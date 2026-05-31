Zidul de drone şi găurile din el: NATO între retorică şi realitate. Ce trebuie să facă România

Atacul cu dronă de la Galați a demonstrat că amenințarea războiului din Ucraina nu se mai oprește la granițe, iar NATO trebuie să treacă rapid de la declarații la capabilități reale de apărare împotriva provocărilor rusești.

În noaptea de 28 spre 29 mai 2026, o dronă rusească Geran-2 — versiunea produsă de Moscova a dronei iraniene Shahed-136 — a lovit un bloc de locuinţe din Galaţi, oraş situat la aproximativ șapte kilometri de frontiera cu Ucraina. Incidentul a produs un incendiu şi a rănit cel puţin doi civili, marcând un precedent grav: pentru prima dată de la începutul invaziei ruse la scară largă a Ucrainei, o dronă rusă a rănit civili pe teritoriul unui stat NATO.

Ministerul Apărării român a comunicat că două avioane F-16 şi un elicopter IAR 330 SOCAT au decolat de urgenţă la ora 01:19 locală, după ce drona a intrat în spaţiul aerian naţional. Totuşi, potrivit generalului de brigadă Gheorghe Maxim, comandantul interimar al Statului Major Întrunit, cele patru minute scurse între detecţie şi impact nu au fost suficiente pentru o interceptare sigură. Oficialul a precizat că legislaţia română interzice apărării antiaeriene să opereze în mod care ar putea afecta spaţiul aerian al ţărilor vecine, limitând semnificativ opţiunile de răspuns.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că 43 de drone ruseşti se îndreptau spre România dinspre est, una dintre ele fiind probabil interceptată de apărarea antiaeriană ucraineană deasupra oraşului Reni (Odesa), ceea ce i-a deviat traiectoria spre Galaţi. Dan a subliniat că întreaga responsabilitate revine Rusiei, al cărei comportament sfidează dreptul internaţional şi securitatea cetăţenilor unui stat NATO.

Ministrul de externe român a etichetat incidentul drept o gravă violare a dreptului internaţional, iar România şi aliaţii săi NATO au reacţionat cu indignare. Incidentul este cel mai recent dintr-un şir de incursiuni de-a lungul flancului estic al Alianţei, accentuând îngrijorările că riscul unui conflict deschis între Rusia şi statele NATO este în creştere.

Ca răspuns, România a închis consulatul rus de la Constanţa şi l-a declarat pe consulul rus persona non grata. Ministrul interimar de externe, Oana Toiu, a anunţat că Bucureştiul poartă discuţii privind posibila activare a Articolului 4 al Tratatului NATO. Preşedintele român a instruit Ministerul de Externe să pregătească un pachet de măsuri diplomatice şi de securitate „comensurabile cu această situaţie extrem de gravă", care urmează să fie implementate fără întârziere. România a anunţat, de asemenea, că va semna un acord cu Uniunea Europeană prin care va primi sisteme avansate de apărare anti-dronă pentru a proteja spaţiul aerian naţional şi a preveni recidiva unor astfel de incursiuni.

Nu este vorba de un incident izolat. Potrivit datelor Ministerului Apărării, dronele ruseşti au violat spaţiul aerian românesc de cel puţin 28 de ori de la începutul invaziei, iar fragmente au căzut pe teritoriul României de până la 47 de ori.

Un şir de incursiuni — România nu este singura victimă

Galaţiul nu reprezintă decât cel mai recent şi mai grav episod dintr-o serie de incidente care au afectat întreg flancul estic al NATO în ultimii doi ani.

România, membră atât a Uniunii Europene, cât şi a NATO, împarte o frontieră de 650 de kilometri cu Ucraina şi se confruntă de repetate ori cu fragmente de drone ruseşti care cad pe teritoriul său de când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei. Într-un incident anterior, din septembrie 2025, România a scramblat avioane F-16 care au urmărit o dronă rusească timp de aproape o oră, înainte ca aceasta să iasă din spaţiul aerian naţional şi să se îndrepte spre Ucraina.

Polonia a cunoscut şi ea momente de tensiune acută. Rapoartele privind drone ruseşti care au pătruns adânc pe teritoriul polonez şi au fost doborâte de aliaţii NATO au evidenţiat riscurile regionale tot mai mari ale războiului din Ucraina, potrivit şefului politic al ONU, Rosemary DiCarlo, care s-a adresat ambasadorilor în Consiliul de Securitate în septembrie 2025.

În statele baltice, situaţia nu este mai liniştitoare. Europa se află în stare de alertă ridicată de mai multe săptămâni după ce survolurile de drone în spaţiul aerian NATO au atins o scară fără precedent în septembrie, determinând liderii europeni să convină asupra dezvoltării unui „zid de drone" de-a lungul frontierelor lor, pentru a detecta, urmări şi intercepta mai eficient dronele care violează spaţiul aerian european.

Cauzele posibile ale incursiunilor — accident, testare sau strategie deliberată?

Analiza incursiunilor repetate ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian NATO ridică o întrebare fundamentală: sunt acestea erori tehnice, consecinţe colaterale ale luptelor, sau o strategie deliberată de testare a Alianţei?

Prima explicaţie — eroarea de navigaţie — este plauzibilă în cazuri individuale. Dronele Geran-2/Shahed-136 folosesc sisteme de navigaţie INS (inerţiale) combinate cu GPS, sisteme susceptibile la bruiaj electronic. Ucraina a construit una dintre cele mai sofisticate capacităţi de război electronic din lume, iar interferenţele GPS în zona Mării Negre şi a Dunării sunt documentate extensiv. O dronă interceptată sau bruiată îşi poate pierde traiectoria programată şi poate devia semnificativ. Cazul de la Galaţi — unde drona pare să fi fost deviată după o interceptare ucraineană deasupra Reniului — se înscrie în acest tipar.

A doua explicaţie — testarea pragurilor NATO — este susţinută de un tipar mai larg. Unii oficiali europeni au descris incidentele drept o testare de către Moscova a timpilor de răspuns ai NATO, ridicând întrebări despre cât de pregătită este Alianţa în faţa ameninţărilor potenţiale din partea Rusiei. Fiecare incident care nu provoacă un răspuns ferm trimite Kremlinului un semnal că pragul de toleranţă al NATO rămâne ridicat. Acumularea de 28 de violări ale spaţiului aerian românesc fără consecinţe diplomatice sau militare semnificative înainte de Galaţi ilustrează această dinamică periculoasă.

A treia explicaţie — escaladarea controlată — vizează contextul strategic mai larg. Rusia lansează sute de drone simultan împotriva Ucrainei, uneori peste 290 într-o singură noapte, conform datelor recente. La asemenea volum, devierea unor drone spre teritoriul NATO nu mai necesită intenţie deliberată — devine o probabilitate statistică. Dar Kremlinul poate exploata tocmai această ambiguitate: plausible deniability (negare plauzibilă) îi permite să menţină presiunea fără a-şi asuma formal responsabilitatea unui atac asupra unui stat aliat.

Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, a declarat că toate acuzaţiile privind drone ruseşti care zboară în Europa „sunt nefondate, niciun fapt, material sau probă nefiind prezentat" — o retorică tipică de negare, care a devenit un instrument standard al Moscovei.

Situaţia de pe frontul estic — o presiune care nu cedează

Incursiunile dronelor în spaţiul NATO nu pot fi înţelese fără contextul militar de pe frontul estic, care explică atât intensitatea atacurilor ruseşti, cât şi logica strategică din spatele provocărilor la adresa Alianţei.

Câştigurile ruseşti în Ucraina s-au încetinit în primele trei luni ale acestui an la aproximativ cinci kilometri pe zi, faţă de 11 kilometri în primul trimestru din 2025, potrivit monitorizărilor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) de la Washington. Această încetinire nu înseamnă stagnare — ea reflectă mai degrabă o rezistenţă ucraineană consolidată, susţinută parţial de contraofensive locale de succes.

Imaginea de ansamblu arată că forţele ucrainene au realizat cele mai semnificative câştiguri teritoriale din timpul iernii de la incursiunea din Kursk din 2024. Comandantul suprem al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Syrskyi, a declarat că trupele ucrainene au recâştigat 480 de kilometri pătraţi în regiunile sudice Zaporizhzhia şi Dnipropetrovsk din ianuarie, iar forţele ucrainene au redobândit cel puţin 180 de kilometri pătraţi în jurul oraşului Kupyansk în nord în decembrie.

Pe frontul aerian, intensitatea atacurilor ruseşti cu drone a atins cote record. Rusia a lansat aproape 7.000 de bombe aeriene ghidate împotriva Ucrainei în aprilie 2026, după ce lansase un număr record de 7.987 în martie — cifre care explică de ce probabilitatea devierii unor drone spre teritoriul NATO creşte proporţional cu volumul atacurilor.

Presiunea militară rusă rămâne concentrată în estul Ucrainei. Zona Pokrovsk continuă să fie unul dintre principalele puncte fierbinţi, cu zeci de atacuri ruseşti zilnic. Oraşele Kharkiv, Sumy, Zaporizhzhia şi Dnipropetrovsk sunt lovite sistematic, iar infrastructura feroviară — crucială pentru logistica militară ucraineană — reprezintă o ţintă prioritară, inclusiv în zona Zaporizhzhia, unde un atac recent a avariat două locomotive.

Putin testează Occidentul — şi găseşte tăcere

Atacul de la Galaţi nu poate fi analizat în izolare. El se înscrie într-o strategie mai amplă prin care Vladimir Putin testează limitele toleranţei occidentale, exploatând o serie de vulnerabilităţi structurale ale Alianţei Nord-Atlantice.

Serviciile de informaţii britanice estimează că Rusia a înregistrat circa 500.000 de victime militare de la începutul invaziei. Economia rusă se contractă sub presiunea sancţiunilor. Câmpul de luptă nu mai oferă victorii rapide. Într-un astfel de context, provocările la adresa NATO — fie prin incursiuni aeriene, fie prin retorică agresivă — reprezintă pentru Putin o modalitate de a distrage atenţia de la eşecuri şi de a submina coeziunea Alianţei fără a declanşa un conflict direct.

„Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ne confruntăm cu efectele unui conflict care se desfăşoară chiar lângă frontiera noastră", a declarat generalul de brigadă Gheorghe Maxim, comandantul adjunct al Comandamentului Forţelor Întrunite. Această formulare prudentă reflectă dilema fundamentală a NATO: cum să răspundă ferm fără a escalada, cum să protejeze cetăţenii aliaţi fără a intra în război.

Diviziunea transatlantică este, în acest sens, un dar neaşteptat pentru Kremlin. Retorică prezidenţial americană care pune sub semnul întrebării valoarea NATO, reducerea angajamentelor militare ale SUA în Europa şi tensiunile dintre Washington şi aliaţii europeni recreează, involuntar, contextul strategic pe care Moscova l-a urmărit decenii la rând. Secretarul General NATO Mark Rutte a insistat că Alianţa va apăra fiecare centimetru din teritoriul său. „Comportamentul nesăbuit al Rusiei reprezintă un pericol pentru noi toţi", a scris el pe reţelele sociale. „Noaptea trecută a arătat din nou că implicaţiile războiului lor ilegal de agresiune nu se opresc la frontieră."

Un Putin care nu mai mizează pe Trump

Un alt element de analiză priveşte evoluţia relaţiei dintre Kremlin şi administraţia Trump. Semnalele recente sugerează că Putin nu mai crede că preşedintele american poate livra ceea ce Moscova doreşte: cedarea de către Kiev a teritoriului din Donbas pe care Ucraina îl controlează în prezent. Negocierile mediate de Washington nu au produs rezultatele scontate de Kremlin. Drept urmare, Rusia pare să semnaleze că ar prefera interlocutori europeni — o schimbare de direcţie cu implicaţii îngrijorătoare. Ultima dată când Europa a negociat singură cu Moscova, în contextul acordurilor Minsk, Putin a obţinut concesii semnificative fără a-şi modifica fundamental comportamentul.

Această reorientare diplomatică, combinată cu escaladarea militară din jurul statelor NATO, conturează o strategie în două viteze: presiune militară pentru a demonstra că Rusia rămâne o forţă de temut, şi deschidere diplomatică selectivă pentru a fragmenta răspunsul occidental.

Răspunsul NATO — de la retorică la sisteme concrete

Faţa vizibilă a răspunsului NATO la incursiunile cu drone a fost, până acum, în principal retorică. Dar în spatele declaraţiilor există şi iniţiative concrete, unele aflate deja în implementare, altele în faze incipiente.

Operaţiunea Eastern Sentry reprezintă primul răspuns sistematic al NATO la valul de incursiuni. Secretarul General Mark Rutte a anunţat formarea programului Eastern Sentry, care urmăreşte descurajarea unor noi incursiuni ruseşti, după o violare a spaţiului aerian polonez. Programul vizează creşterea capacităţilor integrate de apărare aeriană şi antirachetă pe întreg flancul estic, inclusiv coordonarea mai strânsă între sistemele naţionale de detecţie şi interceptare.

Zidul european de drone (European Drone Wall / EDDI) este iniţiativa strategică pe termen mediu a Uniunii Europene. Iniţiativa Europeană de Apărare cu Drone (acum redenumită) şi Eastern Flank Watch urmăresc să consolideze rezilienţa Europei împotriva ameninţărilor militare şi hibride emergente, întărind totodată autonomia strategică şi disponibilitatea operaţională. Comisarul UE pentru apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, a anunţat că zidul de drone va fi o „prioritate imediată" care va include „capacităţi avansate de detecţie, urmărire şi interceptare", constituind unul dintre pilonii proiectului mai larg Eastern Flank Watch, care va include şi securitate maritimă în Mările Neagră şi Baltică, precum şi o componentă de supraveghere spaţială.

Implementarea urmează să înceapă în 2026, cu capacităţi operaţionale iniţiale aşteptate până la sfârşitul anului 2026 şi funcţionalitate deplină până la sfârşitul anului 2028. Eastern Flank Watch va combina capacităţi anti-dronă şi de apărare aeriană cu active terestre şi navale îmbunătăţite, sprijinind conştientizarea situaţională şi capacitatea de răspuns rapid, coordonate îndeaproape cu structurile de comandă şi control integrate ale NATO.

Linia de Descurajare a Flancului Estic reprezintă viziunea militară pe termen lung. Generalul de brigadă Thomas Lowin a dezvăluit conceptul „Eastern Flank Deterrence Line" — o „zonă fierbinte" automatizată de câteva mii de kilometri, de la Arctica la Marea Neagră, care urmează să fie echipată cu drone armate legate de inteligenţă artificială, roboţi dotaţi cu senzori şi sisteme de apărare aeriană automatizate, prevăzut pentru statut operaţional până la sfârşitul anului 2027.

Sistemul MEROPS oferă un răspuns tactic imediat, deja în curs de implementare. Polonia şi România, cu participarea timpurie a Danemarcei, au început integrarea capacităţii americane anti-dronă MEROPS după incursiunile repetate ale dronelor ruseşti de-a lungul flancului estic NATO. Sistemul a fost demonstrat public în Polonia în noiembrie 2025 şi este conceput pentru a intercepta sisteme aeriene fără pilot de mici dimensiuni rapid şi la un cost mai mic decât armele convenţionale de apărare aeriană. MEROPS este un interceptor mic şi mobil care foloseşte o dronă pentru a opri alta, putând funcţiona chiar şi când semnalele electronice sunt bruiate.

Sistemele clasice de apărare aeriană completează arsenalul disponibil. Există trei sisteme occidentale principale care pot fi utilizate pentru contracararea ameninţării ruse: sistemul american Patriot, germanul IRIS-T şi franco-italian SAMP-T. IRIS-T pare să fie prima alegere a Alianţei în acest moment, deşi toate trei pot fi utilizate simultan.

Estonia merge mai departe cu un proiect propriu. Ţara şi-a propus să creeze o barieră continuă care să permită detectarea şi neutralizarea la timp a dronelor, inclusiv a vehiculelor care zboară la altitudine joasă şi cu vizibilitate redusă, devenind unul dintre liderii baltici în crearea unor astfel de sisteme.

Cu toate acestea, experţii avertizează că implementarea rămâne inegală şi că există o tensiune structurală între ambiţiile declarate şi capacităţile reale. Sistemele anti-dronă (C-UAS) reprezintă un punct slab în postura actuală de apărare aeriană europeană a NATO. În special, statele membre de-a lungul frontierei cu Rusia nu dispun de capacităţile necesare pentru a crea zone de interdicţie aeriană (A2/AD) deasupra propriului spaţiu aerian. Cele mai localizate planuri de descurajare deja în vigoare de-a lungul Flancului Estic s-au dovedit până acum cele mai eficiente.

Ce este de făcut?

Generalul Maxim a avertizat că NATO ar putea fi nevoit să negocieze acorduri de apărare antiaeriană cu Ucraina şi Moldova, pentru a putea intercepta drone înainte ca acestea să intre pe teritoriul aliat — indiferent dacă incursiunile sunt accidentale sau deliberate. Această propunere merită atenţie urgentă şi se traduce în practică prin mai multe linii de acţiune complementare.

Prima este tehnică: accelerarea implementării sistemelor de detecţie timpurie capabile să urmărească drone la altitudine joasă — punctul cel mai vulnerabil al apărării actuale. A doua este juridică: modificarea regulilor de angajament pentru a permite interceptarea dronelor înainte ca acestea să lovească obiective civile, inclusiv în apropierea frontierei. A treia este diplomatică: coordonarea cu Ucraina a protocoalelor de urmărire şi neutralizare a dronelor ruseşti care se apropie de graniţele NATO, astfel încât interceptarea ucraineană să nu devină involuntar o sursă suplimentară de risc pentru teritoriul aliat.

La nivel mai larg, Europa se află în faţa unui test de voinţă politică. Un Putin încolţit — economic, militar şi diplomatic — nu este neapărat un Putin mai puţin periculos. Dimpotrivă, istoria sugerează că regimurile constrânse recurg mai uşor la provocări asimetrice şi la escaladare controlată.

Mesajul final este simplu, chiar dacă implicaţiile sale sunt complexe: Europa trebuie să rămână unită, iar Washingtonul trebuie să decidă, fără echivoc, de partea cui se află. Tăcerea, în momentele de criză, este şi ea un răspuns — şi unul pe care Kremlinul ştie să îl citească.

România și amenințarea dronelor rusești: vulnerabilități, cauze și răspunsuri

Cât de expusă este România

România nu s-a confruntat cu un incident izolat la Galați. România împarte o frontieră de 650 de kilometri cu Ucraina și se confruntă în mod repetat cu fragmente de drone rusești care cad pe teritoriul său de când Rusia a lansat invazia la scară largă. Dronele ruseşti au violat spaţiul aerian românesc de cel puţin 28 de ori, iar unul dintre piloţii de F-16 a ajuns aproape să doborâe o dronă care zbura la altitudine foarte joasă înainte ca aceasta să iasă din spaţiul aerian naţional. Galații a reprezentat pasul următor în această escaladare graduală: prima dronă rusă care a rănit civili pe teritoriul unui stat NATO. Întrebarea nu mai este dacă se va repeta — ci când și cu ce consecințe.

Vulnerabilitățile structurale ale apărării române

Incidentul de la Galați a expus trei lacune concrete, dincolo de retorică.

Detecția tardivă. Generalul Maxim a recunoscut că patru minute între detecție și impact nu au fost suficiente pentru o interceptare sigură. Aceasta nu este o problemă de voință politică — este o problemă de arhitectură a sistemului. Radarele convenționale de apărare aeriană sunt calibrate pentru amenințări la altitudine medie și înaltă. Dronele Geran-2 zboară la 50–200 de metri altitudine, sub pragul de detectare al multor sisteme.

Restricțiile juridice. Legislația română interzice apărării antiaeriene să opereze în mod care ar putea afecta spațiul aerian al țărilor vecine. Această constrângere juridică, rezonabilă în timp de pace, devine o vulnerabilitate în contextul unui război care se desfășoară la câțiva kilometri de frontieră.

Lipsa coordonării cu Ucraina. Paradoxul de la Galați: drona a fost deviată tocmai de o interceptare ucraineană. Fără un protocol de coordonare în timp real între apărarea antiaeriană ucraineană și cea română, interceptările ucrainene pot deveni involuntar o sursă suplimentară de risc pentru teritoriul aliat.

Ce face deja România și ce s-a dovedit insuficient

NATO a testat apărări anti-dronă în straturi la Poligonul Capu Midia în cadrul Exercițiului Eastern Phoenix 26, găzduit de România — primul exercițiu de tip Layered Counter-UAS Initiative Crucible, care a implicat circa 500 de personal și aproximativ 215 sisteme tehnice, incluzând radare, detectoare acustice și de radiofrecvență, instrumente de război electronic și capacități cinetice și non-cinetice. Scenariile au inclus operațiuni cu roiuri de drone deasupra Mării Negre. Exercițiile există. Sistemele sunt testate. Problema este că testarea și dislocarea operațională sunt două lucruri diferite — și drona de la Galați a lovit un bloc de civili, nu un poligon militar. Pe partea achizițiilor, pachetul SAFE aprobat de Comisia Europeană include șapte sisteme Rheinmetall Skynex deployabile C-RAM și C-UAS, în valoare de 476 de milioane de euro, concepute pentru a consolida capacitatea României de a contracara atacurile cu drone și de a proteja coridorul Dunării. Skynex este un sistem performant — combină tunuri automate cu rachete ghidate și poate angaja simultan mai multe ținte la joasă altitudine. Dar livrarea durează ani.

Ce trebuie făcut — măsuri concrete pe trei termene (o simplă părere)

Imediat (săptămâni):

Cel mai urgent nu este un sistem nou, ci un protocol nou. România trebuie să negocieze cu Ucraina un mecanism de notificare în timp real: când apărarea antiaeriană ucraineană angajează o țintă în apropierea frontierei române, sistemele române trebuie să fie alertate automat, cu vectorul de deviere probabil al dronei interceptate. Acest protocol nu costă nimic și poate preveni exact scenariul de la Galați. Concomitent, regulile de angajament trebuie revizuite de urgență pentru a permite interceptarea dronelor înainte de impactul cu obiective civile. Alianța evaluează cum să consolideze protecția României și a altor țări NATO împotriva dronelor — dar evaluarea fără decizie nu protejează pe nimeni.

Pe termen scurt (luni):

România a solicitat oficial NATO să accelereze livrarea de sisteme suplimentare de apărare aeriană, care urmează să includă radare, sisteme de apărare aeriană terestre, drone interceptoare și alte sisteme anti-UAV. Prioritatea ar trebui să fie radarele de joasă altitudine și senzorii acustici/RF de-a lungul graniței cu Ucraina — în special în zona Galați–Tulcea–Constanța, coridorul cel mai expus. Sistemul american MEROPS — un interceptor mic și mobil care folosește o dronă pentru a opri alta, funcționând chiar și când semnalele electronice sunt bruiate — a fost demonstrat public în Polonia în noiembrie 2025. Polonia și România au început integrarea acestei capacități după incursiunile repetate ale dronelor rusești. Accelerarea dislocării MEROPS de-a lungul graniței cu Ucraina este o măsură realizabilă în câteva luni. Marea Britanie a indicat că ar putea trimite avioane suplimentare în România: „Avioanele RAF sunt deja dislocate în România pentru a sprijini poliția aeriană NATO. Vom colabora cu Secretarul General NATO pentru a consolida această prezență dacă este necesar", a declarat ministrul britanic al apărării. România trebuie să valorifice acest impuls și să solicite o prezență NATO permanentă și mai robustă, nu doar rotatorie.

Pe termen mediu (ani):

Eastern Flank Watch va combina capacități anti-dronă și de apărare aeriană cu active terestre și navale îmbunătățite, cu capacități operaționale inițiale așteptate până la sfârșitul anului 2026 și funcționalitate deplină până la sfârșitul anului 2028. România trebuie să fie un contributor activ la această arhitectură, nu doar un beneficiar pasiv. Conceptul „Eastern Flank Deterrence Line" prevede o zonă automatizată de câteva mii de kilometri, de la Arctică la Marea Neagră, echipată cu drone armate legate de inteligență artificială, roboți dotați cu senzori și sisteme de apărare aeriană automatizate, prevăzut pentru statut operațional până la sfârșitul anului 2027. Dacă acest calendar se respectă, România va beneficia de un strat de apărare profundă pe care nu și-l poate construi singură.

Concluzie: drona de la Galați ca semnal de alarmă

„Nu va exista un glonț de argint; domeniul aerian nu poate sta singur și rezolva problema", a declarat Brennan Gallagher, planificator senior la Allied Air Command. Aceasta este lecția esențială a incidentului de la Galați: niciun sistem nu este suficient singur. Răspunsul la amenințarea dronelor rusești necesită simultan detectare timpurie, interceptare rapidă, reguli de angajament clare, coordonare cu Ucraina și o prezență NATO consolidată pe flancul estic.

România are resursele financiare — pachetul SAFE de 16,68 miliarde de euro o confirmă. Are și voința politică, demonstrată prin reacția promptă după Galați. Ce îi lipsește este urgența: conștiința că cele 28 de violări anterioare fără victime au fost un noroc chior. A 29-a a rănit doi civili. A 30-a poate fi mai gravă.