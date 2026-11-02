 Teheranul pune fitilul pe masa negocierilor: Hormuz, prețul păcii sau începutul unui nou război | adevarul.ro
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Ministrul Justiției, Radu Marinescu, invitat la „Interviurile Adevărul” de la ora 14:00

Teheranul pune fitilul pe masa negocierilor: Hormuz, prețul păcii sau începutul unui nou război

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Iranul încearcă să transforme amenințarea unui război extins și controlul asupra strâmtorii Hormuz în avantaje la masa negocierilor, într-un joc în care o singură greșeală de calcul poate arunca regiunea în flăcări.

Iran între descurajare și diplomație png
Foto: ChatGPT

Teheranul pune fitilul pe masa negocierilor: Hormuz, prețul păcii sau începutul unui nou război

Iranul amenință cu extinderea războiului, dar păstrează deschis canalul diplomatic. Relatările presei iraniene arată ce cere, ce încearcă să obțină și unde începe riscul unei greșeli de calcul. La Teheran, generalii vorbesc despre lovituri fără limite geografice, iar diplomații își pregătesc dosarele pentru Doha. Cele două mesaje, lansate în aceeași zi, nu se anulează. Împreună, ele descriu strategia conducerii iraniene: să facă perspectiva unui nou atac suficient de costisitoare pentru adversar și să transforme această teamă în avantaj la negocieri.

Pe 31 octombrie, Mojtaba Khamenei a cerut conducerii militare un răspuns imediat și eficient la amenințări, fără restricții geografice. În paralel, ministrul de externe Abbas Araghchi confirma examinarea mesajului vicepreședintelui american JD Vance și continuarea consultărilor prin Qatar. Cu numai câteva zile înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului, fiecare declarație are două destinații: adversarul din exterior și publicul de acasă.

Iranul încearcă să transmită că poate negocia fără să dea impresia că se retrage. Problema este că, într-o regiune saturată de armament și neîncredere, demonstrațiile de hotărâre pot ajunge să micșoreze chiar spațiul necesar diplomației.

Ordinul militar și nevoia de a arăta cine conduce

Potrivit relatării Tasnim, la reuniunea cu liderul iranian au participat generalul-maior Ali Abdollahi, șeful Statului Major al Forțelor Armate și comandantul Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, generalul-maior Ahmad Vahidi, comandantul Gardienilor Revoluției, și generalul-maior Amir Hatami, comandantul armatei regulate. Comandanții au prezentat situația pregătirii militare în Golful Persic, Hormuz, Marea Omanului și la frontierele de nord-vest și sud-est. Au anunțat și creșteri de producție pentru muniții și echipamente, afirmații care trebuie deosebite de o evaluare independentă a capacităților disponibile.

În aceeași relatare apare o idee relevantă pentru dimensiunea regională: liderul insistă asupra legăturii dintre diferitele fronturi ale „rezistenței”. Mesajul sugerează că Teheranul dorește ca adversarii să calculeze costul unei confruntări dincolo de teritoriul iranian. Tasnim, 31 octombrie 2026

Reuniunea are, în același timp, o funcție politică. Prezentarea întregii conduceri militare în jurul liderului afirmă continuitatea comenzii și unitatea instituțiilor. Pentru populație, imaginea spune că statul funcționează. Pentru adversari, că o eventuală lovitură nu ar întâlni un aparat paralizat.

Un alt detaliu din comunicatul publicat de biroul liderului merită adăugat: întărirea informațiilor militare este pusă alături de dezvoltarea doctrinei, tacticilor și tehnologiilor, dar și de sprijinul material pentru militari și familiile lor. Această asociere arată că autoritățile discută și despre rezistența instituției militare într-o confruntare prelungită. Armamentul contează, însă capacitatea unei armate de a continua lupta depinde și de oameni, de informații și de funcționarea structurilor din spatele frontului. Comunicatul biroului liderului, 31 octombrie 2026

Când răspunsul poate veni înaintea atacului

Declarația generalului Abdollahi ridică o problemă mai gravă decât simpla amenințare cu represalii. Press TV relatează că acesta a spus că, odată confirmate semnele unei acțiuni ostile, forțele armate nu vor aștepta declanșarea atacului pentru a decide momentul și forma reacției. Generalul a invocat supravegherea informativă a adversarului și actualizarea permanentă a listei de ținte. Aici se schimbă natura riscului. Represalia urmează unui atac care s-a produs. O lovitură anticipativă depinde de interpretarea intenției adversarului. Cine stabilește că pregătirile observate anunță un atac iminent? Ce informații sunt suficiente? Cât timp rămâne pentru verificare?

Într-o criză, o deplasare de aeronave, o concentrare navală sau o schimbare a dispozitivului defensiv poate primi interpretări diferite. Un comandament vede pregătirea loviturii; celălalt susține că își protejează forțele. Dacă fiecare parte consideră că așteptarea o dezavantajează, tentația de a acționa prima crește. Declarația nu dovedește că Iranul a decis să lovească primul. Arată însă că această posibilitate este folosită public pentru descurajare. Tocmai ambiguitatea care trebuie să-l facă prudent pe adversar poate deveni sursa unei escaladări.

Purtătorul de cuvânt al armatei, generalul Mohammad Akraminia, a întărit avertismentul. Tasnim îi atribuie afirmația că o nouă intervenție americană ar extinde aria războiului, iar Washingtonul nu ar mai controla încheierea lui. El a insistat și asupra neîncrederii în demersurile diplomatice americane. Este relevant că mesajul vine din partea armatei regulate: avertismentul este prezentat drept poziție militară instituțională. Tasnim, 31 octombrie 2026

Doha: se discută condițiile unei negocieri, nu un acord încheiat

Diplomația continuă tocmai în acest climat. Araghchi a confirmat că mesajul lui Vance a fost analizat la nivel înalt și că reprezentanți iranieni se află în Qatar. Press TV a pus însă accentul pe absența unui plan de întâlnire cu oficiali americani și pe rolul mediatorilor qatarezi și pakistanezi. Tot în această relatare, propunerile privind dosarul nuclear sunt prezentate ca fiind în curs de examinare.  Distincția contează. Prezența unei delegații iraniene la Doha confirmă existența unui canal diplomatic, dar nu înseamnă automat acceptarea negocierilor directe sau apropierea unui acord. Teheranul încearcă să obțină concesii chiar înaintea întâlnirii oficiale cu americanii. În această logică, acceptarea formatului devine ea însăși o monedă de schimb. Washingtonul ar trebui să demonstreze mai întâi că este dispus să modifice situația din teren, iar Iranul ar decide ulterior cum continuă discuțiile. Această metodă poate proteja negociatorii iranieni de acuzația de cedare. Poate însă și bloca procesul: dacă fiecare parte cere ca cealaltă să facă primul pas, mediatorii ajung să negocieze ordinea gesturilor înainte de a putea negocia fondul disputei.

Elementul nou: Iranul cere și reducerea forțelor americane

Iran Press prezintă o listă de condiții mai largă decât simpla relaxare economică. Pe lângă restabilirea derogărilor pentru exporturile petroliere și eliberarea activelor înghețate, inclusiv a celor din Qatar, Araghchi a cerut ridicarea sancțiunilor introduse după înțelegerea de la Islamabad și reducerea numărului militarilor americani din regiune. Aceeași sursă îi atribuie solicitarea recunoașterii unei noi rute maritime prin Hormuz, despre care Teheranul afirmă că a fost stabilită în coordonare cu Omanul, și închiderea celorlalte rute. Este poziția anunțată de Iran; relatarea nu demonstrează acceptarea ei de către celelalte state implicate. Iran Press, 31 octombrie 2026 Aceste cereri arată amploarea mizei. Iranul urmărește bani, acces la piața petrolului și o schimbare a raportului militar regional. Dacă reducerea prezenței americane devine o condiție centrală, discuția privește și garanțiile de securitate ale statelor din Golf, care au propriile interese și propriile temeri. Pentru aceste state, un acord acceptabil trebuie să reducă pericolul războiului fără să lase impresia că securitatea lor a fost negociată în absența lor. O înțelegere bilaterală poate opri o criză imediată și, simultan, poate produce neliniște în capitalele vecine.

Hormuz: cine deschide drumul vrea să stabilească și regulile

Un detaliu nou apare în publicația iraniană Bultan News: termenul propus pentru aplicarea planului iranian privind redeschiderea strâmtorii ar fi fost redus de la șapte zile la două, în urma consultărilor. Publicația relatează declarațiile lui Araghchi și precizează că discuțiile asupra calendarului nu echivalează cu un acord final. Bultan News, 31 octombrie 2026

Scurtarea termenului este relevantă fiindcă sugerează că mediatorii discută deja pași de implementare. Dar două zile pentru ce anume? Pentru reluarea circulației pe o rută desemnată? Pentru executarea unor obligații reciproce? Pentru începutul unui proces mai amplu? Fără detaliile convenite de părți, cifra nu poate fi prezentată drept promisiunea revenirii la normal. Miza politică a propunerii este limpede: Teheranul încearcă să transforme capacitatea de a perturba navigația în puterea de a defini condițiile redeschiderii. Între oprirea unei perturbări și acceptarea unei noi ordini maritime există însă o diferență majoră. Prin urmare, succesul diplomației trebuie măsurat și după regulile care rămân în vigoare după trecerea primei nave. O soluție care liniștește temporar piața, dar lasă fiecare tranzit dependent de o nouă negociere politică, păstrează mecanismul crizei.

Frontierele, populația și mesajul pentru vecini Menționarea frontierelor de nord-vest și sud-est poate fi citită și în legătură cu preocupările de securitate internă. Totuși, simpla lor includere într-un raport militar nu demonstrează existența unei revolte sau a unei amenințări interne iminente. Ea arată că autoritățile urmăresc simultan spațiul maritim și zonele de frontieră. Pentru conducerea iraniană, războiul și stabilitatea internă se întâlnesc în aceeași întrebare: poate statul să mențină controlul dacă presiunea externă crește? În asemenea împrejurări, apelurile la unitate susțin efortul militar, dar servesc și consolidării autorității politice. Mesajul către vecini are aceeași dublă natură. Invocarea solidarității regionale coexistă cu amenințarea extinderii confruntării. Statele care găzduiesc forțe americane sunt împinse să se întrebe câtă protecție le oferă aceste baze și câtă expunere suplimentară aduc într-un nou război. Aceasta este una dintre presiunile pe care retorica iraniană încearcă să le exercite asupra Washingtonului prin intermediul partenerilor săi.

Washingtonul și frontul yemenit

Calendarul electoral american amplifică tensiunea, dar nu trebuie confundat cu o decizie militară deja luată. Relatările despre posibile lovituri după alegeri descriu un risc și pregătiri de opțiuni; nu fac războiul inevitabil. În același timp, evoluțiile din Yemen arată de ce o eventuală confruntare nu poate fi analizată numai pe axa Washington–Teheran. Evaluarea din 31 octombrie a Institutului pentru Studiul Războiului descrie respingerea unor înaintări houthi în districtul Maqatirah, pe direcția Taiz–Aden, cu sprijin aerian saudit. Aceeași analiză consemnează continuarea medierii qatareze și condițiile cerute de Iran înaintea reluării discuțiilor. Evaluarea din 31 octombrie 2026 Legătura strategică este importantă: presiunea din Golf se poate combina cu insecuritatea din jurul Bab al-Mandeb. Aceasta nu înseamnă că fiecare operațiune houthi este comandată direct de Teheran sau că toate fronturile urmează același calendar. Înseamnă că efectele lor se pot aduna, complicând protecția navigației și calculele statelor din regiune.

Ce înseamnă toate acestea pentru România

Pentru România, formularea „fără limite geografice” cere atenție, dar și disciplină în interpretare. Din ea nu rezultă automat că Deveselu a devenit o țintă desemnată. În materialele citate nu apare o dovadă concretă în acest sens. O asemenea concluzie ar depăși informația disponibilă. Relevanța pentru București există însă pe mai multe planuri. O criză prelungită poate afecta energia, transporturile, costurile comerciale și prioritățile militare ale aliaților. Protecția infrastructurii și funcționarea mecanismelor de consultare devin cu atât mai importante cu cât mesajele strategice ale adversarilor rămân intenționat neclare.

România are nevoie să distingă între amenințarea retorică, capacitatea militară și indiciile unei intenții concrete. Dacă le confundă, riscă fie să dramatizeze fără temei, fie să ignore semnalele care contează. Teheranul încearcă să obțină o înțelegere care să poată fi prezentată acasă drept rezultatul rezistenței. Washingtonul caută o soluție care să nu transforme presiunea militară iraniană într-un avantaj permanent. Între aceste obiective, mediatorii încearcă să găsească pași pe care ambele părți să-i poată executa fără să pară că au capitulat. Pericolul imediat rămâne distanța tot mai mică dintre bănuială și ordinul de foc. Când generalii spun că nu vor aștepta atacul, diplomații au nevoie de canale funcționale și de mesaje suficient de precise pentru a preveni o interpretare fatală. O mișcare citită greșit poate declanșa în câteva minute ceea ce negocierile de la Doha încearcă să evite de zile întregi.

Post Scriptum: Negociatorii iranieni și mediatorii qatarezi au continuat, pentru a treia zi consecutivă, consultările privind încheierea confruntării militare dintre SUA, Israel și Iran. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a confirmat examinarea unei propuneri care prevede redeschiderea strâmtorii Hormuz în termen de două zile de la un eventual acord cu Washingtonul. Mecanismul presupune îndeplinirea prealabilă a unor condiții americane, însă succesiunea exactă a obligațiilor și garanțiile de aplicare nu au fost convenite definitiv. Contactele sunt intermediate de Qatar și coordonate indirect cu Washingtonul, fără confirmarea unor negocieri bilaterale directe la nivel înalt. Administrația americană menține opțiunea diplomatică, concomitent cu disponibilitatea declarată de a recurge la noi acțiuni militare. Președintele Donald Trump a indicat perspectiva încheierii conflictului, fără să excludă operații ulterioare, iar secretarul de stat Marco Rubio a precizat că nu fusese adoptată o decizie privind noi lovituri. La rândul său, conducerea iraniană a reiterat pregătirea forțelor pentru eventuale atacuri și posibilitatea ripostelor împotriva obiectivelor americane și israeliene din regiune. Redeschiderea integrală a strâmtorii până la 3 noiembrie rămâne puțin probabilă în absența unor angajamente reciproce explicite. Persistă riscul unei noi escaladări după încheierea calendarului electoral american, însă probabilitatea unei operații militare majore nu poate fi estimată riguros numai pe baza declarațiilor publice.

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