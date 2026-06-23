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Se poate și mai rău? Da, în scenariul: președintele vrea la Summit-ul NATO, Premierul nu-l lasă!

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Dacă v-ați închipuit cumva că spectacolul degradant ce ni se servește acum de către politicienii care se încaieră pentru ce-a mai rămas din osul unei puteri din ce în ce mai putrede reprezintă o situație maximală pe scara absurdului politic, atunci să știți că vă înșelați. Se poate mai rău. Cu mult mai rău.

Primul Ministru Andrej Babis FOTO EPA EFE
Primul Ministru Andrej Babis FOTO EPA EFE

Iată. E oficial:

Guvernul Republicii Cehe condus de Primul Ministru Andrej Babis, l-a exclus pe Peter Pavel, Președintele Republicii, din componența delegației care va reprezenta țara la Summit-ul NATO de la Ankara (7-8 iulie 2026). O delegația care, în acest moment, conforma documentelor transmise secretariatului reuniunii internaționale, va fi compusă din Prim Ministru alături de care vor fi Jaromir Zuna, ministrul apărării naționale și Petr Macnka, ministrul afacerilor externe.

Argumentul acestei mișcări care a provocat o criză inter-instituțională în Cehia și un scandal în NATO, este că, din punctul de vedere al Guvernului, este că doar reprezentanții Executivului și nu Președintele are misiunea de a discuta termenii angajamentului național în ce termenii contribuției bugetare la asigurarea apărării.

Foarte interesantă dispută deoarece are un înalt nivel de simbolism: Pavel este un fost general al armatei cehe și a fost Președinte al Comitetului Militar al NATO (2015-2018), calitate care i-a asigurat mereu un grad înalt de credibilitate la nivel de reprezentare în relațiile cu NATO, argument luat în considerare până acum cu regularitate în constituirea delegațiilor pentru întâlnirile la nivel înalt, Pavel; conducând delegațiile cehe la Summit-urile începând cu cel de la Vilnius.

Bătălia actuală între Președinte și Primul Ministru, adversari politici, vine într-un moment deosebit de sensibil pentru Alianță, căci presiunile sunt intense pe Statele Membre pentru a ridica nivelul alocațiilor militare în ideea de a se atinge, progresiv, baremul ideal de 5% dar, în acest moment, Republica Cehă se află printre țările care nu au ajuns să aloce anul trecut nici măcar 2% pentru apărare. Și, cum a declarat https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/czech-republic-will-miss-nato-defence-spending-target-again-this-year-pm-babis-2026-06-19/ Primul Ministru Babis, nici în acest an nu va fi cazul, promisiunea sa fiind că nivelul de 2% va fi atins în 2027. Dar asta este suficient? Nu, deoarece NATO a decis că alocările anuale pentru apărare ale statelor membre să crească gradual la 3,5% până în 2035, plus 1,5% alocări destinate altor programe conexe.

Președintele Peter Pavel a răspuns prin angajarea unui demers la Curtea Constituțională prin care reclamă că-i sunt încălcate privilegiile de reprezentare externă.

Să vedem cum evoluează situația dar, de departe, semnificațiile scandalului depășesc ograda internă. Este vorba, în esență, de a ști dacă, în cazul apariției unei situații extreme, NATO a stabilit, da sau nu, tehnic, mecanisme foarte clare și indiscutabile care să indice, la nivelul fiecărei țări, care sunt funcțiile obligatoriu a fi reprezentate ca elemente responsabile pentru luarea unei decizii.

Aceste linii de comandă și control care se presupune că sunt automat activate la apariția oricărui semnal de criză, nu pot sau nu ar trebui să fie afectate de scandalurile sau intoleranțele de pe scena politică internă.

Dacă nu – și ar trebui să fim extrem de îngrijorați că acest fenomen se poate întâmpla oricând și oriunde – măcar să realizăm faptul că, exact folosindu-se de aceste mecanisme ale introducerii nesiguranței și imprevizibilității în toate sistemele, inclusiv în cele de forță, se consolidează o vulnerabilitate care folosește mecanismele străvechi ale cupidității și orgoliului, acesta din urmă cu atât mai mare cu cât liderul în cauză este neînsemnat pe tabla de șah globală și vrea cumva să compenseze acest defect din naștere.

De aici, foarte ușor, nespus de ușor, ne apropiem de vulnerabilitatea ordinii constituționale și a ceea ce a mai rămas din prestigiul național.

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