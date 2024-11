Vom avea trei poli de putere mondială: America, Europa şi China

Ce dispare după victoria lui Trump: cooperarea, colaborarea, protecţia reciprocă dintre America şi Europa. Trump vrea acum dominaţia Americii asupra întregii lumi, beneficiind de forţa economică, financiară, comercială, tehnologică, militară a Americii. Rudă mai mică, Europa, trebuie să-şi găsească propriul drum, propriul destin, pe tabla de şah a lumii contemporane.

Trump nu se mai uită spre rudele mai sărace, vrea totul pentru MAGA, pentru America First.

„Să facă Rusia dracului ce vrea, în ţările care nu plătesc protecţia americană”.

„Taiwanul să plătească, dacă vrea să fie apărat”. Sunt declarații ale lui Trump.

Este un moment al adevarului în filosofia lui Trump, de reorganizare a lumii. Un fel de „taxă de protecţie”, care aminteşte de clanurile mafiote. Dar asta este. Trebuie să ne obişnuim cu un conducător al Americii care vede lumea ca o uriaşă afacere, afacere din care să câştige cât se poate mai mult. Că lumea nu este o afacere, cu evoluţie predictibilă, este inutil să-i explici lui Trump. El nu înţelege decât MAGA, iar soarta altor popoare nu-l interesează.

Că o astfel de politică este greşită au demonstrat şi liderii republicani de marcă. După ce a blocat timp de şase luni ajutorul de 60 de miliarde pentru Ucraina, şeful Camerei Reprezentanţilor, republicanul Mike Johnson a cedat cu argumentul: „Prefer să trimit gloanțe Ucrainei decât să ne trimitem băieții pe front”.

Lui Trump nu-i poţi cere să facă astfel de alegeri, nu le înţelege. Înţelege doar facturile pe care le trimite şi trebuie să fie achitate de ţările cărora le sunt adresate.

Suveranistii din Europa vor să-l imite pe Trump

Probleme vor fi cu cercul „suveranistilor”, care se tot extinde, să-l menţionăm pe Viktor Orban, premierul Ungariei.

Şi România îl are pe George Simion, care nu înţelege nimic din valoarea şi importanţa Uniunii Europene.

George Simion, posibil intrat în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din România, și posibil președinte al Romaniei:

„Comisia Europeană este condusă de minți bolnave. Ei ne-au adus inflație, sărăcie, o pandemie inventată și pregătesc tot felul de nebunii, în timp ce noi, în România, avem nevoie de spitale, de drumuri, în timp ce jumate din Românie este îngropată în sărăcie. De la Comisia Europeană se vorbește despre identitate de gen, despre schimbări climatice, despre cum să inventeze noi pandemii și noi restricții care să ne afecteze drepturile și libertățile fundamentale”.

Despre evoluţia economică, a infrastructurii, din România, despre beneficiile liberei circulaţii a forţei de muncă, ideilor, persoanelor, mărfurilor, despre umbrela NATO împotriva acţiunilor militare ruseşti, toate obţinute prin apartenenţa României la UE şi NATO, nicio vorbă.

„Donald Trump a câștigat! E o victorie a patrioților, în fața globaliștilor. Mă aștept ca toată ideologia asta neomarxistă, woke, transumanistă, să se oprească acolo și să fim lăsați în pace. Avem alegeri importate în România. Putem și în România”, mai spune astăzi George Simion.

George Simion vede o Românie izolată de UE, o ţară în care conducătorii să aibă o putere de decizie dictatorială, cum crede şi Trump în America. Doar că România nu are forţa economică, financiară, militară, tehnologică pe care o are America. În concepţia lui Simion, România nu are de pierdut dacă trece în sfera de influenţă a Rusiei şi Chinei, că de una singură, între doi mari poli de putere, nu poate rezista.

Ce trebuie să facă Uniunea Europeană

Să se pregătească de competiţia cu ceilalţi doi poli de putere mondială, America şi China. Este o operaţie dificilă, dar necesară şi urgenţă. Europa, Uniunea Europeană, nu mai poate conta decât pe propriile forţe şi resurse, în competiţia economică, comercială, financiară, tehnologică ce va apare începând din ianuarie 2025.

Dacă în primul mandat Trump mai asculta de consilierii săi şi de alţi lideri importanţi americani, acum se înconjoară doar de yesmani, şi va face doar ce-l duce mintea. Indiferent de consecinţe pentru America şi restul lumii.

Europa trebuie să-şi construiască planuri şi să treacă la acţiune pentru a deveni unul din cei trei poli de putere mondiali. Ar putea lua exemplul Americii, care are 51 de state, dar o politică externă, de apărare, economică, comercială, financiară, tehnologică unitară, comună celor 51 de state.

Dacă vreunul sau mai multe dintre statele membre ale UE nu acceptă această organizare, nu are decât să părăsească UE.

1. Un pas important ar fi revenirea Marii Britanii în UE, acum când sora mai mare, America, nu mai vrea să ştie de rudele mai sărace din Europa.

2.Europa trebuie să-şi creeze propria armată, independentă de NATO, care se bazează acum pe armata americană. Indiferent ce eforturi şi costuri presupune construcţia acestei forţe armate europene, ea trebuie realizată în cel mai scurt timp posibil. Cu Trump, un şef al Americii impredictibil, nimeni nu poate şti ce evoluţie vor avea evenimentele viitoare. Armata Europei trebuie să beneficieze de arme nucleare, plasate aproape peste tot pe teritoriul Europei.

3.Forţa tehnologică a Europei trebuie să crească. Are şi Europa experţi şi specialişti, giganţi industriali de primă mărime, comparabili cu cei americani, care trebuie obişnuiţi să ia asupra lor dezvoltarea tehnologică şi ştiinţifică a Europei, fără să stea la mila americană.

4.Transferul de bune practici între ţările Europei. Ţările mai sărace şi înapoiate trebuie să accepte să ia modelul ţărilor evoluate în materie de digitalizare, educaţie, sănătate, beneficiind şi de fonduri dedicate acestor obiective.

5. Cel puţin ţările din UE trebuie să treacă urgent la moneda euro şi să intre în spaţiul Schengen, pentru a avea condiţii egale de evoluţie, colaborare şi cooperare.

6. Sursele de energie, inclusiv nucleare, trebuie să acopere necesarul de energie a ţărilor membre, având o reţea comună de distribuţie a energiei. Fără a fi necesar apelul la resurse ruseşti sau americane.

7. Comerţul european trebuie să fie privit cu aceeaşi unitate de măsură de către America şi China. Adică taxele de protecţie şi avantajele, dezavantajele, să fie reciproce, proporţionale, astfel încât să se creeze un echilibru la nivel mondial între cei trei poli de putere.

8. Ţările europene trebuie să aibă servicii de securitate comune. Costurile ar fi mai mici, şi ar beneficia toate ţările de eforturile comune.

9. Țările UE trebuie să aibă o politică externă, militară, de informatii comună, pentru a beneficia toate de succesele unora dintre ele.

În principiu, toate aceste măsuri trebuie să ducă la Statele Unite ale Europei, SUE, echivalentul SUA. Altfel, Europa nu va rezista în competiţia cu America şi China, şi va fi divizată şi împărţită de aceşti doi poli concurenţi.

Sunt multe altele de făcut, nu e rolul meu să construiesc un plan exhaustiv. Acestea ar fi ideile principale, iar ţările care nu vor să le accepte îşi iau bagajele şi pleacă din UE.

Momentul e crucial, nu mai e timp de pierdut şi lămurit cu suveranistii. Suverani la ce, la sărăcie şi cotropire de către mai marii lumii?

Nici timp nu mai e pentru reorganizarea Europei. Dacă nu se realizează planul de mai sus sau, în caz de eşec, cel mai mult au de pierdut ţările mai sărace, precum România, care ar fi cotropită şi ocupată de Rusia având în spate China.