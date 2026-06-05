NATO traverseaza un moment de ruptură!

Reducerea rolului militar al SUA transformă summitul NATO de la Ankara într-un test decisiv pentru capacitatea Europei de a-și apăra continentul

SUA solicită Europei și Canadei consolidarea forțelor aeriene și navale NATO. Washingtonul reduce contribuția sa la modelul de forțe al Alianței și cere aliaților europeni să preia rapid roluri-cheie în apărarea convențională a continentului.

Mesajul american de la Bruxelles

Generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR) și șeful forțelor americane în Europa, a transmis miercuri, 3 iunie 2026, un mesaj fără echivoc în fața planificatorilor militari ai NATO: aliații europeni și Canada trebuie să mărească rapid numărul de aeronave cu echipaj și fără echipaj, precum și al navelor militare pe care le pun la dispoziția Alianței. Declarația vine în contextul retragerii progresive a Statelor Unite din mai multe zone ale angajamentelor militare colective ale NATO. Generalul Grynkewich a subliniat că există o ”dependență nesănătoasă” a Modelului de Forțe NATO față de capacitățile americane și că această realitate trebuie să se schimbe. El a invocat directivele clare transmise de președintele Donald Trump și de secretarul apărării Pete Hegseth, care au cerut în mod repetat europenilor să preia responsabilitatea primară pentru apărarea convențională a propriului continent. Aeronavele cu și fără echipaj, alături de navele de luptă, sunt două domenii unde aliații europeni și Canada pot acționa acum și pe termen scurt, a precizat Grynkewich în declarația sa scrisă. Potrivit acestuia, realitatea potențială a conflictelor simultane în mai multe teatre de operațiuni impune această schimbare — o referire clară la provocările de securitate din Indo-Pacific și din Europa de Est.

Modelul de Forțe NATO: ce se schimbă concret

Modelul de Forțe NATO (NATO Force Model) reprezintă un cadru operațional menit să asigure că Alianța dispune de un rezervor de capacități militare gata de activare în situații de criză. SUA au comunicat aliaților, luna trecută, decizia de a-și reduce contribuția la acest mecanism, fără a face publice detaliile. Conform unui raport publicat de publicația germană Der Spiegel, dimensiunile reducerilor americane sunt semnificative. Numărul avioanelor de vânătoare americane disponibile pentru NATO urmează să scadă cu o treime. Totodată, SUA vor pune la dispoziția Alianței mai puține distrugătoare și niciun submarin în cadrul rezervorului de forțe de criză. Europa va trebui, de asemenea, să asigure drone de recunoaștere proprii, în condițiile în care SUA intenționează să reducă drastic furnizarea de modele înarmate. Declarația generalului Grynkewich de miercuri a reprezentat prima indicație publică oficială cu privire la domeniile în care SUA vor efectua cele mai importante tăieri și unde se așteaptă ca aliații să compenseze. Aceste detalii nu fuseseră confirmate oficial anterior, deși circulaseră informații neoficiale în capitalele europene.

Reactia NATO: Nu vor exista lacune în apărare

Purtătorul de cuvânt al cartierului general militar NATO, colonelul Martin O'Donnell, a încercat să tempereze îngrijorările aliaților europeni, subliniind că domeniile identificate de generalul Grynkewich sunt tocmai cele unde aliații deja dețin sau vor deține în curând capacități suficiente. În consecință, a afirmat colonelul, nu se preconizează apariția unor lacune în apărare. Potrivit lui O'Donnell, statele membre trebuie pur și simplu să aloce NATO capacitățile pe care le au. Totuși, purtătorul de cuvânt a refuzat să precizeze termenele în care aliații europeni ar trebui să fi înlocuit efectiv capacitățile americane — un aspect esențial pentru planificatorii militari naționali, cu atât mai mult cu cât summitul NATO de la Ankara, din iulie 2026, se apropie. Declarațiile ofițerilor NATO reflectă o tensiune subtilă, dar evidentă: pe de o parte, se dorește transmiterea unui mesaj de continuitate și stabilitate a Alianței; pe de altă parte, amploarea restructurării contribuției americane ridică întrebări serioase cu privire la viabilitatea planurilor de apărare pe termen mediu.

Context geopolitic: o Alianță sub presiune fără precedent

Momentul acestor anunțuri nu este unul oarecare. NATO traversează una dintre cele mai tensionate perioade din istoria sa postbelică. Administrația Trump a transmis în mod repetat mesaje ambigue cu privire la angajamentele de securitate ale SUA față de aliații europeni — inclusiv aluzii la posibilitatea ca Washington-ul să se retragă cu totul din Alianță, în cazul în care statele membre nu ating obiectivele de cheltuieli militare. Războiul din Ucraina, acum aflat în al cincilea an, a accelerat procesul de reînarmare europeană, dar ritmul și amploarea acestuia rămân inegale între statele membre. Țări precum Germania, Polonia și statele baltice au crescut semnificativ bugetele de apărare și și-au modernizat forțele armate. Alte state, inclusiv unele din Europa de Vest și de Sud, avansează mai lent, sub presiunea constrângerilor fiscale și a rezistenței politice interne. În acest context, reducerea capacităților americane puse la dispoziția NATO nu este privită cu ochi buni de toți aliații. Unii oficiali europeni, care au dorit să rămână anonimi, au exprimat îngrijorare față de ritmul schimbărilor și față de lipsa unor consultări detaliate cu statele membre înainte de luarea deciziilor.

Ce trebuie să facă Europa acum?

Mesajul transmis de generalul Grynkewich este, în esență, un apel la acțiune concretă adresat capitalelor europene. În domeniul aerian, aceasta înseamnă mobilizarea unei flote mai mari de aeronave — inclusiv drone de supraveghere și de luptă — și integrarea lor mai rapidă în structurile de comandă ale NATO. Investițiile recente ale unor state membre în avioane de generația a cincea, cum ar fi F-35, reprezintă un pas în direcția corectă, dar nu sunt suficiente.

În domeniul naval, provocarea este și mai complexă. Reducerea numărului de distrugătoare americane și eliminarea submarinelor din rezervorul de criză al NATO creează o presiune imediată asupra flotelor europene, care în multe cazuri au fost reduse ca dimensiune în deceniile de după Războiul Rece. Reconstruirea capacităților navale necesită ani de investiții, comenzi industriale și instruire de personal — un interval mult mai lung decât cel sugerat de urgența mesajului american. Canada, menționată explicit de Grynkewich, se confruntă cu propria controversă internă legată de cheltuielile de apărare. Deși a luat angajamente de creștere a bugetului militar, Ottawa nu a atins încă ținta de 2% din PIB stabilită de NATO — și nici nu pare să fie pe punctul de a o atinge în viitorul apropiat, în absența unor măsuri politice semnificative.

Summitul de la Ankara: un test pentru unitatea Alianței

Summitul NATO programat la Ankara, în luna iulie 2026, va fi cadrul unde liderii aliaților vor trebui să răspundă public presiunilor americane. Se anticipează că SUA vor insista pe angajamente ferme și cu termene concrete din partea europenilor, nu doar pe declarații de intenție. Turcia, ca gazdă a summitului, are propriul interes în a demonstra că NATO rămâne o Alianță funcțională și relevantă — mai ales în contextul relațiilor sale tensionate cu unii aliați europeni. Analiștii de securitate atrag atenția că summitul de la Ankara ar putea marca un punct de inflexiune pentru viitorul NATO. Dacă aliații europeni reușesc să prezinte planuri credibile de suplimentare a forțelor aeriene și navale, mesajul unității Alianței poate fi salvat. Dacă, dimpotrivă, se adâncesc divergențele și tergiversările, presiunile centrifuge asupra NATO riscă să se intensifice. Un factor suplimentar de îngrijorare îl constituie ambiguitatea strategică a SUA. Dacă reducerile actuale sunt o primă etapă a unui proces mai amplu de dezangajare americană din Europa, aliații trebuie să-și recalibreze întreaga arhitectură de securitate. Dacă, dimpotrivă, este vorba despre o manevră de negociere menită să preseze Europa să cheltuiască mai mult, miza rămâne una politică și financiară — nu strategică în sens profund.

Concluzii: autonomie strategică sau dependență reconfigurată?

Anunțul generalului Grynkewich din 3 iunie 2026 confirmă o tendință pe care mulți analiști o semnalaseră de ani de zile: SUA nu mai doresc să fie principalul garant militar al securității europene. Această schimbare de paradigmă nu este neapărat o tragedie pentru Europa — dacă este gestionată cu viziune și voință politică. Europa dispune, în termeni agregați, de resurse umane, industriale și financiare pentru a-și asuma un rol militar mult mai robust. Industria europeană de apărare a cunoscut o revigorare în urma războiului din Ucraina, cu noi comenzi pentru sisteme de rachete, artilerie, drone și vehicule blindate. Provocarea nu este neapărat de capacitate, ci de coordonare politică și de voință de a investi pe termen lung.

Rămâne de văzut dacă summitul de la Ankara și lunile care vor urma vor produce angajamentele concrete pe care le solicită Washingtonul. Ceea ce este cert este că epoca în care Europa putea conta pe o umbrelă de securitate americană robustă și relativ ieftină se apropie de final. Construirea unei apărări europene veritabile — în cadrul NATO sau complementar acesteia — nu mai este o opțiune, ci o necesitate.

NATO traversează un moment de ruptură. SUA reduc, Europa ezită, iar summitul de la Ankara din iulie 2026 va arăta dacă Alianța poate funcționa altfel decât a funcționat în ultimii 75 de ani. Mesajul generalului Grynkewich nu este o invitație la dialog — este un ultimatum formulat diplomatic. Capitalele europene au două opțiuni: să acționeze rapid și coordonat, sau să accepte că umbrela americană de securitate s-a subțiat iremediabil. Nu mai există o a treia cale.