spectacolul ARTĂ în regia şi adaptarea lui Cristi Juncu, cu Vlad Zamfirescu, Şerban Pavlu şi Gheorghe Ifrim, CARPATHIAN GARDEN, Cel mai bun spectacol la Undercloud 2014 şi OMUL PERNĂ, spectacol câştigător a 4 premii în 2016 iar cel mai bun actor din 2019, Marian Râlea, va urca pe scenă alături de Dana Rogoz, Ionuţ Vişan şi Florentina Ţilea în PROOF, o producţie unteatru în regia lui Andrei si Andreei Grosu.

Undercloud aduce performance-uri de lectură