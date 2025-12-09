search
Marți, 9 Decembrie 2025
Publicația „taz” despre Ciucu: Primar peste București, auster fără voie

Bucureștenii au votat un primar care trebuie să jongleze între absenteism, austeritate și ostilitatea celui mai influent partener de guvernare. La Berlin, ziarul taz îi face un portret lui Ciprian Ciucu.

Pe Ciprian Ciucu îl așteaptă destule provocări după preluarea mandatului de edil-șef al Bucureștiulu
Capitala României s-a ales cu un ”vânător de chilipiruri fără voie”, titrează publicația germană Tageszeitung (taz). Prins între două așteptări contradictorii, modernizare și tăieri bugetare, Ciprian Ciucu își începe, la București, mandatul de primar general sub presiunea austerității.

Un oraș tot mai sceptic

Votul de duminică a fost o victorie importantă pentru PNL, dar fragilă, din cauza absenteismului masiv, constată taz, într-o analiză dedicată alegerilor locale din București. Succesul lui Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Generală păstrează umbra participării extrem de slabe, care arată o capitală profund dezinteresată sau dezamăgită de politică.

Mulți bucureșteni, observă jurnalistul William Totok, semnatarul articolului din taz, au stat acasă la îndemnul fostului ”candidat prezidențial de extremă dreapta Călin Georgescu de a boicota alegerile și, în acest fel, de a nu recunoaște legitimitatea acestora”.

Cu toate acestea, ”candidata unei alianțe de extremă dreapta, Anca Alexandrescu, situată pe locul al doilea, a obținut aproape 23 la sută din voturile exprimate”. Se confirmă, astfel, ascensiunea ”suveraniștilor” cu discurs eurosceptic.

Mandat cu ambiții și limite

Reușita lui Ciucu, al cărui mesaj de primar ales a fost ”Bucureștiul este proiectul vieții mele”, este interpretată de PNL și premierul Ilie Bolojan drept o susținere pentru orientarea pro-europeană și linia liberală a coaliției de guvernare, formată din patru partide, adaugă ziarul cu simpatii stângist-ecologiste de la Berlin.

Victoria lui Ciprian Ciucu la București ar fi benefică și pentru premierul Ilie Bolojan
De altfel, viitorul primar ”urmărește în programul său de reformare a capitalei române liniile de austeritate impuse de guvern”, dar, în același timp, ”promite ca, în următorii trei ani, să modernizeze infrastructura deteriorată, să pună capăt haosului din trafic, să extindă pistele de biciclete și să mărească suprafețele verzi”, ba, mai mult, ”să se ocupe și de promovarea artei și culturii”.

Primarul ales, punctează taz, este politician cu experiență, format în zona tehnocrată și instituțională, și ar avea talentul de a evita diplomatic întrebările incomode.

Incomodă este și relația sa cu partenerul de coaliție PSD: Ciucu ”este considerat un adversar dur”, dar ”nu a putut împiedica participarea la guvernare a celui mai puternic partid al țării. Influența sa, în calitate de unul dintre vicepreședinții partidului său, nu a ajuns atât de departe”, conchide ziarul german.

Cristian Ștefănescu - DW

Opinii

