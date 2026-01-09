search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump: „N-am nevoie de legi internaționale”. Omenirea are nevoie de SUE, Statele Unite ale Europei

0
0
Publicat:

Trump, președintele celui mai mare şi puternic stat din lume, dovedește că a rămas la cultura, educația şi structura intelectuală a samsarului imobiliar din care provine. Iată ce spune:

„Propria mea moralitate. Mintea mea este singurul lucru care mă poate opri. N-am nevoie de legi internaționale. Nu încerc să fac rău oamenilor.“

FOTO: AFP
FOTO: AFP

Este exact filosofia politică a unui Hitler, Stalin, Putin şi alţii ca ei.

Legile internaţionale sunt necesare în primul rând pentru cazurile în care astfel de oameni ajung şefi de stat. Pentru ei propria „moralitate” e suficientă, nu au nevoie de altceva. Nu pot concepe că propria moralitate defectă poate aduce moartea unor semeni de ai lor, chiar în propria ţară, cum s-a întâmplat ieri în Minnesota cu Renee Nicole Good. Sau chiar mai grav, sute de morţi în Venezuela, Doamne fereşte un război mondial, chiar nuclear. În mintea lor nu pot greşi, tot ce fac e foarte bine, prin definiţie. Chiar dacă aduc moartea unor semeni. 

De asta e nevoie de legi internaţionale pe care să le respectăm cu toţii, pentru a nu cădea în plasa unor oameni „defecţi” prin propria „construcţie”, prin propria personalitate.

Avem nevoie de SUE, Statele Unite ale Europei

Europa trecut prin multe în ultima mie de ani. A încercat şi monarhii şi dictaturi şi democraţii şi războaie şi pace. Are experiență social-politică mai mare comparativ cu americanii. Aşa s-a ajuns la UE, Uniunea Europeană, cu foloase importante pentru ţările componente, de ar fi să ne uităm doar la evoluţia României în ultimii 20 de ani. S-a tot scris şi vorbit despre cum arată ţara noastră acum, comparativ cu Serbia, Turcia, sau alte ţări nemembre UE.

Acum este nevoie de mai mult, de SUE. Vedem cum poate derapa o ţară mare şi puternică, America, dacă în fruntea ei ajunge un om fără educaţia politică şi istorică necesară unui șef de stat.

Este drept că şi America are anticorpii ei, şi că Donald Trump nu o mai duce mult ca preşedintele Americii. Dar pentru protecția lumii în viitor de astfel de „accidente” istorice, avem nevoie de o entitate care să păzească lumea de nenorocirile pe care le pot aduce astfel de personaje, precum Donald Trump.

Nu pornim de la zero

Avem UE, cu Tratatul de constituire în care există principalele norme politice, filosofice şi economice ale SUE. Dar e nevoie de mai mult, de consolidare a construcției, de valenţe noi care să o facă respectată şi temută de cei care ignoră „legile internaţionale”, precum Trump.

Circulă ştirea că Trump ar putea renunţa la NATO pentru a pune mâna pe Groenlanda, actuala lui obsesie. Şi atacuri terestre în Mexic, impotriva cartelurilor de droguri, eventual cu schimbarea actualei conduceri a Mexicului dacă se opune acestor intervenţii militare. Care va fi soarta Canadei, nu e greu să intuim. Emisfera vestică e a noastră, strigă susţinătorii lui Trump!

În consecinţă, principală sarcină a SUE este stabilirea unui NATO strict european, ENATO, să-i spunem, deocamdată. Cu alte cuvinte apărarea comună a ţărilor europene împotriva unor ţări agresoare conduse de oameni care nu cred în legi internaţionale, ci doar în propria lor „conştiinţa”, char dacă e defectă.

O altă componentă importantă este politica externă comună, condusă de un minister de externe comun. Avem şi acum CE, Comisia Europeană, cu „miniștri-comisari”, doar că noul tratat de constituire al SUE va stabili mai exact atribuţiile şi competenţele lor.

În plan economic SUE ar avea politici publice comune, menite să ridice economic ţările rămase în urmă în comparaţie cu cele mai dezvoltate state din UE.

Etapele constituirii SUE

Se formează un colectiv de lucru european format din jurişti şi specialişti care redactează noul Tratat de constituire al SUE. Timp de lucru, un an de zile, prin consultare largă cu specialişti din toate ţările UE. Urmează aderarea la SUE, prin referendumuri naţionale, a ţărilor în care cetăţenii îşi doresc aderarea. Inclusiv în Marea Britanie, Ucraina, Republica Moldova. Cele care au rezultat negativ la referendum, nu aderă, rămân singure.

Moneda comună, euro, intră automat în funcţiune pentru toate ţările care au aderat la SUE prin referendum.

Există cedări de suveranitate din parte statelor care intră în SUE, dar cetăţenii vor cântări cu grijă avantajele şi dezavantajele acestor cedări.

De exemplu, lupta împotriva corupţiei la nivel înalt va fi dirijată şi controlată  la nivel SUE de un organism similar cu EPPO actual,  dar mai puternic şi dotat cu mai multe prerogative şi resurse. Avem aici o cedare de suveranitate necesară, dacă ne uităm la cât de corupte au rămas administraţiile din multe ţări UE provenind din lagărul comunist dar şi din alte ţări. In rest, administrarea centrală și locală a statelor din SUE rămâne prerogativa statelor componente.

Important este că SUE nu pleacă de la zero. Are în spate experienţa UE, cu bune şi cu rele, de care se ţine cont când se redactează tratatul de constituire al UE, Constituţia UE, legile UE.

Avem şi acum un Parlament european, un executiv-CE, totul este ca cetăţenii UE, după experienţa avută  în ultimii ani de coexistenţă în UE, să înţeleagă avantajele SUE, şi în faţa pericolelor de tip „fenomenul Trump”.

Pericolul este mare, Trump poate duce lumea spre dispariţie, într-un eventual raboi nuclear propus de „conştiinţa sa”. În acest context constituirea SUE care să i se opună cu o forţă egală cu a Americii, de care Trump sau alţii ca el  să fie obligaţi să ţină cont, este necesară. O contrapondere la America lui Trump.  

În acest context internațional, constituirea SUE în 3-5 ani este esenţială pentru supraviețuirea omenirii.

Opinii

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
digi24.ro
image
Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
Când poate trece România la euro? Exemplul Bulgariei și Croației. Câștigă sau pierde țara dacă adoptă moneda unică?
gandul.ro
image
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
mediafax.ro
image
„Nenorocitule!”. Giovanni Becali, la un pas de bătaie cu cel mai bogat om din Spania. Un internațional român, cauza scandalului
fanatik.ro
image
Un bărbat din București s-a trezit cu un impozit de 800.000 de lei pentru un apartament cu trei camere în Colentina. Oficialii dau vina pe oameni că s-au grăbit să plătească
libertatea.ro
image
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
digisport.ro
image
Profețiile lui Arsenie Boca despre 2026 - avertismente care neliniștesc România și misterul 'Zilei Marii Hotărâri'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
observatornews.ro
image
Blestemul Power Couple: Au DIVORȚAT din cauza emisiunii de la Antena 1
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
De luna aceasta, se schimbă regulile la analizele medicale. Cine pierde prioritatea
playtech.ro
image
Ce notă a luat, de fapt, Nicolae Stanciu după ce a ratat penalty pe San Siro. Ei au scris despre blestemele lui Rossi
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Telenovela" s-a încheiat: Mirel Rădoi semnează!
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România / Update - Reacția președintelui
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Cum vor SUA să-i cumpere pe locuitorii din Groenlanda. Plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
Hilary Duff foto Profimedia jpg
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cuuum?! Ce face ea în fața ușii??”
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare navă medievală de transport marfă, descoperită de arheologi (© Viking Ship Museum)
Cea mai mare navă medievală de transport marfă, descoperită de arheologi / VIDEO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine