Trump își aduce omul de luptă la Casa Albă. Dar cine îi aduce voturile din Congres?

După ce republicanii au pierdut ambele camere ale Congresului, Donald Trump îl aduce la conducerea echipei Casei Albe pe Stephen Miller, arhitectul politicii sale dure de imigrație. Îi va întări Miller poziția la negocieri sau va transforma Aripa de Vest într-un buncăr ?

Foto: ChatGPT

Donald Trump îi încredințează conducerea echipei de la Casa Albă omului care i-a construit politica de imigrație, chiar înainte ca democrații să preia ambele camere ale Congresului.

La trei zile după alegerile intermediare, Donald Trump a anunțat că Stephen Miller îi va lua locul lui Susie Wiles la conducerea echipei de la Casa Albă începând cu 9 noiembrie 2026. Republicanii tocmai pierduseră controlul ambelor camere ale Congresului. Wiles își prezentase demisia joi seara, 5 noiembrie, iar Miller va prelua funcția luni, 9 noiembrie. Prima femeie care a ocupat acest post și șeful de cabinet cu cea mai lungă durată în funcție din cele două mandate ale lui Trump rămâne în cercul președintelui, la conducerea organizației sale politice.

Trump a spus că schimbarea nu a fost dictată de alegeri și a amintit că el însuși nu s-a aflat pe buletinul de vot. Eu privesc numirea prin prisma a ceea ce urmează. Când pierzi Congresul, alegerea omului care îți organizează relația cu propriul cabinet și cu legislativul spune mult despre felul în care intenționezi să guvernezi. Wiles ținea în echilibru facțiunile din jurul președintelui și prefera să rezolve disputele în culise. Miller a devenit cunoscut tocmai pentru că duce aceste dispute în public și le transformă în confruntări politice.

Roger Stone, un vechi aliat al lui Trump, l-a descris drept „consilierul de război” al președintelui. Comparația trimite la acel consigliere din filmele cu mafioți, sfetnicul chemat când conflictul devine deschis. Funcția rămâne cea de șef de cabinet. Formula lui Stone surprinde însă așteptarea unei părți din tabăra prezidențială de la omul care va conduce echipa în următorii doi ani.

Omul care a transformat imigrația în agenda Casei Albe

Stephen Miller are 41 de ani și lucrează de un deceniu în cercul lui Trump. A trecut prin echipa senatorului Jeff Sessions, a scris discursuri în campania din 2016 și a ajuns printre principalii arhitecți ai politicilor de imigrație din primul mandat. Politica de separare a familiilor la frontieră, criticată și de republicani, a arătat cât de departe era dispusă administrația să meargă în aplicarea acelor măsuri. În al doilea mandat, ca adjunct al șefului de cabinet pentru politici și consilier pentru securitate internă, Miller a coordonat agenda deportărilor și a exercitat o influență directă asupra priorităților Departamentului pentru Securitate Internă. Southern Poverty Law Center îl include în evidențele sale privind extremismul.

Ascensiunea lui spune ceva și despre evoluția mișcării MAGA. Miller a început prin a pune în cuvinte ideile candidatului Trump. A învățat apoi cum se transformă un discurs de campanie într-un ordin executiv, o instrucțiune pentru agențiile federale sau o operațiune pe teren. La Mar-a-Lago și-a reafirmat loialitatea față de președinte. Din noua funcție, va trebui să gestioneze și priorități care concurează cu propria agendă, de la economie și buget până la relația cu aleșii republicani.

Cele cinci idei care definesc doctrina Miller

Numesc „doctrina Miller” o serie de idei care se repetă în intervențiile sale publice. Ele explică atât politica de imigrație, cât și reacția lui la instituțiile care îi pot încetini aplicarea.

O interpretare largă a puterii prezidențiale. În 2017, când apăra la CBS restricțiile de călătorie aplicate cetățenilor mai multor țări majoritar musulmane, Miller susținea că autoritatea președintelui în acest domeniu nu putea fi pusă la îndoială. Astăzi, aceeași interpretare contează pentru o întrebare mult mai largă. Cât din programul Casei Albe poate fi pus în aplicare prin ordine executive când Congresul este controlat de opoziție?

Confruntarea cu instanțele. În mai 2025, când judecători federali au blocat parțial unele măsuri de deportare, Miller i-a prezentat pe magistrații care s-au opus drept actori aflați în conflict cu celelalte puteri. Pentru administrație, diferența dintre a câștiga o dezbatere publică și a apăra legal o măsură este esențială. O hotărâre judecătorească poate opri o operațiune chiar când Casa Albă are toate motivele politice să o continue.

Opoziția tratată ca amenințare. În august 2025, Miller a descris Partidul Democrat drept o organizație extremistă internă și a prezentat o victorie democrată în Congres ca pe un pericol pentru administrație. Acum, aceiași democrați vor conduce comisiile de la care Casa Albă va primi citații și cereri de documente. Cu ei va trebui să discute și despre finanțarea guvernului federal.

Securitatea începe la frontieră. Când vorbește despre apărarea Statelor Unite, Miller pornește de la teritoriul american și de la vecinătatea sa imediată. Controlul frontierei, imigrația și criminalitatea transfrontalieră intră astfel în aceeași discuție cu relațiile cu Mexicul și America Centrală. Aici se vede cel mai bine cum o prioritate internă poate schimba agenda diplomatică.

Forță împotriva cartelurilor. Miller pune cartelurile de droguri în aceeași categorie de amenințări cu Statul Islamic și Al-Qaida și pledează pentru o duritate comparabilă. Comparația are consecințe practice. Dacă tratezi o rețea criminală ca pe un adversar militar, schimbi instrumentele la care recurgi și riști să intri în conflict cu guvernele pe teritoriul cărora operează acea rețea.

De la Caracas la Havana

Influența lui Miller depășește imigrația. Rolul care i-a fost atribuit în promovarea operațiunii militare care a dus la înlăturarea lui Nicolás Maduro din Venezuela, interesul pentru Mexic, colaborarea cu Marco Rubio și relația cu președintele salvadorian Nayib Bukele arată cât de atent urmărește emisfera vestică. Rubio cumulează conducerea Departamentului de Stat cu atribuțiile de consilier pentru securitate națională. Din acest motiv, relația de lucru dintre cei doi va conta și pentru felul în care dosarele regionale ajung la Trump.

Cuba este unul dintre dosarele de urmărit. În jurul administrației există voci care vorbesc despre sporirea presiunii asupra regimului de la Havana, până la perspectiva unei schimbări de regim. Aici aș păstra distincția dintre mesajele venite din anturajul președintelui și deciziile pe care Casa Albă și le asumă public. Numirea lui Miller întărește tabăra favorabilă presiunii. O operațiune împotriva Cubei rămâne un scenariu.

Pentru Europa, inclusiv pentru România și flancul estic al NATO, întrebarea este ce loc vor mai ocupa dosarele europene în agenda de zi cu zi a Washingtonului. Dacă frontiera americană și emisfera vestică vor absorbi mai mult timp și mai multe resurse, administrația ar putea cere europenilor să preia o parte mai mare din efortul de apărare. Congresul democrat poate influența această discuție prin buget, audieri și control parlamentar. Efectul numirii se va vedea în decizii și alocări concrete.

Înfrângerea îi desparte pe republicani

Democrații au reacționat dur. Hakeem Jeffries, liderul lor din Camera Reprezentanților, l-a acuzat pe Miller de xenofobie și de imprudență. Democrații din Comisia pentru Securitate Internă au criticat și ei numirea, iar anchetele asupra administrației și a operațiunilor de imigrație se anunță printre prioritățile noii majorități. Când comisiile vor cere documente și vor convoca oficiali la audieri, disputa va avea și un cost administrativ.

Mai mult mă interesează reacția republicanilor. Senatorul Thom Tillis i-a cerut președintelui să reconsidere decizia, iar deputatul Don Bacon a legat înfrângerea de politicile de imigrație ale lui Miller. În partid există îngrijorare pentru pierderile în rândul alegătorilor latino, inclusiv în Texas. Pentru această tabără, republicanii au plătit la urne pentru decizii pe care alegătorii le-au simțit direct, de la deportări până la prețul carburanților după atacul asupra Iranului. Dosarul Epstein și percepția de corupție au alimentat, la rândul lor, disputa despre cauzele înfrângerii.

Aliații lui Miller citesc rezultatul altfel. În opinia lor, o parte a bazei populiste a rămas acasă, iar o Casă Albă mai combativă o poate readuce la urne. O parte a presei conservatoare a salutat tocmai reacția dură a democraților. Argumentul lor politic merită luat în serios. Cu perspectiva unui program legislativ ambițios redusă, Trump va recurge mai des la ordine executive și la decizii administrative pe care avocații săi vor trebui să le apere în instanță. Miller cunoaște bine acest teren. Rămâne de văzut dacă strategia recâștigă și alegători independenți.

De la conducerea unei echipe la conducerea Casei Albe

Șeful de cabinet controlează accesul la Biroul Oval, stabilește ce informații ajung la președinte și în ce ordine, arbitrează între departamente și discută cu liderii Congresului. În tradiția unor oameni precum James Baker, în vremea lui Ronald Reagan, valoarea funcției se vede în capacitatea de a obține o decizie și de a face instituțiile să o aplice. Susie Wiles exercita această putere discret. Miller a câștigat influență promovând deschis un program politic.

Ar fi greșit să-i subestimăm experiența de organizare. A condus ședințele de lucru de la Casa Albă pe imigrație, a coordonat o echipă amplă de politici publice și a lucrat direct cu agențiile care aplică măsurile la frontieră. Proba noului post este să gestioneze conflicte între echipe cu obiective diferite și să negocieze cu aleși pe care până acum i-a atacat public. Retorica folosită după operațiunile federale din Minneapolis, când Miller a recurs la eticheta de terorism intern în discuția despre cetățeni americani uciși, va reveni în dezbaterile despre răspunderea agențiilor federale.

Numirea poate fi începutul unei remanieri mai largi. Trump a sugerat în interviul pentru „60 Minutes” că ar putea urma alte plecări. S-a discutat și dacă ascensiunea lui Miller i-ar putea întări poziția șefului Pentagonului, Pete Hegseth, criticat după alegeri. Soarta lui depinde în continuare de decizia președintelui.

Pariul lui Trump până în 2028

Mă aștept ca prima confruntare să fie între anchetele Congresului și încercarea Casei Albe de a-și continua programul prin ordine executive. A doua se va vedea în aplicarea politicii de imigrație. Dacă administrația o înăsprește, republicanii vor afla repede dacă măsurile remobilizează baza sau îi îndepărtează și mai mult pe alegătorii moderați. A treia privește emisfera vestică, unde presiunea asupra cartelurilor, Mexicului și Cubei poate trece de la declarații la măsuri concrete.

În opinia mea, Trump pariază că o bază remobilizată îi poate reda inițiativa după pierderea Congresului. Republicanii care pun înfrângerea pe seama deportărilor, a prețurilor și a deciziilor administrației îi spun că riscă să insiste exact asupra politicilor care l-au adus aici. Până în 2028, efectele se vor vedea în audierile din Congres, în hotărârile instanțelor și în reacția alegătorilor independenți.

Indiferent cine ocupă postul, Donald Trump își păstrează ultimul cuvânt. Alegerea lui Miller ne spune cum vrea să-l folosească. În fața unui Congres controlat de democrați, Trump își pune echipa în ordine pentru ofensivă.