Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
Miza din spatele intervenției SUA în Venezuela. Atacul e despre America, nu despre Maduro

Publicat:

Adevărata miză a Venezuelei nu este Caracasul, nici Maduro, nici măcar petrolul. Miza este definiția puterii americane în secolul XXI și răspunsul, încă deschis, la întrebarea dacă dominația poate fi menținută prin șoc sau doar printr-o ordine pe care alții aleg să o urmeze.

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

Atacul Statelor Unite asupra Venezuelei și capturarea lui Nicolás Maduro nu reprezintă un eveniment singular sau o simplă operațiune militară.  Avem în față un nod de semnificații suprapuse în care se întâlnesc politica personală a lui Donald Trump, criza de legitimitate a leadershipului american, anxietățile hegemonice ale Washingtonului și mutațiile profunde ale ordinii globale. A-l privi ca pe o „lovitură” izolată înseamnă a rata esența. Venezuela devine, în acest moment, un ecran pe care America proiectează simultan fricile, ambițiile și reflexele sale strategice cele mai adânci.

Pentru Trump, atacarea Venezuelei și mai ales capturarea lui Maduro funcționează, înainte de orice, ca un act de politică personalizată. Nu este un gest simplist, reflex al unei diversiuni cinice. Are un sens mai profund și este modului în care Trump concepe puterea ca voință demonstrată, ca gest ireversibil, ca spectacol al deciziei. Trump nu operează în paradigma managementului de criză. El operează în paradigma demonstrației de forță. Capturarea unui șef de stat advers este, în această logică, echivalentul geopolitic al celebrului „you’re fired”. O afirmație brutală că regulile sunt făcute de cel care are capacitatea să le încalce și să supraviețuiască politic după aceea. În contextul intern al politicii americane marcat de polarizare extremă, oboseală socială, contestări juridice și erodarea consensului instituțional, o astfel de acțiune reconfigurează agenda. America a încetat să mai discute despre inflație, imigrație sau eșecuri administrative. Acum vorbește despre putere, securitate și destin global. Din punct de vedere strict trumpian, operațiunea este un succes chiar înainte de a fi stabilizată strategic.

Dar reducerea atacului la o „soluție personală” ar fi la fel de eronată ca și ignorarea dimensiunii interne. Venezuela este, de fapt, o problemă nerezolvată a politicii americane de mai bine de două decenii. Un stat aflat formal în emisfera de influență a Washingtonului, a reușit să supraviețuiască sancțiunilor, izolării și presiunilor printr-o combinație de resurse energetice, rețele informale, sprijin extern și adaptare strategică. În acest sens, lovirea Venezuelei este o încercare de a închide un dosar deschis de prea mult timp și de a demonstra că ce se află în “curtea din spate” a Amercii nu este negociabil. America Latină nu este doar un spațiu geografic. Este un test simbolic al capacității SUA de a impune ordine într-o zonă pe care a considerat-o, istoric, subordonată. Faptul că Venezuela a putut deveni un nod de cooperare ruso-chineză, un actor energetic imprevizibil și un generator de instabilitate regională este perceput la Washington mai mult decât un accident. Este perceput ca un eșec strategic acumulat.

În această cheie, atacul este o soluție militară la o problemă politică veche -incapacitatea Statelor Unite de a produce schimbări de regim durabile prin mijloace indirecte. Sancțiunile nu au funcționat decisiv. Izolarea diplomatică nu a produs un colaps al regimului de la Caracas. Opoziția internă a fost fragmentată. Prin urmare, recurgerea la forță apare ca ultima etapă a unei escaladări lente, nu ca o ruptură. Capturarea lui Maduro este menită să transmită un mesaj clar că Washingtonul nu mai acceptă ambiguitatea, zonele gri și regimurile „reziliente”. Mesajul nu este doar pentru Caracas, ci pentru întreaga regiune. La Washington există un prag de toleranță, iar depășirea lui poate avea consecințe existențiale pentru elitele aflate la putere.

Totuși, aici se activează capcana strategică a Americii. Prin transformarea Venezuelei într-un teatru, în care demonstrația de forță a SUA, riscă să intre într-o logică de costuri cumulative disproporționate. Controlul militar punctual nu echivalează cu controlul politic de durată. Vidul de putere, radicalizarea naționalistă, războiul hibrid, migrația în masă și sabotajul economic sunt efecte secundare previzibile. America poate câștiga momentul, dar riscă să piardă timpul. Iar timpul este exact resursa pe care rivalii săi strategici încearcă să i-o consume.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Din perspectiva interferenței Federației Ruse și a Beijing-ului în zonă, atacul este o mutare preventivă și simbolică. Rusia nu are nevoie să apere Venezuela militar pentru a beneficia strategic. Este suficient ca SUA să fie nevoite să mențină presiune navală, diplomatică și economică într-un teatru secundar. China, la rândul ei, nu pierde nimic pe termen scurt din destabilizarea emisferei vestice, atâta timp cât comerțul global și rutele alternative continuă să funcționeze. Mai mult, precedentul creat de capturarea unui șef de stat subminează exact normele pe care Washingtonul le invocă atunci când critică comportamente similare în alte regiuni. În acest sens, atacul oferă adversarilor Americii un cadou strategic. Dovada că ordinea internațională este negociabilă prin forță, nu prin reguli.

Legătura cu exercițiile militare chineze din jurul Taiwanului este reală și este mai mult decât un mesaj strategic, este o sincronizare tactică. Lovind decisiv într-un teatru unde deține superioritate clară, Washingtonul se străduie să reafirme o imagine de actor capabil să acționeze simultan pe mai multe fronturi. Este un „băț” simbolic, dar unul ambiguu. Beijingul poate interpreta gestul ca pe o demonstrație de forță globală și ca pe o confirmare a faptului că SUA își fragmentează atenția și își consumă capitalul de legitimitate în afara teatrului principal. Ceea ce-i convine de minune. Dacă Venezuela devine un angajament prelungit, atunci Taiwanul devine, paradoxal, mai vulnerabil, nu mai sigur.

Rămâne, astfel, întrebarea fundamentală - este acesta un răspuns la dilema dacă America mai este capabilă să conducă lumea? Răspunsul implicit al administrației Trump este afirmativ, dar redefinit în niște termeni care au consecințe inimaginabile. America poate încă să conducă lumea prin forță, prin șoc, prin acte unilaterale care rescriu temporar realitatea. Ceea ce este însă mai puțin clar este răspunsul la această întrebare, deloc retorică - mai pot Statele Unite conduce lumea prin consens, norme și atracție sistemică? Conducerea globală nu mai înseamnă demult timp doar capacitatea de a lovi, ataca, captura. Înseamnă capacitatea de a-i face pe toți ceilalți să accepte ordinea rezultată ca fiind legitimă. Atacul asupra Venezuelei demonstrează puterea Americii, dar expune fragilitatea hegemoniei sale.

În această lumină Venezuela nu este doar o soluție personală pentru Trump sau doar o corecție regională ori un semnal ferm către China. Este un experiment strategic riscant, o încercare de a opri declinul perceput al autorității americane printr-un act de voință brutală. Dacă va reuși, va fi citat ca momentul în care America a decis să-și reafirme rolul de hegemon fără scuze. Dacă va eșua, va fi studiat ca exemplu clasic de capcană strategică. Locul unde forța a înlocuit strategia, iar demonstrația de putere a accelerat exact lumea multipolară pe care încerca să o evite.

Consecințele atacului asupra Venezuelei și capturării lui Nicolás Maduro nu s-au decis în momentul loviturii, ci va fi decis în săptămânile și lunile care urmează, în intersecția dintre controlul intern venezuelean, reacția regională, comportamentul marilor puteri și capacitatea Statelor Unite de a gestiona costurile unui succes inițial. Momentul ianuarie 2026 este crucial și deschide nenumărate ramificații. Un nou dosar pentru cancelariile Occidentului.

Primul scenariu, cel pe care administrația Trump îl anticipează implicit, este scenariul decapitării eficiente și al stabilizării rapide. În această logică, capturarea lui Maduro produce un șoc ireversibil în elita politico-militară venezueleană. Lanțul de comandă se fracturează, iar armata, lipsită de un lider carismatic și de un centru clar de decizie, optează pentru o soluție tranzitorie negociată. O facțiune internă, eventual cu sprijin discret american și regional, preia puterea sub promisiunea ridicării sancțiunilor și a reintegrării economice. Migrația se stabilizează, producția energetică este relansată gradual, iar Venezuela devine un „exemplu” de disciplinare strategică. În acest scenariu, Donald Trump obține un dublu câștig: intern, printr-o victorie simbolică spectaculoasă, și extern, prin reafirmarea controlului american asupra emisferei vestice. Prețul este relativ mic, iar mesajul către rivali este clar: America poate încă să rezolve problemele prin forță decisivă. Problema acestui scenariu este că se bazează pe o presupunere fragilă: că regimul chavist este dependent aproape exclusiv de Maduro ca persoană, nu ca structură. Istoria regimurilor autoritare arată că această ipoteză e rareori solidă.

Al doilea scenariu, mult mai probabil din punct de vedere structural, este scenariul vidului de putere și al radicalizării naționaliste. Pe această traiectorie, capturarea lui Maduro nu dezintegrează regimul,  doar îl reconfigurează. El devine rapid un simbol al „răpirii imperiale”, iar puterea este preluată de o conducere colectivă sau de o figură dură din aparatul de securitate. Starea de urgență, mobilizarea populară și retorica anti-americană coagulează o rezistență internă care transformă intervenția SUA dintr-un act de „eliberare” într-un catalizator al conflictului prelungit. Venezuela nu trebuie să câștige militar. Este suficient să devină imposibil de stabilizat. Apar atacuri asimetrice, sabotaj energetic, presiune migratorie deliberată și un război informațional intens. În acest scenariu, SUA sunt forțate să aleagă între escaladare și retragere incompletă, ambele opțiuni având costuri politice majore. America câștigă bătălia inițială, dar intră într-o spirală de uzură, exact tipul de situație descris în teza „capcanei strategice”.

Al treilea scenariu este cel al internaționalizării indirecte a crizei, fără confruntare militară directă între marile puteri. Rusia și China nu intervin frontal, dar exploatează sistematic consecințele. Rusia capitalizează diplomatic și informațional, prezentând SUA drept un actor destabilizator și dicreționar la adresa suveranității altora, în timp ce testează reziliența americană în alte teatre prin presiuni asimetrice. China adoptă o strategie mai subtilă. Evită retorica excesivă, dar accelerează procesele de decuplare financiară, extinde mecanisme alternative de comerț energetic și observă atent cât de mult timp și capital strategic consumă Washingtonul în emisfera vestică. În acest scenariu, Venezuela devine un „consumator de atenție”, iar criza nu se rezolvă. Va fi menținută la foc mic, exact atât cât să reducă libertatea de manevră a SUA în Asia-Pacific și Europa. Consecința este o erodare lentă, dar constantă, a poziției globale americane, fără un moment clar de înfrângere.

Al patrulea scenariu, mai rar discutat, dar extrem de periculos, este scenariul precedentului normativ. Capturarea unui șef de stat în funcție, sub pretext penal, deschide o cutie a Pandorei în ordinea internațională. Dacă SUA pot face acest lucru în Venezuela, alți actori pot revendica drepturi similare în contexte diferite. Frontierele dintre aplicarea legii, operațiunile militare și schimbarea de regim devin neclare. În acest scenariu, lumea nu devine mai sigură, ci mai volatilă. Regimurile autoritare se vor înarma și mai agresiv pentru a preveni vulnerabilități personale, iar liderii vor deveni mai puțin dispuși la compromisuri sau retrageri negociate, de teama unui final „à la Maduro”. America câștigă putere tactică, dar pierde controlul normativ asupra sistemului pe care l-a construit după 1945.

În fine, există un scenariu de sinteză. În practică ne vom lovi de o victorie tactică dublată de o ambiguitate strategică. SUA reușesc să îndepărteze definitiv pe Maduro, evită un colaps imediat, dar nu obțin stabilizare rapidă sau consens regional. Venezuela rămâne fragilă, America rămâne angajată, iar rivalii rămân activi. Trump poate revendica succesul, dar administrațiile următoare vor moșteni costurile. Acesta este scenariul clasic al puterilor aflate într-o fază de tranziție - adică suficient de puternice pentru a lovi, dar nu suficient de dominante pentru a închide jocul.

Privite împreună, aceste scenarii converg către o concluzie dură. Consecințele atacului asupra Venezuelei nu vor răspunde definitiv la întrebarea dacă America mai poate conduce lumea, ci vor redefini ce înseamnă „a conduce”. Dacă rezultatul este stabilizare rapidă și reintegrare regională, atunci hegemonia americană va părea revitalizată. Dacă rezultatul este uzură, ambiguitate și normalizarea forței brute, atunci Venezuela va intra în manualele de strategie ca punct de inflexiune sau momentul în care puterea americană a ales demonstrația în locul arhitecturii.

Opinii

