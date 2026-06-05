search
Vineri, 5 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

NATO traverseaza un moment de ruptură!

Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Reducerea rolului militar al SUA transformă summitul NATO de la Ankara într-un test decisiv pentru capacitatea Europei de a-și apăra continentul

image

SUA solicită Europei și Canadei consolidarea forțelor aeriene și navale NATO. Washingtonul reduce contribuția sa la modelul de forțe al Alianței și cere aliaților europeni să preia rapid roluri-cheie în apărarea convențională a continentului.

Mesajul american de la Bruxelles

Generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR) și șeful forțelor americane în Europa, a transmis miercuri, 3 iunie 2026, un mesaj fără echivoc în fața planificatorilor militari ai NATO: aliații europeni și Canada trebuie să mărească rapid numărul de aeronave cu echipaj și fără echipaj, precum și al navelor militare pe care le pun la dispoziția Alianței. Declarația vine în contextul retragerii progresive a Statelor Unite din mai multe zone ale angajamentelor militare colective ale NATO. Generalul Grynkewich a subliniat că există o ”dependență nesănătoasă” a Modelului de Forțe NATO față de capacitățile americane și că această realitate trebuie să se schimbe. El a invocat directivele clare transmise de președintele Donald Trump și de secretarul apărării Pete Hegseth, care au cerut în mod repetat europenilor să preia responsabilitatea primară pentru apărarea convențională a propriului continent. Aeronavele cu și fără echipaj, alături de navele de luptă, sunt două domenii unde aliații europeni și Canada pot acționa acum și pe termen scurt, a precizat Grynkewich în declarația sa scrisă. Potrivit acestuia, realitatea potențială a conflictelor simultane în mai multe teatre de operațiuni impune această schimbare — o referire clară la provocările de securitate din Indo-Pacific și din Europa de Est.

Modelul de Forțe NATO: ce se schimbă concret

Modelul de Forțe NATO (NATO Force Model) reprezintă un cadru operațional menit să asigure că Alianța dispune de un rezervor de capacități militare gata de activare în situații de criză. SUA au comunicat aliaților, luna trecută, decizia de a-și reduce contribuția la acest mecanism, fără a face publice detaliile. Conform unui raport publicat de publicația germană Der Spiegel, dimensiunile reducerilor americane sunt semnificative. Numărul avioanelor de vânătoare americane disponibile pentru NATO urmează să scadă cu o treime. Totodată, SUA vor pune la dispoziția Alianței mai puține distrugătoare și niciun submarin în cadrul rezervorului de forțe de criză. Europa va trebui, de asemenea, să asigure drone de recunoaștere proprii, în condițiile în care SUA intenționează să reducă drastic furnizarea de modele înarmate. Declarația generalului Grynkewich de miercuri a reprezentat prima indicație publică oficială cu privire la domeniile în care SUA vor efectua cele mai importante tăieri și unde se așteaptă ca aliații să compenseze. Aceste detalii nu fuseseră confirmate oficial anterior, deși circulaseră informații neoficiale în capitalele europene. 

Reactia NATO: Nu vor exista lacune în apărare

Purtătorul de cuvânt al cartierului general militar NATO, colonelul Martin O'Donnell, a încercat să tempereze îngrijorările aliaților europeni, subliniind că domeniile identificate de generalul Grynkewich sunt tocmai cele unde aliații deja dețin sau vor deține în curând capacități suficiente. În consecință, a afirmat colonelul, nu se preconizează apariția unor lacune în apărare. Potrivit lui O'Donnell, statele membre trebuie pur și simplu să aloce NATO capacitățile pe care le au. Totuși, purtătorul de cuvânt a refuzat să precizeze termenele în care aliații europeni ar trebui să fi înlocuit efectiv capacitățile americane — un aspect esențial pentru planificatorii militari naționali, cu atât mai mult cu cât summitul NATO de la Ankara, din iulie 2026, se apropie. Declarațiile ofițerilor NATO reflectă o tensiune subtilă, dar evidentă: pe de o parte, se dorește transmiterea unui mesaj de continuitate și stabilitate a Alianței; pe de altă parte, amploarea restructurării contribuției americane ridică întrebări serioase cu privire la viabilitatea planurilor de apărare pe termen mediu.

Context geopolitic: o Alianță sub presiune fără precedent

Momentul acestor anunțuri nu este unul oarecare. NATO traversează una dintre cele mai tensionate perioade din istoria sa postbelică. Administrația Trump a transmis în mod repetat mesaje ambigue cu privire la angajamentele de securitate ale SUA față de aliații europeni — inclusiv aluzii la posibilitatea ca Washington-ul să se retragă cu totul din Alianță, în cazul în care statele membre nu ating obiectivele de cheltuieli militare. Războiul din Ucraina, acum aflat în al cincilea an, a accelerat procesul de reînarmare europeană, dar ritmul și amploarea acestuia rămân inegale între statele membre. Țări precum Germania, Polonia și statele baltice au crescut semnificativ bugetele de apărare și și-au modernizat forțele armate. Alte state, inclusiv unele din Europa de Vest și de Sud, avansează mai lent, sub presiunea constrângerilor fiscale și a rezistenței politice interne. În acest context, reducerea capacităților americane puse la dispoziția NATO nu este privită cu ochi buni de toți aliații. Unii oficiali europeni, care au dorit să rămână anonimi, au exprimat îngrijorare față de ritmul schimbărilor și față de lipsa unor consultări detaliate cu statele membre înainte de luarea deciziilor.

Ce trebuie să facă Europa acum?

Mesajul transmis de generalul Grynkewich este, în esență, un apel la acțiune concretă adresat capitalelor europene. În domeniul aerian, aceasta înseamnă mobilizarea unei flote mai mari de aeronave — inclusiv drone de supraveghere și de luptă — și integrarea lor mai rapidă în structurile de comandă ale NATO. Investițiile recente ale unor state membre în avioane de generația a cincea, cum ar fi F-35, reprezintă un pas în direcția corectă, dar nu sunt suficiente.

În domeniul naval, provocarea este și mai complexă. Reducerea numărului de distrugătoare americane și eliminarea submarinelor din rezervorul de criză al NATO creează o presiune imediată asupra flotelor europene, care în multe cazuri au fost reduse ca dimensiune în deceniile de după Războiul Rece. Reconstruirea capacităților navale necesită ani de investiții, comenzi industriale și instruire de personal — un interval mult mai lung decât cel sugerat de urgența mesajului american. Canada, menționată explicit de Grynkewich, se confruntă cu propria controversă internă legată de cheltuielile de apărare. Deși a luat angajamente de creștere a bugetului militar, Ottawa nu a atins încă ținta de 2% din PIB stabilită de NATO — și nici nu pare să fie pe punctul de a o atinge în viitorul apropiat, în absența unor măsuri politice semnificative.

Summitul de la Ankara: un test pentru unitatea Alianței

Summitul NATO programat la Ankara, în luna iulie 2026, va fi cadrul unde liderii aliaților vor trebui să răspundă public presiunilor americane. Se anticipează că SUA vor insista pe angajamente ferme și cu termene concrete din partea europenilor, nu doar pe declarații de intenție. Turcia, ca gazdă a summitului, are propriul interes în a demonstra că NATO rămâne o Alianță funcțională și relevantă — mai ales în contextul relațiilor sale tensionate cu unii aliați europeni. Analiștii de securitate atrag atenția că summitul de la Ankara ar putea marca un punct de inflexiune pentru viitorul NATO. Dacă aliații europeni reușesc să prezinte planuri credibile de suplimentare a forțelor aeriene și navale, mesajul unității Alianței poate fi salvat. Dacă, dimpotrivă, se adâncesc divergențele și tergiversările, presiunile centrifuge asupra NATO riscă să se intensifice. Un factor suplimentar de îngrijorare îl constituie ambiguitatea strategică a SUA. Dacă reducerile actuale sunt o primă etapă a unui proces mai amplu de dezangajare americană din Europa, aliații trebuie să-și recalibreze întreaga arhitectură de securitate. Dacă, dimpotrivă, este vorba despre o manevră de negociere menită să preseze Europa să cheltuiască mai mult, miza rămâne una politică și financiară — nu strategică în sens profund.

Concluzii: autonomie strategică sau dependență reconfigurată?

Anunțul generalului Grynkewich din 3 iunie 2026 confirmă o tendință pe care mulți analiști o semnalaseră de ani de zile: SUA nu mai doresc să fie principalul garant militar al securității europene. Această schimbare de paradigmă nu este neapărat o tragedie pentru Europa — dacă este gestionată cu viziune și voință politică. Europa dispune, în termeni agregați, de resurse umane, industriale și financiare pentru a-și asuma un rol militar mult mai robust. Industria europeană de apărare a cunoscut o revigorare în urma războiului din Ucraina, cu noi comenzi pentru sisteme de rachete, artilerie, drone și vehicule blindate. Provocarea nu este neapărat de capacitate, ci de coordonare politică și de voință de a investi pe termen lung.

Rămâne de văzut dacă summitul de la Ankara și lunile care vor urma vor produce angajamentele concrete pe care le solicită Washingtonul. Ceea ce este cert este că epoca în care Europa putea conta pe o umbrelă de securitate americană robustă și relativ ieftină se apropie de final. Construirea unei apărări europene veritabile — în cadrul NATO sau complementar acesteia — nu mai este o opțiune, ci o necesitate.

NATO traversează un moment de ruptură. SUA reduc, Europa ezită, iar summitul de la Ankara din iulie 2026 va arăta dacă Alianța poate funcționa altfel decât a funcționat în ultimii 75 de ani. Mesajul generalului Grynkewich nu este o invitație la dialog — este un ultimatum formulat diplomatic. Capitalele europene au două opțiuni: să acționeze rapid și coordonat, sau să accepte că umbrela americană de securitate s-a subțiat iremediabil. Nu mai există o a treia cale.

Mai multe de la Alexandru Grumaz

Super Mario și viitorul prim-ministru al Italiei
Opinii
O ipoteză stranie! (Maskirovka - un altfel de jurnal de război)
Opinii
A patra criză din strâmtoarea Taiwan!
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mărturia cutremurătoare a femeii rănite de drona rusească în blocul din Galați: Am strigat copilul, l-am împins pe lângă foc, să ieșim
digi24.ro
image
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României
stirileprotv.ro
image
S-a înființat bursa locurilor de muncă pentru pușcăriași. Există inclusiv oferte de la corporații
gandul.ro
image
Nicușor Dan explică de ce l-a ales pe Tomac în funcția de premier
mediafax.ro
image
Cum arată singurul băiat al impresarei Anamaria Prodan. Bebeto a absolvit liceul
fanatik.ro
image
Cazul „Matias”, băiatul din Dumbrăvița, Timiș, spulberat de mașină pe o stradă fără trotuare. Primăria a făcut exproprieri pentru asfaltare, dar fără spații pentru pietoni
libertatea.ro
image
„În următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, susține unul dintre cei mai cunoscuți spioni ruși
digi24.ro
image
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
gsp.ro
image
A intervenit Poliția! Comunicat oficial, după scenele neverosimile cu Sabrina Voinea și iubitul ei
digisport.ro
image
Astăzi, 5 iunie, s-a născut Constantin I. Nottara. Drama prin care a trecut, la doar 16 ani, părintele teatrului românesc modern
click.ro
image
Găsit premier, caut majoritate. Surse: Cine va ocupa ministerele cheie în Guvernul Tomac
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Misiune aproape imposibilă pentru Tomac: 233 de voturi în 10 zile. În ce condiţii va vota PSD noul guvern
observatornews.ro
image
Milionarul și-a recuperat cu executorul judecătoresc Rollsul și acaretele de la fosta! Despărțire-ȘOC în showbiz
cancan.ro
image
Ce pensie a primit un pensionar cu 12 ani lucrați în condiții normale și 9 ani de grupe? Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
prosport.ro
image
7 semne că un anunț de cazare de pe Booking ar putea fi fals. Ce trebuie să verifici înainte să plătești
playtech.ro
image
Adio, Darius Olaru? Marius Baciu a vorbit despre ofertele căpitanului lui FCSB: „Sunt bucuros că am reușit să lucrăm împreună aceste două meciuri”
fanatik.ro
image
5.500 de euro pentru fiecare locuitor. Ce județe primesc cei mai mulți bani europeni raportat la populație. „Campionii" la fonduri adună de trei ori peste cele mai slabe județe
ziare.com
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe prim-ministrul desemnat al României: ”Nu se compară! E diferență ca de la cer la pământ”
digisport.ro
image
Cum să ai prosoape moi și curate. Trucul simplu care elimină mirosurile neplăcute fără să folosești oțet
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Eugen Tomac şi-a dat DEMISIA!
romaniatv.net
image
A riscat totul pentru funcția de premier. Decizia luată de Eugen Tomac cu o zi înainte de desemnare
mediaflux.ro
image
Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia: „Cel mai categoric «da» din viața mea”
gsp.ro
image
Cum arată biserica de 20 de milioane de euro a lui Becali. Lăcașul sfânt e pictat în aur, iar clopotele au fost aduse din Rusia. Oricine poate intra să o vadă
actualitate.net
image
VIDEO | Andreea Bostănică, în ambulanță după bătaia cu Ana Beregoi. Sora Iulianei Beregoi, plină de sânge pe la ochi: „M-a bătut cu pumnii în cap / Îmi e frică de tine”
actualitate.net
image
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
click.ro
image
Ce meniu a avut Aurelian Temișan la reinterpretarea nunții cu Monica Davidescu. Preotul care i-a cununat acum 20 de ani a oficiat o nouă slujbă lângă piscină
click.ro
image
Teo Trandafir, în lacrimi după mărturisirea făcută de Maia. Ce i-a spus fiica sa: „Cu prețul vieții”
click.ro
Claudia Cardinale interpretând o pe Pauline Bonaparte, Profimedia (1) jpg
Prințesa desfrânată, cu talie de viespe, scandaloasă, imposibil de ignorat. Nu mânca decât bărbați pe pâine și a șocat aristocrația vremurilor
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sosirea celor doi semnatari maghiari, Agost Benárd și Alfréd Drasche-Lázár, la palatul Trianon din Versailles, la 4 iunie 1920 (© Gallica Digital Library)
Semnarea Tratatului de la Trianon: Recunoașterea internațională a Marii Unirii de la Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre divorțul Nicoletei Luciu! Vedeta a făcut anunțul live pe TikTok
image
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”

OK! Magazine

image
Ce zvonuri circulă după ce Andrew Mountbatten-Windsor a apărut cu ochiul învinețit, în timp ce pleca de la casa din Sandringham

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Începi să uiţi tot mai des? Iată ce te poate ajuta!