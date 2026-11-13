 Trăim pe grabă. Alergăm după timp, muncim ca să supraviețuim și uităm să mai trăim. Când mai avem timp pentru noi? | adevarul.ro
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Trăim pe grabă. Alergăm după timp, muncim ca să supraviețuim și uităm să mai trăim. Când mai avem timp pentru noi?

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Trăim pe grabă. Acesta este adevărul pe care îl simțim în fiecare dimineață, chiar înainte să ieșim pe ușă. Sună alarma, ne ridicăm din pat, bem cafeaua în fugă, ne pregătim și pornim către serviciu. Uneori, nici măcar nu avem timp să ne bucurăm de liniștea dimineții sau să luăm micul dejun.

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Foto: ChatGPT

De aici începe o nouă cursă contra cronometru.

Străzile sunt aglomerate, traficul pare interminabil, autobuzele sunt pline, iar în metrou oamenii stau înghesuiți ca sardinele într-o conservă. Fiecare încearcă să ajungă undeva, fiecare se grăbește, fiecare are propriile probleme și responsabilități.

În această agitație zilnică, până și respectul pentru spațiul personal pare să dispară.

Deși regulile și recomandările de călătorie prevăd ca rucsacurile să fie date jos de pe spate și ținute în mână pentru a nu incomoda ceilalți pasageri, mulți ignoră acest gest elementar de bun-simț. Așa ajungem să primim, fără voia noastră, câte un rucsac în coaste, peste umăr sau chiar în cap.

Poate părea un detaliu minor, dar atunci când astfel de situații se repetă zilnic, ele contribuie la acumularea frustrării.

Nu este vorba doar despre aglomerație, ci și despre lipsa de atenție față de cei din jur. Despre faptul că, într-un spațiu pe care îl împărțim cu sute de oameni, uităm uneori că libertatea și confortul nostru nu ar trebui să le afecteze pe ale celorlalți.

Ajungem obosiți la muncă înainte ca ziua de lucru să înceapă

După zeci de minute sau chiar ore petrecute în trafic, ajungem la serviciu. Uneori transpirați, nervoși, obosiți și cu răbdarea deja consumată, totuși, ziua de muncă abia începe.

Urmează opt ore în care trebuie să fim eficienți, concentrați, amabili, productivi și capabili să gestionăm orice situație neprevăzută.

Ni se cere performanță, adaptabilitate, implicare și, de multe ori, o atitudine pozitivă, indiferent de starea noastră emoțională, dar cine se întreabă câtă energie ne-a mai rămas după drumul până la birou?

Cine ia în calcul oboseala acumulată în fiecare dimineață, stresul transportului în comun, zgomotul, aglomerația și senzația permanentă că suntem în întârziere?

Programul standard de opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână este deja solicitant pentru mulți angajați. Însă realitatea economică îi determină pe unii să accepte ore suplimentare, colaborări sau chiar un al doilea loc de muncă.

Nu neapărat pentru a-și permite vacanțe exotice sau lucruri extravagante, ci pentru a plăti chiria, ratele, întreținerea, facturile și cumpărăturile de zi cu zi.

Am ajuns să muncim atât de mult pentru a ne întreține viața, încât uneori nu mai avem timp să o trăim.

Opt ore de muncă, trei ore pe drum. Cât timp ne mai rămâne?

Să ne imaginăm o zi obișnuită a unui angajat care lucrează opt ore și petrece aproximativ trei ore pe drum, dus-întors.

Cum se împart cele 24 de ore ale unei zile

Exemplu orientativ, nu o medie statistică:

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Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Din cele cinci ore rămase trebuie acoperite mesele, igiena, cumpărăturile, curățenia, responsabilitățile familiale și, eventual, relaxarea.

La prima vedere, cinci ore pot părea suficiente. În realitate, ele se consumă rapid între pregătirea cinei, treburile casnice, cumpărături, îngrijirea copiilor sau alte obligații.

Cât timp mai rămâne pentru o carte? Pentru o plimbare? Pentru o conversație liniștită cu cineva drag? Pentru mișcare, un hobby sau pur și simplu pentru a sta fără să facem nimic?

Dacă mai adăugăm și un al doilea loc de muncă, ecuația devine și mai dificilă.

De multe ori, ajungem să sacrificăm exact lucrurile de care avem cea mai mare nevoie: somnul, odihna, relațiile personale și sănătatea emoțională.

Ni se spune să ne organizăm mai bine timpul, dar dacă problema nu este doar la noi?

În ultimii ani, am auzit tot mai des despre importanța gestionării eficiente a timpului, suntem încurajați să ne facem liste, să ne stabilim priorități, să ne trezim mai devreme, să fim disciplinați și să eliminăm activitățile inutile.

Desigur, organizarea este importantă, dar există o întrebare pe care ar trebui să ne-o punem mai des: cât de mult ne poate ajuta o agendă bine organizată atunci când o mare parte din timpul nostru depinde de factori pe care nu îi putem controla?

Nu putem controla traficul. Nu putem decide câți oameni vor urca într-un autobuz sau într-un vagon de metrou. Nu putem preveni întotdeauna întârzierile mijloacelor de transport. Nu putem schimba peste noapte comportamentul celor care nu respectă regulile de conviețuire.

Putem pleca mai devreme de acasă, dar asta înseamnă, de multe ori, să renunțăm la încă o jumătate de oră de somn.

Putem încerca să fim mai răbdători, dar răbdarea nu este o resursă inepuizabilă.

Putem să ne organizăm fiecare minut, dar nu putem transforma o zi de 24 de ore într-una de 30.

Uneori, problema nu este că nu știm să ne gestionăm timpul, ci că societatea în care trăim ne consumă prea mult din el.

Cum să rămâi „zen” într-o lume permanent agitată?

Ni se recomandă să fim calmi, să gândim pozitiv, să nu ne lăsăm afectați de stres și să ne păstrăm echilibrul interior, dar cât de simplu este să faci asta atunci când încă de la primele ore ale dimineții te confrunți cu aglomerație, zgomot, întârzieri, lipsă de respect și presiunea de a ajunge la timp?

Uneori, avem senzația că nimeni nu înțelege cât de obositor este să funcționezi zi de zi într-o stare de alertă.

Să fii atent la ceas, la trafic, la următorul autobuz, la mesajele de la serviciu, la termenele-limită, la facturile care trebuie plătite, la tot ceea ce ai de făcut când ajungi acasă.

În timp, această acumulare de presiuni poate favoriza iritabilitatea, dificultățile de concentrare, tulburările de somn și epuizarea emoțională, iar sentimentul că trebuie să fim permanent productivi poate transforma până și timpul liber într-o altă obligație.

Ajungem să ne simțim vinovați atunci când ne odihnim, pentru că avem impresia că ar trebui să facem ceva „util”, dar odihna nu este o pierdere de timp, ci este o necesitate.

Nu trebuie să merităm dreptul la odihnă prin epuizare.

Respectul față de ceilalți ar putea face viața tuturor puțin mai ușoară

Nu putem elimina aglomerația peste noapte, dar putem schimba modul în care ne comportăm unii cu ceilalți.

Să ne dăm rucsacul jos în mijloacele de transport, să permitem călătorilor să coboare înainte de a ne urca, să nu blocăm ușile., să nu ascultăm muzică la volum ridicat, să oferim locul celor care au prioritate precum vârstnicii, femeile însărcinate, persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, dar și celor care călătoresc cu copii mici, să evităm să împingem oamenii doar pentru a câștiga câteva secunde.

Acestea sunt gesturi mici, dar pot face diferența dintre o călătorie suportabilă și una care ne consumă și ultimele resurse de răbdare.

Educația și respectul nu ar trebui să dispară atunci când suntem grăbiți.

Dimpotrivă, tocmai în aglomerație avem cea mai mare nevoie de ele.

Ce putem face pentru a ne recâștiga puțin din timpul și liniștea noastră?

Nu există o soluție universală, iar recomandările de dezvoltare personală nu pot rezolva problemele de infrastructură, costul vieții sau programul rigid de muncă. Totuși, câteva schimbări realiste pot contribui la reducerea presiunii cotidiene.

1. Să nu mai încercăm să umplem fiecare minut cu activități. Nu orice moment liber trebuie transformat într-o oportunitate de productivitate. Uneori, 15 minute de liniște valorează mai mult decât încă o sarcină bifată pe listă.

2. Să negociem flexibilitatea la locul de muncă, acolo unde este posibil. Un program decalat sau câteva zile de muncă de acasă pot reduce semnificativ timpul petrecut în trafic. Nu toate profesiile permit acest lucru, motiv pentru care flexibilitatea trebuie privită și ca o responsabilitate a angajatorilor.

3. Să stabilim limite clare între muncă și viața personală. Mesajele și e-mailurile profesionale nu ar trebui să ne ocupe automat și serile. Este important să protejăm timpul de odihnă și să respectăm dreptul la deconectare, în condițiile aplicabile fiecărui loc de muncă.

4. Să transformăm drumul spre casă într-un moment mai puțin apăsător, atunci când putem. O carte, un podcast sau câteva minute fără telefon pot face călătoria mai suportabilă. Important este să nu transformăm și acest timp într-o nouă obligație de a învăța sau produce ceva.

5. Să renunțăm la presiunea perfecțiunii. Nu trebuie să avem în fiecare zi casa impecabilă, mesele perfecte, un program de sport exemplar și o viață socială activă. Uneori este suficient să facem strictul necesar și să ne permitem să ne odihnim.

6. Să cerem sprijin și să împărțim responsabilitățile. Treburile casnice, îngrijirea copiilor și alte obligații nu trebuie să cadă permanent pe umerii unei singure persoane. Sprijinul familiei, al partenerului sau al apropiaților poate conta enorm.

7. Să acordăm atenție semnelor de epuizare. Oboseala persistentă, iritabilitatea, insomnia sau sentimentul că nu mai facem față merită luate în serios. Atunci când aceste manifestări persistă, sprijinul unui specialist poate fi util.

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Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Nu doar oamenii trebuie să se adapteze. Societatea trebuie să se schimbe

Ar fi nedrept să punem întreaga responsabilitate a echilibrului personal pe umerii angajaților.

Nu putem cere oamenilor să fie permanent calmi și productivi, dacă petrec ore întregi în trafic, se confruntă cu presiuni financiare și abia mai găsesc timp pentru familie.

Avem nevoie de transport public mai eficient, infrastructură adaptată numărului de călători, programe de lucru mai flexibile acolo unde activitatea permite și angajatori care să înțeleagă că performanța nu se măsoară prin epuizare.

Avem nevoie și de mai multă educație civică, de respect reciproc și de conștientizarea faptului că timpul fiecăruia dintre noi este valoros.

Pentru că nu este suficient să le spunem oamenilor să respire profund atunci când sistemul în care trăiesc îi obligă să alerge permanent.

La finalul zilei, pentru ce alergăm?

Poate că cea mai tristă parte a acestei realități este că ne obișnuim cu ea.

Ne obișnuim să fim obosiți, să mâncăm pe fugă, să ne amânăm planurile, să spunem mereu „nu am timp”, să așteptăm weekendul ca pe o salvare și concediul ca pe singura perioadă în care ne permitem cu adevărat să respirăm.

Trăim de luni până vineri așteptând sâmbăta. Apoi duminică seara începem deja să ne gândim la aglomerația de luni dimineață.

Și uite așa, săptămânile trec, lunile trec, anii trec.

Ne construim viața în jurul obligațiilor și lăsăm bucuriile pentru „când vom avea timp”.

Când va veni acel moment?

Poate că ar trebui să începem să ne întrebăm nu doar cum să fim mai eficienți, ci și cum să trăim mai bine.

Să înțelegem că nu suntem mașini, că energia noastră are limite și că viața nu ar trebui să fie doar o succesiune de drumuri între casă și serviciu.

Pentru că, la final, nu numărul de sarcini îndeplinite ne definește viața, ci și momentele în care am avut timp să fim prezenți, să iubim, să ne bucurăm și să trăim, iar poate cea mai importantă întrebare pe care ar trebui să ne-o punem este aceasta:

Dacă alergăm în fiecare zi pentru a avea o viață mai bună, dar nu mai avem timp să ne bucurăm de ea, atunci ce câștigăm, de fapt?

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