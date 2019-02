Fotoreporterul George Popescu a murit. Poqe avea 39 de ani

„M-am născut în 1980, am vorbit la 4 ani, am citit la 5 şi am fumat la 6. Mi-am petrecut copilăria în Argeş, la câţiva kilometri de Siliştea Gumeşti a lui Marin Preda. Din păcate, nu mi-a plăcut instituţia Şcoală, iar cu matematica am stat dezastruos. Am făcut o facultate obscură şi, pe la 18-19 ani, habar nu aveam ce voi face cu viaţa mea. Am avut noroc cu apariţia internetului, când m-am apucat să învăţ un lucru care mi-a plăcut: grafică web. Uşor, uşor, am trecut însă la fotografie, păstrându-mi «meseria de bază», pentru a mă putea întreţine. De obicei, fotografiez pe banii mei sau pe bani destul de puţini primiţi de la publicaţii, care îmi acoperă cheltuielile de deplasare. Cam de un an sunt membru N-Ost, o agenţie de presă din Berlin, care acoperă Europa de Est. Am devenit fotojurnalist cu acte în regulă, nu mai e o activitate pe care să o fac doar de plăcere. Mai public pe ici, pe colo în România, dar, din păcate, revistele unde merită să publici le numeri pe degetele de la o mână“, mărturisea George, pentru publicaţia totb