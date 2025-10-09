Țară la cherem-bagă bani, bagă bani! Dă-i, Doamne!

Se agită apele în coaliția la guvernare, ape tulburate chiar înainte de a se închega Guvernul Bolojan, premier lovit permanent la temelie de liderii marelui partid roșu.

Zi de zi, permanent, clasa politică la putere, guvernanții, oamenii de la butoane se ceartă, se bat pe ciolan chiar dacă acesta este tot la ei, se sabotează chiar dacă sunt parteneri, se sapă, se fac că fac dar nu fac, nici măcar nu se mai feresc de ochii opiniei publice pe care o sfidează și de cetățenii pe care îi împovărează și cărora le face viața grea, imposibilă.

Nimic din toate măsurile despre care s-a vorbit, din reglementările propuse ori adoptate nu au reușit să fie puse în practică și să fie eficientizate așa cum se preconizase din motive de diferențe de opinii, de mentalități, de viziune și în primul rând de interese politice.

Niciunul dintre vechile partide aflate în ultimii ani la guvernare-PSD, PNL, UDMR-nu au fost și nu sunt dipuse să renunțe la pozițiile, funcțiile, privilegiile și avantajele obținute și țin cu dinții de ele.

Din ce se vede, singurele efecte și consecințe sunt cele generate de măsurile fiscale, de liberalizarea prețului la energie, de creșterea TVA, de obligarea foștilor coasigurați din sănătate să plătească din buzunar asigurare…

Toate acestea pe spinarea poporului, în timp ce băieții de la butoane, găștile de lipitori, căpușe, termite ale acestora înrădăcinate în instituțiile statului continuă să rămână la posturi, să facă ce știe mai bine,, să sugă și să sleiască permanent bugetul de stat.

De asemenea, corupția în măreața ei dezvoltare nu este deranjată chiar deloc, ci încurajată din zona puterii politice cu care face mână bună de zeci de ani și înflorește pe zi ce trece.

Justiția face jocuri fără perdea, jocuri de putere politică, jocuri de spălare și eliberare, achitare, prescripții cu marii corupți pe care tot ea, doamna cu balanța dreptății/nedreptății îi condamnase.

Mai mult, justiția pare că este mai presus de lege să zic așa, justițiarii fac grevă cu perdea, dar în același timp lucrează la unele dosare grele, pronunțându-se necredibil în privința unor mari penali notorii, cum sunt ultimele cazuri ale fostei șefe DIICOT, Alina Bica și a fostului primar general al Capitalei, Sorin Oprescu!

Curtea Constituțională a României pentru a-și respecta blazonul și imaginea dobândită de ani de zile, pare că face și ea jocuri politice, amânând pronunțarea în cazul pensiilor magistraților, timp în care țara noastră este pasibilă să mai piardă sume importante de bani de la Uniunea Europeană.

Corupția ucide permanent în spitalele românești de zeci de ani, iar ceea ce s-a întâmplat la Spitalul de copii din Iași este de-a dreptul criminal, unde mânăriile politice și managementul iresponsabil au dus inevitabil la moartea unor nevinovați.

La fel ca și în alte unități sanitare de stat, unde managementul, incompetența, prostia, lăcomia, corupția, interferențele politice, interesele de tot felul fac victime în rândul bolnavilor care în loc să se însănătoșească, pleacă pe ultimul drum din spitalele morții.

Cu toate acestea, profitorii țipă și strigă public, că sistemul este insuficient finanțat, solicitând tot mai mulți bani pentru a avea ce să fure în continuare.

Educația pusă pe butuci de ani buni este și mai mult călcată în picioare, cu fiecare așa zisă reformă adusă, cu fiecare nou ministru de resort nu face decât să aducă noi perspective sumbre și crize cât mai adânci.

Și la Educație ca și la Sănătate pare că totul se joacă la bani, bani fiind mai presus de orice reformă, de orice însănătoșire a sistemului, grevele și protestele sunt legate de nemulțumirile salariale.

Cu cât se alocă mai mulți bani în sănătate și educație, aceștia nu sunt niciodată suficienți pentru nevoile celor care conduc de ani buni aceste două domenii vitale pentru români și România!

Cu cât se dau mai mulți bani, cu atât se cheltuie mai mulți, iar sănătatea și educația se prăbușesc mai tare!

Poate puterea moaștelor și nu puterea politică să mai salveze România! Dă-i, Doamne!

Suntem în perioada moaștelor ortodoxe, credincioșii sunt buluc la Iași, orașul moaștelor și al spitalului morților copii, unde se roagă fiecare pentru ce își dorește mai tare:

Oamenii pentru sănătate, bani și ce-și mai doresc pentru ei și familiile lor;

Popii pentru cașcaval, ei fac bani și profituri serioase din turismul la moaște:

Hotelieri, cei care oferă cazare fac și ei bani buni.

La moaște vin credincioși și necredincioși din toată lumea.

Turismul la moaște este o tradiție, pentru unii înseamnă fericire costisitoare, pentru alții înseamnă profit cât mai mare, dar și notorietate.

Primele știri pe care le-am văzut anul acesta despre pelerinajul la Iași, la moaștele Sf. Parascheva, au fost despre sarmale și multă mâncare, pregătite pentru credincioșii ce au dat năvală și anul acesta, semn că credința trece atât prin stomac cât și prin buzunare!