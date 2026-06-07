Securitatea națională între drone, vulnerabilități și goluri de comandă

Situația actuală de securitate vine din 1989 și nu s-a rezolvat, deși câteva strategii naționale au fost elaborate. În total, 8 strategii aprobate oficial (1999, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020, 2025) plus documentul din 1994 rămas neadoptat de Parlament (Concepția integrată privind Securitatea Națională 1994 —primul demers de a formula o doctrină coerentă). Ritmul de elaborare s-a accelerat după 2014, odată cu schimbarea mediului de securitate regional generat de agresiunea rusă în Ucraina.

Donald Trump (Strategia Națională de Securitate a SUA, 2025):

„Scopul politicii externe este protejarea intereselor naționale fundamentale — acesta este singurul obiectiv."

Strategia 2025–2030 este un document ambițios și bine intenționat, dar suferă de un defect clasic al documentelor strategice românești — vorbe bune, puțină operaționalizare. Distanța dintre viziune și realitate rămâne marea provocare. România are 35 de ani de căutări și zbateri care nu au reușit să acopere necesarul suficient de securitate națională. Suntem pe frontul de Est al Europei și nu în flancul estic cum se spune pe la unele cursuri din universități sau la talk-show. Am asistat într-o săptămână la nenumărate intervenții în media. Unele mai aiuristice decât altele. Nu trebuie să ne fie frică să arătăm către cei care ne vor răul nouă ca români. Problema cea mare este că avem multe vulnerabilități acumulate în 30 de ani de capitalism sălbatic. Și nu este vina militarilor! Este vina politicienilor care și-au văzut numai de interesele de partid și de cele personale. Avalanșa de specialiști în domeniul securității naționale este mare. De la instalatori de chiuvete ajunși în fel de fel de funcții până la coafeze și frizeri puși în poziții de secretari de stat. Oameni care pretind că au o pregătire specială și cunosc faptele perfect debitează numai prostii. O speculație principală zilele acestea a fost cea a petrolierul Safeen Elona. O manipulare ordinară. KMG International (KMG International este fostul grup Rompetrol, una dintre cele mai importante companii petroliere din România/ în 2014, grupul și-a schimbat oficial numele din The Rompetrol Group în KMG International, după preluarea de către compania națională petrolieră a Kazahstanului, KazMunayGas) precizează că nava Safeen Elona, proprietarul și operatorii acesteia nu figurează pe liste de sancțiuni internaționale emise de Uniunea Europeană, SUA (OFAC), Marea Britanie sau Elveția. Știrea este o speculație jurnalistică preluată cu gura plină de unii moderatori. Petrolierul Safeen Elona aparține unei companii de stat din Emiratele Arabe Unite și este utilizată pentru transporturi de combustibili pentru grupul KazMunayGas, proprietarul Rompetrol. De asemenea m-au oripilat comentariile unor politicieni la adresa SCOMAR. Problema mai profundă este că SCOMAR a fost proiectat și achiziționat pentru o altă epocă de amenințări: nave de contrabandă, bărci cu migranți, trafic ilicit. Nimeni nu a anticipat, în momentul instalării sistemului, că România ar putea fi nevoită să detecteze drone navale militare stealth care derivă prin portul cel mai mare al NATO la Marea Neagră.

Războiul din Ucraina a schimbat peisajul amenințărilor mai repede decât au putut răspunde instituțiile. Ironică este și poziția geografică a incidentului: drona a explodat chiar în fața sediului ARSVOM — instituția menită să salveze vieți pe mare, evacuată de urgență din propria clădire. Iar MApN, întrebat de ce nu a detectat drona, a pasat responsabilitatea către Autoritatea Navală Română. Autoritatea Navală nu a comentat.

Și încă un lucru clar: România nu are tehnica corespunzătoare detectării dronelor aeriene și navale, dar cumpără tancuri si transportoare blindate care nici măcar nu sunt făcute în România. Scandalul transportoarelor Piranha V este elocvent. În 2022, GDELS și UMB au semnat un joint-venture pentru a produce la București blindatele Piranha 5. Din contractul din 2018 au fost livrate toate cele 227 de vehicule. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că a decis să renunțe la contract, acuzând creșterea prețului. „A fost primită o ofertă cu un preț de aproximativ 2,5 ori mai mare decât cel plătit de România în martie 2026 și aproape dublu față de limita maximă aprobată în Parlament. Nu s-a schimbat niciun criteriu pe parcursul procedurii", a transmis ministrul. Concret: oferta primită era de aproximativ 10 milioane de euro pe unitate, față de prețul de circa 4 milioane de euro plătit în martie 2026 și față de plafonul de 6 milioane de euro aprobat de Parlament. GDELS i-a adresat o scrisoare președintelui Nicușor Dan, susținând că informațiile apărute public despre noua achiziție sunt inexacte. Argumentele companiei: GDELS acuză MApN că ar fi presupus că furnizorul va menține prețurile din 2018, aplicând o formulă de indexare pe care compania o consideră „nefundamentată și arbitrară", în timp ce cerea un preț ferm și fix valabil până în 2034.

Față de specificațiile originale ale vehiculelor Piranha 5 achiziționate în 2018, aproximativ 42 de elemente tehnice noi sau suplimentare au fost introduse ori modificate. Timpul acordat pentru depunerea unei oferte cu preț ferm a fost de mai puțin de 14 zile, în timp ce procedurile internaționale prevăd un termen minim de 30 până la 60 de zile. Fondurile alocate inițial pentru contractul Piranha 5, circa 831 de milioane de euro, au fost mutate către achiziția de MLI Lynx de la Rheinmetall - compania germană care avusese propriul scandal cu MApN, refuzând și ea la un moment dat să semneze contractele, cerând renegocierea termenilor, în special reducerea gradului de localizare a producției în România.

Concluzia este mai simplă decât credeți. Scandalul are trei straturi suprapuse: unul comercial (cine minte despre preț — MApN sau GDELS?), unul industrial (fabrica de la București construită prin joint-venture rămâne fără comenzi noi) și unul geopolitic (o companie americană de apărare ocolește ministerul și scrie direct președintelui României). Indiferent cine are dreptate tehnic, imaginea externă a României ca partener de achiziții militare are de suferit - exact în momentul în care țara încearcă să se poziționeze ca hub de producție de apărare în flancul estic NATO. Va rezista Guvernul României la un proces care va fi cel mai probail intentat de partea americană? Nu vă mai spun că știrea a fost pe masa președintelui Donald Trump, în President's Daily Brief (PDB), mai ales prin aploarea contractului acordat Rheinmetall.

Și acum să trecem la ale noastre. Iată câteva exemple concrete, cu date reale din ultimele luni:

1. Dronele — testul ratat al sistemului de comandă

Pe 5 iunie 2026, o dronă maritimă de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina s-a auto detonat în portul Constanța, în apropierea unui terminal petrolier, fără a provoca victime. Incidentul a survenit la o săptămână după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați, rănind două persoane. Cele două episoade arată cât de repede s-a schimbat realitatea de securitate de la Marea Neagră. Vulnerabilitatea nu a fost drona în sine - ci răspunsul: instituții care s-au contrazis public, un premier desemnat care declara că „ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se înmulțească”, și România care a decis să NU invoce Articolul 4 al Tratatului NATO, deși propriul ministru spusese că incidentul „se încadrează” în categoria care l-ar justifica.

2. Sisteme anti-dronă plătite și neprimite

Jurnalistul Marius Tucă a afirmat că România ar fi plătit integral sisteme anti-dronă pe care nu le-a primit. Dacă această informație se confirmă, este un exemplu clasic de vulnerabilitate produsă nu de dușman, ci de propria administrație.

3. Infrastructura cibernetică

Un atac ransomware asupra unor sisteme informatice de la Apele Române, la începutul iernii 2025, a pus offline aproximativ 1.000 de calculatoare într-una dintre cele mai critice zone ale administrației publice. Deși serviciile de apă nu au fost întrerupte fizic, incidentul a subliniat vulnerabilitatea infrastructurilor critice la atacuri digitale.

4. Rețelele 5G și telecomunicațiile

Vulnerabilitățile tehnologice ale rețelelor 5G ar putea fi exploatate pentru compromiterea în lanț a infrastructurilor interdependente, cu riscul provocării unor daune severe — risc menționat explicit în Strategia Națională de Apărare 2020–2024, dar fără o rezolvare practică vizibilă până astăzi.

5. Infrastructura critică — fără apărare reală

Infrastructura critică terestră ori maritimă, relevantă pentru sistemele naționale de securitate, energie, comunicații și tehnologia informației, va continua să fie, probabil cu intensitate crescută, ținta unor atacuri deliberate, convenționale și/sau hibride, cu scopul de a perturba sau de a compromite funcțiile și serviciile esențiale ale statului - avertizează Strategia Națională de Apărare 2025–2030. Poduri, baraje, triaje feroviare, aeroporturi, porturi fluviale: nominalizate ca vulnerabile în documente oficiale, fără un responsabil clar pentru pază și apărare în legislația curentă.

6. Haosul administrativ - recunoscut oficial ca risc de securitate

Strategia identifică haosul administrativ ca vulnerabilitate de securitate: un stat greoi, birocratic, cu proceduri depășite, nu poate răspunde așteptărilor. Este remarcabil că statul și-a catalogat singur propria incapacitate instituțională drept risc de securitate națională — și nu a rezolvat-o.

Cine apără litoralul?

Avem un „gol de comandă” care transformă Marea Neagră într-un risc strategic. Incidentele cu drone de la Galați și Constanța au expus o criză de conducere militară pe care clasa politică o ignoră de trei decenii. Cei 245 de kilometri de litoral nu au un responsabil clar, iar Flota Maritimă acționează fără mandatul legal de a-i asigura apărarea.

Două drone — una aeriană deasupra Galațiului, una maritimă în apele Constanței — au fost suficiente pentru a pune în lumină crudă ceea ce analiștii militari discută în șoaptă de ani de zile: România nu are un centru de comandă și conducere strategic unic, funcțional, capabil să gestioneze o criză în timp real pe litoral. Nu este o deficiență tehnică. Este rezultatul unui eșec politic acumulat timp de 36 de ani.

Un vacuum de autoritate pe 245 km

Litoralul românesc al Mării Negre măsoară 245 de kilometri. O fâșie de coastă pe care, în orice stat cu ieșire la mare, comandantul flotei militare o controlează cu autoritate deplină și exclusivă. Nicio navă nu intră, nicio dronă nu survolează, nicio operațiune de deminare nu se inițiază fără știrea și aprobarea sa. Este un principiu elementar de doctrină navală, consacrat în toate armatele serioase ale lumii. În România, acest principiu nu funcționează. Pe cei 245 de kilometri acționează concomitent instituții cu atribuții suprapuse, pregătire diferită și, mai ales, fără o linie clară de subordonare în situații de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Garda de Coastă, Poliția de Frontieră - și, undeva în ecuație, Flota Maritimă Militară, cea care are dotarea tehnică, pregătirea de specialitate și experiența reală. Dar nu are, prin lege, responsabilitatea. Rezultatul l-am văzut în cele două incidente cu drone: o harababură instituțională în care fiecare structură a așteptat ordinul celeilalte, nimeni nu a coordonat nimic în mod unitar, iar decizia a întârziat. Nu din vina ofițerilor în uniformă, ci din vina unui sistem politic care a refuzat să construiască un lanț de comandă coerent.

Killzone!

Ceea ce este mai grav este că România nu are legea care să-i protejeze porturile. Oricine poate intra noaptea și nu se poate face nimic. Imaginați-vă că o ambarcațiune necunoscută se îndreaptă spre intrarea în portul Constanța la miezul nopții. Nimeni nu a anunțat-o. Nu răspunde la semnale. Continuă să înainteze. Ce poate face garda de coastă? Teoretic, mult. Practic, aproape nimic — nu imediat, nu fără să parcurgă un labirint de proceduri legale care pot dura ore sau zile. Tocmai aceasta este problema pe care specialiștii în securitate o ridică tot mai insistent: România nu are un cadru juridic care să permită desemnarea unor zone de interdicție totală cu reguli clare de angajament, aplicabile în timp real, în timp de pace.

Ce înseamnă o „Killzone" și de ce contează? În terminologia securității maritime, o zonă de foc liber — sau Killzone — este o arie geografică delimitată prin lege, în care orice intruziune neautorizată îndreptățește automat forțele de securitate să acționeze fără avertisment suplimentar. Nu este un concept exotic. Astfel de zone există în porturile militare și civile din state cu o legislație de securitate matură — SUA, Marea Britanie, Israel. Dacă noaptea intrarea în port este declarată zonă de interdicție totală, orice navă care pătrunde acolo știe dinainte consecințele. Nu există negociere, nu există timp pierdut cu aprobări. În România, acest mecanism nu există.

Cine are „Killzone” în jurul porturilor? Exemple din lume care arată cum se apără infrastructura maritimă

Incidentul cu drona maritimă din apropierea Portului Constanța a readus în discuție o întrebare esențială: cine apără efectiv porturile și infrastructura critică maritimă în cazul unei amenințări? În majoritatea statelor maritime importante ale lumii, răspunsul este clar. În jurul bazelor navale, terminalelor petroliere și porturilor strategice există zone speciale de securitate, cunoscute sub diferite denumiri – „security zones”, „exclusion zones” sau, în limbaj militar, adevărate „Killzone”, unde orice obiect neidentificat poate fi interceptat și neutralizat.

În Statele Unite, porturile și bazele navale sunt protejate prin perimetre maritime stricte. La Norfolk, cea mai mare bază navală din lume, sau la Kings Bay, unde sunt dislocate submarinele nucleare americane, orice ambarcațiune care se apropie neautorizat este interceptată imediat de forțele navale și de Garda de Coastă. După atacul terorist asupra distrugătorului USS Cole din anul 2000, regulile de securitate au devenit și mai severe, iar apropierea de navele militare fără autorizare poate conduce la folosirea forței letale. Marea Britanie aplică o doctrină similară în jurul bazei nucleare HMNB Clyde din Scoția. Submarinele strategice britanice sunt protejate prin zone maritime restricționate monitorizate permanent. Orice încălcare a perimetrului declanșează imediat intervenția Poliției Navale și a Marinei Regale. Franța a transformat baza navală Toulon într-un adevărat bastion de securitate. Pe lângă patrulele navale și barierele maritime, francezii au introdus în ultimii ani sisteme anti-drone și senzori subacvatici pentru detectarea amenințărilor venite atât de la suprafață, cât și din mediul submarin. Israelul merge și mai departe. Porturile militare din Haifa și Ashdod sunt considerate printre cele mai bine apărate din lume. În contextul amenințărilor permanente din regiune, orice ambarcațiune care pătrunde într-o zonă interzisă poate fi neutralizată în câteva minute. Sistemele radar, camerele electro-optice și patrulele navale funcționează permanent într-un regim de alertă ridicată. În Asia, Singapore oferă un alt exemplu relevant. Fiind unul dintre cele mai importante noduri comerciale maritime ale lumii, statul-insulă a creat în jurul terminalelor petroliere și a infrastructurii critice zone de securitate strict controlate. Navele suspecte sunt urmărite în timp real, iar autoritățile maritime au competențe clare pentru intervenție imediată. Rusia a întărit masiv protecția porturilor sale după atacurile ucrainene cu drone navale. La Sevastopol și Novorossiisk au fost instalate bariere plutitoare, senzori, patrule permanente și sisteme de supraveghere care formează un inel defensiv în jurul bazelor navale. Experiența războiului din Ucraina a demonstrat că amenințările maritime moderne nu mai vin doar de la nave sau submarine, ci și de la drone de suprafață relativ ieftine și greu de detectat.

Un exemplu istoric celebru este cel al războiului din Falkland din 1982. Atunci, Marea Britanie a instituit o „Total Exclusion Zone” pe o rază de 200 de mile marine în jurul insulelor. Orice navă sau aeronavă militară care intra în perimetru putea fi atacată fără avertisment suplimentar. A fost una dintre cele mai clare demonstrații ale modului în care o putere navală își securizează zona de operații.

Toate aceste exemple au un element comun: există un comandament unic și o autoritate clară. Marina militară sau comandamentul naval regional știe cine ia decizia, cine coordonează intervenția și cine răspunde pentru securitatea perimetrului. În România, dezbaterea generată de incidentele recente din zona Mării Negre a scos la iveală tocmai lipsa acestei clarități. În timp ce marile puteri maritime operează cu zone de securitate bine definite și cu lanțuri de comandă precise, întrebarea privind responsabilitatea operațională pentru apărarea litoralului și a principalelor porturi românești continuă să genereze controverse. Într-o epocă în care dronele navale și amenințările hibride devin o realitate cotidiană, lecția oferită de statele maritime este simplă: securitatea începe cu o comandă unică, reguli clare și capacitatea de a reacționa în câteva minute, nu în câteva ore.

Poate Rusia controla dronele navale ale Ucrainei?

Părerile sunt împărțite. Și eu am afirmat că da, dar nu am în totalitate dreptate. Există două metode distincte, adesea combinate:

1. Jamming (bruiaj) — sistemul rus emite un semnal puternic pe frecvența GPS/GNSS care „îneacă" semnalul real al sateliților. Drona nu mai primește coordonate corecte, intră în modul de urgență și fie se oprește, fie continuă pe ultimul heading programat, fie se autodistruge. Problema fundamentală este că GPS operează pe semnale deschise, necriptate, ceea ce permite Rusiei să creeze coordonate false și să deruteze dronele. „Practic totul este acum susceptibil la bruiaj și spoofing", a declarat Ramzi Faragher de la Royal Institute of Navigation.

2. Spoofing (falsificarea semnalului) — mai sofisticat și mai periculos. Drona „hackuită" de sisteme de război electronic rusești pierde acuratețea navigației din cauza falsificării semnalului GPS, după care „se agață" de un semnal fals care îi pare real, determinând schimbarea cursului. Practic, drona crede că se află în altă locație și navighează spre o destinație care nu există în planul misiunii originale

Sistemele rusești implicate

Rusia a folosit în războiul din Ucraina sisteme de război electronic precum Krasukha-4 și Borisoglebsk-2 pentru bruierea și falsificarea semnalelor dronelor ucrainene, inclusiv ale Bayraktar TB2. Sistemul Pole-21 se concentrează specific pe suprimarea GPS: în loc să bruieze comunicațiile în spectru larg, vizează semnalele slabe ale sateliților de care depind armele ghidate cu precizie. O singură instalație Pole-21 poate degrada acuratețea GPS pe un întreg sector, transformând precizia de 8 metri în incertitudine de 50 de metri sau mai mult. Un caz documentat din 2024: forțele navale ucrainene au atacat și avariat o fostă platformă offshore din Marea Neagră pe care forțele rusești o foloseau pentru GPS spoofing, cu scopul de a face navigația civilă periculoasă.

Scara fenomenului în Europa

Rusia folosește spoofing GPS pentru a devia dronele de atac ucrainene în afara cursului și în spațiul aerian NATO. Lituania a numărat 36 de emițătoare de spoofing, față de trei la începutul lui 2025, cu acoperire de 450 de kilometri. Letonia a înregistrat 820 de cazuri de interferență cu semnale satelitare în 2024, față de 26 în 2022. Deci Rusia nu „preia controlul" în sensul de a pilota drona după bunul plac — nu există dovezi publice că a reușit preluarea completă a comenzii. Ce face cu precizie demonstrată este să dezorienteze drona, să îi falsifice locația și să o scoată din misiune — cu efectul secundar că aceasta ajunge aleatoriu în apele sau teritoriul unor terțe state, inclusiv România. Este un război electronic care nu lasă urme clare de responsabilitate, tocmai de aceea e atât de eficient și atât de greu de sancționat diplomatic.

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Ce știm și ce nu în cazul Constanța?

Ce știm sigur — faptele confirmate. Marina ucraineană a confirmat că drona a operat în Marea Neagră când a venit sub influența sistemelor de război electronic ale inamicului, a pierdut controlul și a ajuns lângă coasta României (Kiev Post). Drona făcea parte dintr-un roi de cinci unități. Conform informațiilor furnizate de Ucraina, una a explodat la Constanța, alta s-a detonat în apele ucrainene, iar trei au rămas nelocalizate. Drona a fost identificată ca Magura V5, spotted în port la ora 6:20 dimineața și s-a autodetonat la ora 10:28 - adică a plutit necontrolat aproape patru ore înainte de explozie, la câteva sute de metri de un terminal petrolier. Autoritățile militare române au notat că explozia nu a fost una controlată - drona a intrat în modul automat de autodistrugere. În acest moment drona are o frecvență de urgență care semnalizeza modul de autodistrugere și se pare ca atunci au reperat-o ucranieni și au anunțat autoritățile române. Este o versiune a momentului în care, târziu, ucranienii ne-au anunțat.

Ce știm despre MAGURA V5 — vulnerabilitățile tehnice cunoscute

Sistemul măsoară 5,5 metri lungime, atinge o viteză maximă de 78 km/h, are autonomie de până la 800 km și poate transporta până la 320 kg de exploziv. Este ghidat prin satelit și folosește și camere optice. Evaluările de vulnerabilitate identifică drona ca dependentă de comunicația prin satelit pentru comandă și control - o slăbiciune cunoscută, exploatată în operațiunile navale ruse timpurii. Ucraina lucrează la sisteme de comunicație reziliente, inclusiv comunicație laser, tocmai pentru a contracara această vulnerabilitate.

Ce rămane neclar — întrebările fără răspuns public

Trei lucruri esențiale nu au fost clarificate oficial:

1. Cum exact a acționat bruiajul? — Ucraina a invocat generic „mijloace de război electronic ale inamicului", fără să precizeze dacă a fost jamming pur (drona și-a pierdut legătura cu operatorul) sau spoofing activ (i s-au injectat coordonate false). Cele două scenarii au implicații foarte diferite: jamming-ul o lasă să derive, spoofing-ul o poate direcționa spre o țintă.

2. De unde a operat sistemul de bruiaj? — Rusia menține capacități EW pe nave în Marea Neagră, pe coastele Crimeei și pe platforme offshore. Nu există informații publice despre poziția exactă a sursei din 5 iunie.

3. Cele trei drone nelocalizate — un alt Magura V5 presupus a apărut rătăcit în Grecia, în Marea Ionică, luna trecută — o distanță considerabilă față de zona de operare normală. Dacă bruiajul poate împinge o dronă atât de departe de curs, înseamnă că vectorul de deviere poate fi și deliberat orientat, nu doar aleatoriu (Breitbart-Breitbart News este un site american de știri, comentarii și opinie politică, fondat în 2007).

O concluzie tehnică posibilă

Ceea ce s-a întâmplat la Constanța nu a fost o „hakuire" în sensul de preluare completă a controlului — nu există dovezi publice că Rusia a pilotat drona. Cel mai probabil scenariu: bruiajul a rupt legătura dintre dronă și operatorul ucrainean, iar drona a trecut pe navigație autonomă GPS, care, la rândul ei, fie era falsificată (spoofing), fie a pierdut semnal și a derivat. Însă modul în care a navigat în portul Constanţa ne indica faptul că i-au fost modificate coordonate și nu s-a mișcat haotic. Auto detonarea după aproape patru ore sugerează că a navigat singură pe un traseu rezidual sau pur și simplu a plutit cu motoarele oprite până la contactul cu cheul. Singura certitudine clară: o dronă cu 320 kg de exploziv a ajuns la 300 de metri de un terminal petrolier dintr-un port NATO, nedetectată corespunzător timp de patru ore — și asta e suficient pentru a defini o vulnerabilitate strategică serioasă, indiferent de mecanismul exact al devierilor.

Ce însemnă cu adevărat apărarea unui litoral?

Apărarea unui litoral nu înseamnă doar patrulare vizuală sau interceptarea unor ambarcațiuni suspecte. Înseamnă expertiză în lupta maritimă, în navigație și cercetare subacvatică, în detectarea minelor navale și operațiuni de deminare, în securizarea acvatoriului din porturile militare și comerciale. Înseamnă senzori, sonar, drone navale, nave rapide de intervenție și, mai ales, proceduri clare de escaladare a alertei. Flota Maritimă Militară română dispune de această expertiză — parțial, pentru că subfinanțarea cronică și-a pus amprenta pe dotare și pe efectivele de specialiști. Dar dispune de ea incomparabil mai mult decât MAI, SRI sau Jandarmeria. Paradoxul românesc este că instituția cea mai competentă să asigure securitatea litoralului este tocmai cea căreia legislația actuală nu îi conferă autoritatea necesară. Același gol de competență se resimte în Flota Fluvială, altădată o santinelă redutabilă a Dunării și a Deltei. Degradarea acestei structuri, odată cu diminuarea atenției politice față de importanța strategică a fluviului, reprezintă o vulnerabilitate suplimentară, cu atât mai gravă cu cât Dunărea este artera economică și militară vitală a țării.

Criza de comandă: simptom al unui stat eșuat

Incidentele cu drone nu sunt un accident izolat. Ele sunt simptomul unui sistem decizional strategic care nu a fost niciodată finalizat după 1989. Constituția, cu imperfecțiunile ei structurale, nu clarifică suficient lanțul de comandă în situații de criză. Rezultatul: fiecare instituție de forță acționează pe cont propriu, fără integrare reală într-un centru de comandă național deși in declarații totul este coordonat. În plus, momentul a coincis cu o fragilizare instituțională extremă: vârful Armatei absorbit în proceduri judiciare, un Guvern cu legitimitate slăbită, un Parlament inoperabil să organizeze un răspuns coordonat.

Aceasta nu este o critică partizană. Este o constatare pe care orice audit al apărării naționale, realizat cu bună-credință, ar trebui să o formuleze: România nu are, în 2026, un centru național de comandă și conducere strategic unic, funcțional, capabil să integreze în timp real informațiile operative și să emită decizii coerente într-o criză de securitate pe litoral.

O exemplificare a sistemelor de comandă in Occident

SUA — modelul care a costat 3.000 de vieți înainte să fie construit

Cel mai brutal și mai bine documentat exemplu din lume este american. Înainte de 11 septembrie 2001, Statele Unite aveau exact problema României de azi: FBI, CIA, NSA, FAA și Departamentul Apărării operau în silozuri separate, fără un centru unic de integrare a informațiilor operative. Comisia 9/11 a stabilit ulterior că informațiile care ar fi putut preveni atacurile existau în sistem - dar în instituții diferite care nu comunicau între ele în timp real.

Răspunsul american a fost Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) - creat în 2002, cea mai mare reorganizare a aparatului de securitate american de după 1947 - și Centrul Național de Contraterorism (NCTC), cu mandat explicit de fuziune a informațiilor din toate agențiile într-un singur punct de analiză și decizie. Costul reformei: 50 de miliarde de dolari în primul deceniu. Costul lipsei ei: 2.977 de morți într-o singură dimineață. Dar exemplul american relevant pentru România nu e 9/11 - e Uraganul Katrina, 2005.

Katrina nu a fost o criză de terorism, ci una de management al dezastrelor — mai apropiată de tipologia incidentului de la Constanța. Și a expus același viciu structural: FEMA (agenția federală de urgențe), Garda Națională a statului Louisiana, Armata federală și Poliția locală au acționat patru zile în paralel, fără comandă unică, fără protocol clar de subordonare, cu guvernatorul statului și președintele Bush certându-se public pe cine are autoritatea să ordone ce. Rezultatul: 1.800 de morți, dintre care o parte semnificativă ar fi putut fi salvați dacă răspunsul ar fi fost coordonat în primele 24 de ore. Ancheta Congresului a formulat o concluzie care sună aproape identic cu situația României din 5 iunie 2026: „nicio agenție nu știa ce face cealaltă, nicio agenție nu avea autoritate clară asupra celorlalte, și nimeni nu era responsabil pentru eșec tocmai pentru că toți erau responsabili parțial." SUA au remediat și asta - prin Sistemul Național de Management al Incidentelor (NIMS) și protocolul Unified Command, care stabilesc cu precizie chirurgicală cine preia comanda în funcție de tipul crizei, indiferent de câte instituții sunt implicate. Astăzi, când o dronă neidentificată intră în spațiul aerian al unui port american, există un protocol cu 11 pași și un singur ofițer de comandă desemnat în mai puțin de trei minute.

Marea Britanie - COBR(A), modelul de referință

Regatul Unit are din 1972 Comitetul Briefings al Cabinetului (COBR/COBRA) - o cameră de criză permanentă sub Downing Street, activată automat în orice incident de securitate națională. A funcționat în atacurile de la Londra din 2005, în criza Salisbury din 2018 (otrăvirea cu Noviciok), în pandemia COVID. Esențial: COBR nu coordonează - comandă. Toți directorii serviciilor (MI5, MI6, GCHQ, Armata, Poliție) raportează simultan unui singur punct de decizie. Nicio instituție nu acționează „pe cont propriu".

Franța - CIC și celula de criză Élysée

Franța a construit după atacurile din 2015 (Bataclan) un sistem în care Centrul de Informații și de Comandă (CIC) al Ministerului de Interne este coroborat cu o celulă permanentă la Élysée cu acces direct la DGSI, DGSE și Stat Major. Lecția franceză a fost exact opusă experienței românești: în noaptea atacurilor din 13 noiembrie 2015, prima problemă identificată în ancheta parlamentară ulterioară a fost că Poliția, Jandarmeria și Armata operau pe canale de comunicație diferite și nu se vedeau reciproc în timp real. Franța a remediat asta în doi ani. Costul reformei: 1,5 miliarde de euro. Costul alternativei: 130 de morți.

Polonia - exemplul cel mai relevant pentru România

Polonia, stat NATO cu frontieră cu Ucraina și expunere similară, a înființat după 2022 Centrul Național de Securitate (Narodowe Centrum Bezpieczeństwa) cu mandat explicit de integrare a informațiilor operative în timp real din toate structurile de forță. Varșovia a înțeles că războiul hibrid nu dă timp instituțiilor să „se consulte" prin canale birocratice. Decizia politică a fost luată în șase luni de la invazia rusă din Ucraina.

Norvegia - comandă unificată a litoralului

Norvegia are 25.000 de kilometri de coastă - față de 245 ai României. Tocmai de aceea, doctrina norvegiană stabilește că Comandantul Forțelor Navale are autoritate operațională exclusivă asupra întregului litoral în orice situație de criză, iar Garda de Coastă, Poliția de Frontieră și serviciile civile i se subordonează automat, fără niciun ordin suplimentar. Nu există negociere instituțională în timp real. Există un lanț de comandă pre-stabilit, testat anual prin exerciții.

Și acum România

Față de toate acestea, constatarea din articolul anterior capătă un relief și mai dur. Nu e vorba de resurse - Polonia nu e mai bogată structural decât România. Nu e vorba de tehnologie - COBR a funcționat înainte de internet. E vorba de voință politică de a ceda putere instituțională unui singur centru de decizie, ceea ce în România lovește direct în interesele a cel puțin patru ministere, două servicii de informații și o președinție care și-au construit fiecare propria feuda operațională. Drona de la Constanța a plutit patru ore necontrolat, cu 320 kg de exploziv, la 300 de metri de un terminal petrolier, în timp ce MAI, SRI, MApN și Garda de Coastă se informau reciproc. În Norvegia, în același interval, comandantul naval ar fi deja în fața judecătorului militar dacă nu ar fi neutralizat amenințarea în 20 de minute. Aceasta nu e o problemă de competență individuală a ofițerilor. E o problemă de arhitectură a statului. Și arhitectura o fac politicienii - sau o lasă nefăcută, ceea ce e același lucru, dar cu consecințe mai grave. Când ai în port o zona care este mai periculoasa de 10 ori decât cea care a generat explozia de azotat de amoniu din portul Beirut, chiar ai o problemă.

NATO traverseaza un moment de ruptură!

Ce putem să facem SOLUȚII, NU LAMENTĂRI? (o părere de militar cu studii în Occident)

Prima urgență este legislativă: Comandantul Flotei Maritime Militare trebuie să primească, prin lege sau ordin prezidențial, autoritatea deplină și exclusivă asupra securității întregului litoral românesc al Mării Negre. Orice altă instituție care acționează în această zonă trebuie să i se subordoneze operațional în situații de criză. A doua urgență este dotarea: Flota Maritimă are nevoie de resurse reale - nave de patrulare, sisteme de detecție subacvatică, drone maritime, mijloace de comunicație securizate și interoperabile cu structurile NATO. Deficiențele de dotare nu pot fi mascate prin reorganizări administrative. A treia urgență este structurală: România are nevoie de un Centru Național de Comandă și Conducere Strategică, cu reprezentare permanentă din toate structurile de forță și cu autoritate clară de decizie în situații de criză. Fără această arhitectură, orice reformă parțială rămâne un plasture pe o rană profundă. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru dar, în fine, trebuie revizuită în mod serios chestiunea Jandarmeriei Române. Reîncadrarea sa în structura Ministerului Apărării Naționale — acolo unde a fost la înființare — și reactivarea jandarmeriei rurale sunt măsuri care ar adresa două vulnerabilități concomitente: securitatea obiectivelor strategice (poduri, baraje, aeroporturi, porturi) și haosul de ordine publică din mediul rural. Marea Neagră nu este un lac de agrement. Este frontiera NATO, este calea de acces spre un conflict activ, este spațiul în care provocările hibride se manifestă zilnic. Fiecare zi în care litoralul românesc rămâne fără un comandant clar responsabil este o zi în care securitatea națională a României depinde de noroc. Norocul nu este o strategie de apărare.

Post Scriptum: Ce este PDB?

PDB este un document strict secret produs și înmânat în fiecare dimineață președintelui Statelor Unite. Include analiză de informații clasificate la cel mai înalt nivel, date despre operațiuni clandestine și rapoarte din cele mai sensibile surse americane sau furnizate de serviciile aliate.

Cine îl produce și de unde vin informațiile?

Pe lângă CIA, informațiile din PDB provin de la NSA, DIA (Defense Intelligence Agency), Agenția Națională de Geospațializare, Biroul Național de Recunoaștere și FBI. Uneori implică și agenții din SUA sau din străinătate. Deși producția și coordonarea PDB era responsabilitatea CIA, ceilalți membri ai comunității de informații revizuiau articolele și puteau scrie și trimite materiale pentru includere.

Cum se construiește — procesul nocturn?

Analiștii lucrează contra unor termene strânse pentru a produce articole concepute să încapă pe o singură pagină. Redactarea urmează o formulă strictă numită „Bottom Line Up Front" - cea mai critică informație trebuie să apară în primul rând. Ei scanează ziarele importante pentru a anticipa ce probleme ar putea domina ziua președintelui. Parcurg toate birourile CIA și contactează toată comunitatea de informații pentru a identifica analistul potrivit pentru fiecare subiect. Procesul de selecție este nemilos: sute de rapoarte de informații sosesc zilnic, dar doar cele mai critice trec filtrul. Un singur paragraf din PDB poate reprezenta săptămâni de culegere periculoasă de informații de către surse umane în teritoriu ostil. Până la ora 20:00, proiectele ajung la cele mai înalte niveluri ale CIA și ale Biroului Directorului Național al Serviciilor de Informații. Oficialii superiori revizuiesc uneori versiunile finale prin fax securizat de acasă. PDB-ul clasic conține date economice doar în măsura în care economia are implicații directe de securitate națională - de exemplu, colapsul economic al unui stat aliat, sancțiuni, prețul petrolului în contextul unui conflict, finanțarea grupărilor teroriste. Nu e un raport de bursă sau de PIB.

Economic Intelligence Brief — documentul secret separat

Din februarie 2009, CIA și alte agenții au început să producă zilnic un „Economic Intelligence Brief" pentru înalții oficiali americani — separat de PDB-ul clasic.

Contextul a fost dramatic: după colapsul Lehman Brothers, directorul național al serviciilor de informații, amiralul Dennis Blair, a informat Congresul că criza economică globală a înlocuit terorismul ca principală preocupare de securitate pe termen scurt. Obama, care a preluat mandatul în plină criză economică globală, a dorit un supliment la PDB zilnic - un Economic Intelligence Brief cu rapoarte și analize clasificate pe teme precum implicațiile economice ale evoluțiilor politice internaționale, dinamica pieței globale a petrolului și modul în care dificultățile bugetare ale aliaților SUA ar putea reduce cooperarea în materie de securitate.

Ce conține concret EIB-ul — exemple reale

Un brif recent a raportat, de exemplu, date secrete despre cerere și ofertă pe piața globală a petrolului. Un alt exemplu: CIA ar putea informa factorii de decizie despre ce par să facă chinezii cu cei peste un trilion de dolari americani pe care îi dețin ca rezerve. China a fost extrem de secretoasă în privința modului în care își administrează rezervele. Dacă China ar începe să-și mute rezervele, comunitatea de informații ar putea afla cel puțin la fel de repede ca piețele — poate chiar mai repede. Un alt exemplu concret: mai multe țări, inclusiv Rusia, au fonduri suverane de investiții - fonduri de stat imense. Multe angajează manageri privați, dar CIA poate face investigații secrete pentru a afla mai multe. Marile contracte și afaceri cu armament au o poziție privilegiat în text mai ales în cazul firmelor americane.

Structura informației economice în intelligence

Practic, datele economice intră în PDB sau EIB în trei categorii distincte:

1. Economie ca armă — sancțiuni, embargo, înghețare de active, finanțarea statelor ostile, cum Iranul sau Coreea de Nord ocolesc restricțiile financiare internaționale.

2. Economie ca vulnerabilitate — un stat aliat pe marginea colapsului fiscal e o problemă de securitate națională, nu doar economică. Grecia în 2010, de exemplu, a intrat în PDB prin prisma riscului de destabilizare a NATO.

3. Economie ca instrument de influență — mișcările rezervelor valutare ale Chinei, investițiile fondurilor suverane rusești, achizițiile de infrastructură critică de către actori statali ostili în țări NATO. PDB-ul pur nu e un raport economic — e un document de securitate. Dar granița dintre securitate și economie s-a erodat complet după 2008. Astăzi, un analist CIA care urmărește dacă Arabia Saudită taie producția de petrol nu face economie — face intelligence strategic, pentru că decizia OPEC poate finanța sau înfometa un regim ostil, poate destabiliza un aliat sau poate modifica calculele unui conflict în curs. Banii și securitatea nu mai sunt domenii separate — dacă au fost vreodată.

Notă: Analiza de mai sus reprezintă o interpretare personală bazată pe informații disponibile în spațiul public, surse deschise și evaluări proprii. Concluziile formulate nu au caracter oficial și pot fi confirmate, nuanțate sau contrazise de investigațiile și comunicările ulterioare ale autorităților competente. Materialul trebuie privit ca o opinie analitică și nu ca o poziție oficială. Vă avertizez ca nu mai țintesc nicio funcție în conducerea statului. De aceea analizele mele prezintă un punct de vedere uneori diferit de cel al majorității. Eu sunt un general în retragere și încerc să-mi expun experiența și cunoștințele căpătate în 40 de ani în structurile militare de informații și în cele diplomatice. Cine dorește să citească este liber s-o facă.