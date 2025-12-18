search
Rusia reactivează criza artificială în Transnistria

0
0
Publicat:

Rusia și regimul separatist pro-rus de la Tiraspol reactivează criza energetică artificială în Transnistria pentru a pune presiune pe Chișinău, care pregătește un pachet pentru reintegrarea economică a Transnistriei.

Clădirea „parlamentului” de la Tiraspol
Clădirea „parlamentului” de la Tiraspol

Așa-zișii „aleși” din pretinsul „legislativ” de la Tiraspol se întrunesc joi pentru a aviza formal un „decret” emis deja de șeful grupării separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, vizând reintroducerea stării excepționale în economie în legătură cu deficitul de gaze. Întreprinderile din regiunea transnistreană cu consum mare de gaz deja au fost oprite, iar angajații au fost trimiși în concedii forțate.

O criză energetică clădită de KGB pe piloni falși

Presa de la Tiraspol, controlată de KGB-ul separatist (filială a FSB-ului rus), se chinuie de câteva zile să sperie populația din regiunea transnistreană că va fi sistată nu doar alimentarea cu gaze, dar și furnizarea energiei electrice, produsă pe bază de gaze livrate gratis (oficial – în credit) de către Rusia.

În ceea ce privește curentul, exponenții regimului separatist de la Tiraspol invocă o pretinsă defecțiune la un generator al Centralei de la Cuciurgan. Asta în condițiile în care centrala are 12 blocuri energetice, dintre care funcționează doar unul la capacitate redusă. Celelalte sunt oprite, deoarece nimeni nu mai vrea să cumpere energie din Transnistria, pentru a nu finanța separatismul.

Transnistria a trecut deja printr-o criză energică majoră iarna trecută, când Rusia a sistat livrarea gazelor în stânga Nistrului, pentru a destabiliza Moldova în preajma alegerilor prezidențiale și a referendumului pro-UE. Chișinăul și UE au intervenit atunci evitându-se, la limită, o criză umanitară de proporții.

Acum Rusia și regimul separatist controlat de Kremlin speculează frica generată de criza energetică de iarna trecută în încercarea de a ridica, propagandistic, un nou val de ură a populației din Transnistria față de Chișinău și față de UE, care nu acceptă plăți de provenință dubioasă pentru gaze.

O problemă reală nu există

În februarie 2025, Guvernul de la Chișinău a acceptat cu greu și condiționat o schemă opacă prin care Rusia a reluat livrarea gazelor în Transnistria, după ce a eșuat electoral în Moldova. Se spunea atunci că Rusia ar cumpăra gazul pentru Transnistria de pe piața europeană. Mai mulți deținuți politici de la Tiraspol au fost eliberați în schimbul acordului Chișinăului pentru schema cu gazul plătit de intermediarul JNX General Trading LLC din Dubai.

Până acum, firmele offshore din Dubai care plătesc pentru gazul consumat în Transnistria s-au tot schimbat din cauza sancțiunilor internaționale impuse Rusiei și deoarece băncile europene refuzau tranzacțiile, considerându-le suspecte. Nu există nicio claritate în privința provenienței banilor.

DW a încercat să afle ce a generat acum criza energetică din Transnistria. Investigația arată că nu s-a întâmplat nimic. MoldovaGaz furnizează zilnic în regiunea transnistreană aceleași volume de gaz ca și până la „decretul” liderului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Singura noutate este că se schimbă „agentul de plată” – adică se schimbă din nou firma din Dubai care plătește compania din Ungaria „MET Gas and Energy Marketing AG” ca să aducă gazul până la frontiera Republicii Moldova.

Deocamdată nu se știe cum se numește noua firmă offshore care va plăti pentru gazul ce urmează a fi livrat Tiraspolului până la sfârșitul anului. Cert este însă că e tot din Dubai. Denumirea este ținută secretă, pentru a nu fi blocată de băncile din UE înainte să facă plata în avans pentru volume de gaz suficiente pentru încă jumătate de lună. Aceasta trebuie să se întâmple cel târziu luni, 22 decembrie.

„Crizele energetice” în Transnistria se vor repeta la fiecare două săptămâni

Vicepremierul moldovean pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a confirmat că pretinsa „criză economică și energetică” din stânga Nistrului are explicații tehnice, nu politice – așa cum insistă propaganda rusească. Potrivit lui, ceea ce se întâmplă la Tiraspol este rezultatul unui model nesustenabil, bazat pe utilizarea resurselor energetice gratuite de către regimul separatist.

Criza invocată de regimul de la Tiraspol se explică prin faptul că ”autoritățile de acolo au preferat o schemă și un mecanism riscant de plată și livrare a gazului și nu au acceptat oferta Guvernului Republicii Moldova și sprijinul partenerilor europeni pentru un model transparent de intrare a gazelor”, a menționat Chiveri.

Potrivit lui, „crizele energetice” în regiunea transnistreană „ar putea să se repete la fiecare două-trei săptămâni din cauza necesității de a schimba permanent agentul de plată, în funcție de sancțiunile aplicate de Uniunea Europeană.

Reintegrare economică se va produce oricum – Tiraspolul nu are alternativă

Autoritățile de la Chișinău au anunțat recent că lucrează la o strategie de reintegrare a țării, bazată pe aplicarea uniformă și nediscriminatorie a cadrului normativ pe întreg teritoriul țării, inclusiv în raioanele controlate de facto de regimul separatist (11% din teritoriul național).

După închiderea de către Ucraina a segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene (ca urmare a invaziei Rusiei în 2022), Chișinăul a obținut pârghii economice asupra regimului separatist pe care nu le-a mai avut în ultimii 35 de ani.

Chișinăul controlează acum sută la sută toate operațiunile de „import-export” ale Transnistriei. În paralel, Chișinăul s-a debranșat de la toate mecanismele economice de șantaj din partea Rusiei și Tiraspolului. Noul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a spus că Guvernul va face uz etapizat de aceste pârghii și a pledat pentru o reintegrare economică a țării chiar până la încheierea războiului din Ucraina.

Retragerea armatei ruse, prioritate absolută pentru reintegrare

Din punct de vedere politic, Chișinăul consideră formatul de negocieri 5+2 în problema transnistreană (cu participarea Rusiei) ca fiind unul eșuat și nefuncțional și nu dorește includerea reglementării conflictului transnistrean într-un posibil acord de pace dintre Rusia și Ucraina.

Chișinăul ia în considerare un singur element - retragerea trupelor ruse din regiune ca parte a unui pachet mai larg de securitate regională. „În ceea ce privește reglementarea propriu-zisă a problemei transnistrene, vom face tot posibilul ca acest lucru să se întâmple într-un proces de negocieri care ar implica și partea transnistreană – un proces care trebuie să se întâmple în strânsă cooperare cu partenerii care ne susțin - în primul rând UE și SUA”, a explicat vicepremierul moldovean Valeriu Chiveri.

De asemenea, el a spus că autoritățile de la Chișinău vor trata separat procesul de reintegrare a țării și parcursul european al Republicii Moldova. Chiveri susține că cele două procese au ritmuri și dinamici diferite, fiind imposibil de sincronizat. „Vom face tot posibilul ca procesul de reintegrare a regiunii transnistrene să fie dinamic și să genereze rezultate, dar necesită o perioadă mai îndelungată decât cea în care ne propunem să avansăm în negocierile pentru integrare europeană”, a menționat oficialul moldovean.

Vitalie Călugăreanu - DW

