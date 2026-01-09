Trump: „N-am nevoie de legi internaționale”. Omenirea are nevoie de SUE, Statele Unite ale Europei

Trump, președintele celui mai mare şi puternic stat din lume, dovedește că a rămas la cultura, educația şi structura intelectuală a samsarului imobiliar din care provine. Iată ce spune:

„Propria mea moralitate. Mintea mea este singurul lucru care mă poate opri. N-am nevoie de legi internaționale. Nu încerc să fac rău oamenilor.“

Este exact filosofia politică a unui Hitler, Stalin, Putin şi alţii ca ei.

Legile internaţionale sunt necesare în primul rând pentru cazurile în care astfel de oameni ajung şefi de stat. Pentru ei propria „moralitate” e suficientă, nu au nevoie de altceva. Nu pot concepe că propria moralitate defectă poate aduce moartea unor semeni de ai lor, chiar în propria ţară, cum s-a întâmplat ieri în Minnesota cu Renee Nicole Good. Sau chiar mai grav, sute de morţi în Venezuela, Doamne fereşte un război mondial, chiar nuclear. În mintea lor nu pot greşi, tot ce fac e foarte bine, prin definiţie. Chiar dacă aduc moartea unor semeni.

De asta e nevoie de legi internaţionale pe care să le respectăm cu toţii, pentru a nu cădea în plasa unor oameni „defecţi” prin propria „construcţie”, prin propria personalitate.

Avem nevoie de SUE, Statele Unite ale Europei

Europa trecut prin multe în ultima mie de ani. A încercat şi monarhii şi dictaturi şi democraţii şi războaie şi pace. Are experiență social-politică mai mare comparativ cu americanii. Aşa s-a ajuns la UE, Uniunea Europeană, cu foloase importante pentru ţările componente, de ar fi să ne uităm doar la evoluţia României în ultimii 20 de ani. S-a tot scris şi vorbit despre cum arată ţara noastră acum, comparativ cu Serbia, Turcia, sau alte ţări nemembre UE.

Acum este nevoie de mai mult, de SUE. Vedem cum poate derapa o ţară mare şi puternică, America, dacă în fruntea ei ajunge un om fără educaţia politică şi istorică necesară unui șef de stat.

Este drept că şi America are anticorpii ei, şi că Donald Trump nu o mai duce mult ca preşedintele Americii. Dar pentru protecția lumii în viitor de astfel de „accidente” istorice, avem nevoie de o entitate care să păzească lumea de nenorocirile pe care le pot aduce astfel de personaje, precum Donald Trump.

Nu pornim de la zero

Avem UE, cu Tratatul de constituire în care există principalele norme politice, filosofice şi economice ale SUE. Dar e nevoie de mai mult, de consolidare a construcției, de valenţe noi care să o facă respectată şi temută de cei care ignoră „legile internaţionale”, precum Trump.

Circulă ştirea că Trump ar putea renunţa la NATO pentru a pune mâna pe Groenlanda, actuala lui obsesie. Şi atacuri terestre în Mexic, impotriva cartelurilor de droguri, eventual cu schimbarea actualei conduceri a Mexicului dacă se opune acestor intervenţii militare. Care va fi soarta Canadei, nu e greu să intuim. Emisfera vestică e a noastră, strigă susţinătorii lui Trump!

În consecinţă, principală sarcină a SUE este stabilirea unui NATO strict european, ENATO, să-i spunem, deocamdată. Cu alte cuvinte apărarea comună a ţărilor europene împotriva unor ţări agresoare conduse de oameni care nu cred în legi internaţionale, ci doar în propria lor „conştiinţa”, char dacă e defectă.

O altă componentă importantă este politica externă comună, condusă de un minister de externe comun. Avem şi acum CE, Comisia Europeană, cu „miniștri-comisari”, doar că noul tratat de constituire al SUE va stabili mai exact atribuţiile şi competenţele lor.

În plan economic SUE ar avea politici publice comune, menite să ridice economic ţările rămase în urmă în comparaţie cu cele mai dezvoltate state din UE.

Etapele constituirii SUE

Se formează un colectiv de lucru european format din jurişti şi specialişti care redactează noul Tratat de constituire al SUE. Timp de lucru, un an de zile, prin consultare largă cu specialişti din toate ţările UE. Urmează aderarea la SUE, prin referendumuri naţionale, a ţărilor în care cetăţenii îşi doresc aderarea. Inclusiv în Marea Britanie, Ucraina, Republica Moldova. Cele care au rezultat negativ la referendum, nu aderă, rămân singure.

Moneda comună, euro, intră automat în funcţiune pentru toate ţările care au aderat la SUE prin referendum.

Există cedări de suveranitate din parte statelor care intră în SUE, dar cetăţenii vor cântări cu grijă avantajele şi dezavantajele acestor cedări.

De exemplu, lupta împotriva corupţiei la nivel înalt va fi dirijată şi controlată la nivel SUE de un organism similar cu EPPO actual, dar mai puternic şi dotat cu mai multe prerogative şi resurse. Avem aici o cedare de suveranitate necesară, dacă ne uităm la cât de corupte au rămas administraţiile din multe ţări UE provenind din lagărul comunist dar şi din alte ţări. In rest, administrarea centrală și locală a statelor din SUE rămâne prerogativa statelor componente.

Important este că SUE nu pleacă de la zero. Are în spate experienţa UE, cu bune şi cu rele, de care se ţine cont când se redactează tratatul de constituire al UE, Constituţia UE, legile UE.

Avem şi acum un Parlament european, un executiv-CE, totul este ca cetăţenii UE, după experienţa avută în ultimii ani de coexistenţă în UE, să înţeleagă avantajele SUE, şi în faţa pericolelor de tip „fenomenul Trump”.

Pericolul este mare, Trump poate duce lumea spre dispariţie, într-un eventual raboi nuclear propus de „conştiinţa sa”. În acest context constituirea SUE care să i se opună cu o forţă egală cu a Americii, de care Trump sau alţii ca el să fie obligaţi să ţină cont, este necesară. O contrapondere la America lui Trump.

În acest context internațional, constituirea SUE în 3-5 ani este esenţială pentru supraviețuirea omenirii.