Sondaje ASEAN - Cum religia, Orientul Mijlociu și alegerile din SUA influențează preferințele geopolitice în una dintre cele mai importante regiuni ale lumii

Publicat:

Încă de acum câțiva ani, una dintre regiunile asupra cărora ne-am concentrat atenția și pe care am încercat să le analizăm a fost regiunea Asiei de Sud-Est. Se poate spune că această zonă exemplifică foarte bine dilema de securitate și economică în care se află o mare parte a lumii de astăzi în care asistăm la o competiție tot mai aprinsă între SUA și China pe tot mai multe dimensiuni.

image

Dar Asia de Sud-Est prezintă și o foarte mare diversitate religioasă, geografică și economică. Soluțiile și percepțiile societăților din Asia de Sud-Est vizavi de această competiție SUA-China sunt foarte important de analizat, de urmărit și putem trage și lecții din experiențele acestor state. În acest sens, încă de acum 2 ani am publicat pe portalul LARICS – Adevărul un articol analizând evoluțiile din zona ASEAN și sondaje relevante din anii 2021, 2022 și 2024. În articolul prezent vom continua să analizăm evoluțiile din această zonă pe baza sondajului The State of Southeast Asia Survey Report 2025, publicat de ISEAS Yusof Ishak Institute în anul 2025.

Organizația ASEAN, așa-numita „The Association of Southeast Asian Nations”, a fost înființată în 1967 în Bangkok, Tailanda, și este formată din 11 state, respectiv Indonezia, Malaiezia, Filipine, Singapore, Tailanda, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodgia și, ultima venită în toamna lui 2025, Timorul de Est.

SUA vs China în ASEAN

Una dintre principalele suprize ale analizei noastre precedente, din 2024, a fost reprezentată de faptul că pentru prima dată, dacă ar fi fost obligate să aleagă, statele ASEAN ar fi ales China în detrimentul SUA. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât în anul 2023 preferința pentru SUA fusese covârșitoare, cu 61,1%.

În anul 2025, însă, preferința pentru alinierea alături de Statele Unite a redevenit majoritară, chiar dacă doar cu 52,3%. Dar ce s-a schimbat în 2024 față de anul 2023? Și ce s-a schimbat în 2025 față de anul 2024? Care au fost factorii principali care au influențat aceste schimbări de percepție?

image png

Sursa: The State of Southeast Asia Survey Report 2025

Gaza, religia și ASEAN 2023-2024

În afară de disputele teritoriale tradiționale dintre China și Filipine sau Vietnam, care afectează în mod direct și constant preferința acestor state, unul dintre principalii factori care ni se par că influențează percepția majoritară în Asia de Sud-Est este populația musulmană, prezentă în număr foarte mare în special în Indonezia și Malaiezia. Nu trebuie să uităm că Indonezia este statul cu cea mai mare populație majoritar musulmană din lume, peste 87% dintre cei peste 280 de milioane de locuitori fiind musulmani, iar 60-65% dintre cei aproximativ 34 milioane de locuitori ai Malaieziei sunt de asemenea musulmani. Dacă ne uităm la procentele acestor state majoritar musulmane din Asia de Sud-Est care au preferat SUA în 2023 observăm că procentul lor era în jur de 46,3% pentru Indonezia și 45,2% pentru Malaiezia. Dar procentul celor care au preferat SUA în 2024 a scăzut la 26,8% pentru Indonezia și 24,9% pentru Malaiezia, așadar o scădere dramatică aproape la jumătate.

Care să fi fost motivul acestei descreșteri foarte semnificative a preferinței pentru SUA a două state majoritar musulmane din Asia de Sud-Est, care să fi fost evenimentul care să fi impulsionat această schimbare radicală de percepție? Dacă ne uităm atent, observăm că în octombrie 2023 a început invazia Gazei de către Israel, după atacurile teroriste ale Hamas din 7 octombrie 2023. Această invazie a Israelului în Gaza a generat numeroase acuze de genocid și epurare etnică asupra palestinienilor musulmani, iar Statele Unite au spijinit Israelul pe toate dimensiunile. Datele pentru sondajul nostru din ASEAN din 2024 au fost culese între ianuarie-februarie 2024, așadar războiul din Gaza și dramele petrecute acolo erau foarte proaspete în mintea respondenților în special musulmani din ASEAN. Mai mult, principala îngrijorare a populației ASEAN în 2024, cu 46,5%, a fost reprezentată de Conflictul din Gaza, un lucru aparent surprinzător pentru o regiune care nu este chiar atât de apropiată geografic de Gaza. Preocuparea pentru Gaza a depășit cu mult chiar și preocuparea pentru agresivitatea Chinei din Marea Chinei de Sud (39,9%). Așadar, pe scurt, se poate vedea o corelare directă între ajutorul acordat de SUA Israelului în Gaza și percepția ASEAN asupra SUA, ceea ce a permis ca pentru prima dată, în 2024, China să depășească SUA în preferințele populației din ASEAN.

Gaza, religia și ASEAN 2024-2025

Dar ce s-a întâmplat la sfârșitul lui 2024 și începutul anului 2025 de a putut schimba din nou ordinea preferințelor ASEAN, cu SUA, de puțin, pe primul loc?

În primul rând, observăm că pe 15 ianuarie 2025 a fost agreat, iar pe 17 ianuarie a fost semnat un acord de încetare a focului între Israel și Hamas, acord care a survenit ca urmare a presiunilor exercitate asupra Israelului de către Donald Trump, proaspăt ales în funcția de președinte al SUA. Datele pentru sondaj au fost culese între 3 ianuarie 2025 și 15 februarie 2025, așadar au survenit exact în perioada în care Donald Trump a forțat această încetare a focului, lucru care este posibil să fi influențat preferințele respondenților musulmani din ASEAN. Deși nu este clar cât de mult și dacă a influențat în mod hotărâtor, pentru că acest acord a survenit la 2 săptămâni după începerea culegerii datelor și nu știm exact în ce perioadă au fost culese datele în Indonezia și Malaiezia. Cu toate acestea, se observă o îmbunătățire a percepției asupra SUA cu aproape 5% în privința Malaieziei și 1% în privința Indoneziei, 1% din aproape 300 de milioane de oameni având o oarecare greutate.

Dar nu acesta pare să fi fost singurul motiv al faptului că SUA este din nou pe primul loc în privința alegerilor geopolitice în ASEAN. Ci pare a fi un cumul de factori, întâlnind o descreștere uriașă de aproximativ 20% a preferințelor Laos (8 milioane de locuitori) pentru China (probabil din cauza crizei economice pe care mulți o pun pe seama datoriilor masive față de China) și o creștere tot cu 20% a preferinței pentru SUA, creșteri ale preferinței pentru SUA s-au mai înregistrat în Brunei (0,5 milioane locuitori) și Cambodgia (cca 18 milioane), dar și în Filipine, cu 3% din cca 115 milioane de locuitori, în special din cauza ciocnirilor cu China din Marea Chinei de Sud.

Creșteri ale preferinței pentru China s-au regăsit în Singapore (aproape 9% din cca 6 milioane de locuitori, nu toți fiind însă și cetățeni), Tailanda (cu 3,4% din cca 70 milioane de locuitori) și Vietnam (cu 4,5% din cca 100 milioane de locuitori).

image

Sursa: The State of Southeast Asia Survey Report 2025

Așadar, observăm o situație fluidă, depinzând de o multitudine de factori economici, geopolitici, teritoriali, financiari sau religioși care afectează percepția și poziția geopolitică a regiunii statelor ASEAN față de China și SUA.

Cu toate acestea, factorul religios a rămas o constantă. La întrebarea din 2025 referitoare la lucrurile care ar putea afecta negativ percepția respondenților în privința SUA (dintre cei care la întrebarea 35 afirmaseră că văd relațiile cu SUA îmbunătățindu-se în următorii 5 ani), deși întrebarea nu a fost prezentă în 2024, se poate observa de departe că ajutorul acordat de SUA Israelului în războiul din Gaza poate afecta negativ percepția a 59,7% dintre indonezieni și 46,7% dintre malayezieni, de departe cele mai mari procente din rândul statelor ASEAN.

image
image

Sursa: The State of Southeast Asia Survey Report 2025

Cele mai mari procente din rândul statelor ASEAN preocupate de ajutorul acordat de SUA Israelului în Gaza sunt în Indonezia și Malaiezia, acolo fiind în același timp dintre cele mai mici procente (exceptând Singapore) ale statelor care văd relațiile îmbunătățindu-se cu SUA. Așadar, în mod aparent paradoxal, conflictul din Gaza a reprezentat unul dintre punctele-cheie care au influențat și influențează în continuare percepția asupra Chinei și SUA în regiunea ASEAN.

image

Sursa: The State of Southeast Asia Survey Report 2025

Un alt factor care pare să fi contribuit la o îmbunătățire a percepțiilor asupra SUA este și faptul că zona ASEAN crede, cu o majoritate de aproape 41%, că, în timpul mandatului lui Donald Trump la președinția SUA, acesta va îmbunătăți relațiile SUA cu ASEAN, va crește implicarea SUA în regiune. Mai jos sunt interesante și motivele pentru care respondenții cred că Donald Trump se va implica mai mult în regiune, răspunsurile fiind împărțite aproximativ egal între faptul că ei cred că o conducere puternică a Statelor Unite sub Trump poate contribui la rezolvarea conflictelor la nivel mondial, Administrația Trump ar putea coopera cu anumite state din Asia de Sud-Est împotriva Chinei sau că o poziție fermă a Administrației Trump față de China va ajuta la menținerea unui echilibru de putere.

image

Sursa: The State of Southeast Asia Survey Report 2025

image
image

Sursa: The State of Southeast Asia Survey Report 2025

Odată cu realegerea lui Donald Trump la Casa Albă, observăm și o creștere semnificativă a încrederii ASEAN în SUA ca și partener strategic cu 10%, un procent extrem de semnificativ.

image
image

Sursa: The State of Southeast Asia Survey Report 2025

Preocuparea ASEAN pentru ordinea internațională bazată pe reguli

Un alt indicator interesant în competiția SUA-China pentru Asia de Sud-Est ni se pare ordinea internațională și încrederea în aceasta, dar și modul în care societățile ASEAN percep războiul din Ucraina, cel din Gaza, și impactul acestora asupra ordinii internaționale.

Observăm cum războiul Israelului în Gaza a crescut constant neîncrederea în ordinea bazată pe reguli și în legile internaționale. Aproape o treime dintre respondenții ASEAN și-au pierdut din încrederea în acestea din cauza războiului din Gaza.

image

Sursa: The State of Southeast Asia Survey Report 2025

Spre comparație, în 2024 doar 14,5% dintre respondenți credeau că războiul din Ucraina afectează încrederea în ordinea bazată pe reguli și în legile internaționale.

image

Sursa: The State of SEA 2024

La întrebarea în cine aveți încredere să fie un lider care să mențină ordinea bazate pe reguli și legile internaționale, se observă o scădere în privința SUA cu cca 1,5%, o scădere a încrederii proprii în ASEAN (probabil pe fondul criticilor interne că ar fi prea divizată, prea ineficientă în probleme globale sau lentă în probleme interne), paradoxal o creștere de cca 2,4% în privința UE și o scădere de 0,3% în privința Chinei.

image

Sursa: The State of Southeast Asia Survey Report 2025

Economia în ASEAN

În ciuda unei scăderi cu circa 3%, observăm totuși cum ASEAN consideră în continuare China drept cea mai influentă putere economică în regiune, la foarte mare distanță față de SUA sau ASEAN.

image

Sursa: The State of Southeast Asia Survey Report 2025

Relevanța strategică pentru ASEAN

Economia, proximitatea geografică, dar și alte câteva motive fac ca statele ASEAN să considere China drept cea mai relevantă putere din punct de vedere strategic pentru ASEAN.

image

Sursa: The State of Southeast Asia Survey Report 2025

Încrederea ASEAN în partenerii internaționali

Încrederea ASEAN în partenerii internaționali

La acest capitol, probabil cea mai surprinzătoare evoluție este creșterea încrederii în China cu aproape 12% față de 2024 că „va „face ceea ce este corect" pentru a contribui la pacea, securitatea, prosperitatea și guvernanța globală".

Sursa: The State of Southeast Asia Survey Report 2025

Încrederea ASEAN în partenerii internaționali

La acest capitol, probabil cea mai surprinzătoare evoluție este creșterea încrederii în China cu aproape 12% față de 2024 că „va „face ceea ce este corect” pentru a contribui la pacea, securitatea, prosperitatea și guvernanța globală”.

image

Sursa: The State of Southeast Asia Survey Report 2025

Încrederea ASEAN în partenerii internaționali

La acest capitol, probabil cea mai surprinzătoare evoluție este creșterea încrederii în China cu aproape 12% față de 2024 că „va „face ceea ce este corect” pentru a contribui la pacea, securitatea, prosperitatea și guvernanța globală”.

image

Sursa: The State of Southeast Asia Survey Report 2025

La aceeași întrebare, o creștere a încrederii avem și în India (cu 11,1%), Uniunea Europeană (cu 10,1%), Japonia (cu cca 8%) și în SUA (cu 4,8%). Observăm un climat dominat de optimism.

Concluzii

Desigur, o analiză aprofundată pe aceste sondaje se poate face pe multiple dimensiuni, toate foarte importante, cum ar fi și pe domeniul economic, comercial. Dar noi în această analiză am încercat să ne concentrăm pe modul în care statele ASEAN văd lumea din punct de vedere securitar, geopolitic, acum și în viitorul apropiat, și care sunt factorii cei mai importanți care modifică aceste viziuni. Religia, Gaza, alegerile din SUA, conflictele locale cu China, Marea Chinei de Sud, zona fluviului Mekong, toate acestea sunt factori importanți pentru populațiile din zona ASEAN.

Două dintre cele mai importante concluzii ale analizei noastre au fost faptul că populația musulmană, semnificativă numeric mai ales în Indonezia și Malaiezia, are un impact semnificativ asupra modului în care statele ASEAN, luate ca un întreg, văd lumea, evoluțiile din lume și, mai ales, competiția dintre marile puteri; iar a doua concluzie a fost că statele ASEAN au apreciat alegerea lui Donald Trump la Casa Albă drept un factor pozitiv ce poate duce la creșterea cooperării între aceste state și SUA și la descurajarea Chinei, ceea ce ar putea aduce un echilibru. Aceste așteptări și încheierea unui acord de încetare a focului în Gaza sub presiunea lui Donald Trump este posibil să fi fost factorii principali care au făcut ca în 2025 balanța unei virtuale afilieri să încline spre SUA, în loc de China, așa cum s-a întâmplat în 2024.

Dar ce s-a întâmplat cu această așteptare a statelor din ASEAN vizavi de SUA de la începutul lui 2025 și până în 2026? În ce direcție înclină balanța unei ipotetice afilieri anul acesta, către SUA sau către China? Așteptăm cu interes sondajele din 2026 și evoluțiile societăților din zona ASEAN, unde locuiește circa 8-10% din întreaga populație a lumii, peste 700 de milioane de locuitori, cu o creștere economică medie de peste 4%.

Matei Blănaru este doctorand al Universității din București și Coordonantorul Centrului de politică externă „Titu Maiorescu” pe problematica Asiei și Pacificului. 

Opinii

