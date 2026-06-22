Ce bine ar fi dacă vom avea, în fine, un ministru al apărării și de externe care să ne meargă la Summit!

Spune asta cu mare speranță pentru că, realmente, suntem chiar în ultimele momente în care România mai poate pregăti echipa cu care se va prezenta la Summit-ul NATO care se va desfășura între 7 și 8 iulie la Ankara care, departe de a fi doar o reuniune de lideri politici la nivel înalt, este de așteptat să se constituie ca un moment de răscruce în ceea ce (mai) înseamnă securitatea comună a spațiului euro-atlantic.

Discuțiile la nivelul liderilor, ca întotdeauna, vor fi dublate de reuniunile/negocierile între miniștrii de linie, acolo unde se pregătesc sau se definitivează fiecare dintre marile deciziile care decurg din deciziile în spiritul comandamentelor dictate de conducerea politică a Alianței. Iată de ce este esențială componența delegației naționale și mandatul pe care-l primește fiecare dintre cei care, sectorial, vor angaja prezența și contribuția viitoare a României la principalele domenii de acțiune ale NATO, conform priorităților naționale și noii linii a guvernului, asta în cazul de dorit în care, în fine, în numele țării noastre nu va mai vorbi un guvern de interimari care, în mod legal, chiar nu se puteau angaja la nimic pe termen lung.

Discuțiile sectoriale în care chiar trebuie să fie auzită vocea miniștrilor de resort, vor spune, conform mandatului primit de la Președintele țării (și poate cu un mandat susținut de Parlament), care sunt acum, foarte concret, în imediat și în perspectiva pe termen mediu, angajamentele României în ce privește noua structurare a contribuțiilor financiare, discuție ce se anunță deosebit de sensibilă despre cum fiecare dintre țările membre se poate angaja în mod realist pentru îndeplinire obiectivului de alocare de 5% din PIB pentru apărare (din care 3,5% pentru apărare și 1,5% pentru reziliență și mobilitate). Angajamentul general există, a fost luat cu ocazia Summit-ului de la Haga dar, în condițiile actuale de criză economică și incertitudini de toate felurile, apare întrebarea dacă statele vor respecta promisiunile și ce garanții vor oferi, inclusiv delegația română, că asta se va îndeplini în graficele entuziasmului responsabil inițial.

Al doilea panel de discuții despre care se știe că va fi deosebit de animat, este cel care privește scenariile în care apar diverse repoziționări de forțe propuse (în etape dar, oricum, în succesiune rapidă) pentru a răspunde declarației de intenții făcute de aliatul american care a anunțat deja intenția de retrage forțe din efectivele sale dislocate în Europa. În consecință, inclusiv delegația română trebuie să vină cu opțiuni ferme privind alcătuirea acestor planuri operaționale. Iară vorbim despre nevoia unui mandat ferm discutat cu Președintele, fundamentat prin semnătura Primului Ministru și care, la modul ideal, ar fi trebuit să treacă și prin Parlament.

Un al treilea pachet de dezbateri va fi consacrat întăririi flancului de est și al sistemelor de apărare din zona Mării Negre, temă vitală pentru securitatea națională a României și pentru care, sper, vom avea o serie de analize premergătoare care să formeze o bază de lucru suficientă pentru a susține în continuare cererile urgente de ajutor pe care țara noastră le-a adresat NATO. Poziționarea noastră este cu atât mai de dorit a fi foarte argumentată și solidă deoarece Turcia va asuma comanda Forței de Reacție Rapidă a NATO în perioada 2028-2030, iar acum se desfășoară foarte complexa fază de pregătire pentru a se atinge maximum operațional în 2027.

În acest context, o zonă de interes cu totul special va fi pentru foarte mulți observatori ceea ce se va prezenta și se va negocia în cadrul Defense Industry Forum care se va ține în paralel cu Summit-ul și în cadrul căruia industriile de apărare din statele membre vor finaliza contracte, totul pe o bază cu totul nouă în acest an marcat de șansele folosirii fondurilor din SAFE. Cu ce mandat va veni delegația noastră?

Tot despre bani, despre mulți bani pe o durată indefinită, va fi vorba și în cel de-al patrulea capitol, atunci când statele membre NATO vor negocia pentru a vedea care sunt șansele de a se ajunge la punerea la punct a mecanismelor de livrare a echipamentelor și finanțării pentru Ucraina.

În fine, interesant de văzut care va fi mandatul pe care Parlamentul României îl va da delegației care îl va reprezenta, pe 29 iunie, la reuniunea de la Ankara la care vor lua parte președinții de Parlamente și șefii de delegații din cele 32 de țările membre ale Alianței, platforma de cel mai înalt nivel destinată consultărilor și schimburilor de puncte de vedere la nivel parlamentar înainte de Summit. Vom avea și noi o poziție consolidată, în acord cu cea a Guvernului și a Președinției? Poate da. Dacă ai noștri vor avea timp de asta.

Chiar e nevoie, în fine, de profesioniști într-un moment în care toți trimit la înaintare acest gen de jucători, nu papagali cu fundă înnodată pe linie de partid.