Vineri, 22 August 2025
Adevărul
România poate deveni un lider regional în inteligența artificială și-a centrelor de date, dar numai prin conlucrare între guvern şi mediul privat

Publicat:

Co-autorul acestui articol este Emil Pânzaru, în calitate de director de cercetare al Consumer Choice Center.

Deși premisele ar fi deja aici, Europa Centrală și de Est se află cu mult în urma altor state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește centrele de date, potrivit ultimului articol EU Tech Loop. Publicaţia  analizează distribuția inegală a centrelor de date în Europa, cu accent special pe  deficitul sau „punctele negre” din Europa Centrală și de Est. În timp ce majoritatea centrelor de date optimizate pentru inteligenţa artificială și cu capacitate mare sunt concentrate în Europa de Vest și de Sud, țările din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, rămân în mare parte neservite. Această lipsă de infrastructură digitală are implicații semnificative, descurajând de fapt dezvoltarea ecosistemelor locale de AI IA care necesită un volum enorm de procesare şi de energie pentru a funcţiona eficient (1-2% din producţia globală de energie). Prin această descurajare, creșterea economică regională este încetinită,  şi industriile online nu pot să-şi atingă adevăratul potenţial datorită latenţei proaste. Condiţiile de bază sunt, în teorie, favorabile.  România se poate lăuda cu un portofoliu divers energetic - eolian, solar, hidroelectric, nuclear, proiecte noi care ar genera 55 gigawaţi de energie - care să poată suporta consumul enorm de energie al centrelor de date cuplate AI-ului (analiştii estimează o dublare a necesităţilor energetice pentru aceste centre până în 2030). 

În plus  România şi alte guverne est-europene  sunt în general bine poziţionate în privinţa investiţiilor străine în virtutea apartenenţei la cel mai mare bloc comercial din lume (Uniunea Europeană).  Firma americană NVIDIA îşi propune să investească 500 de miliarde de dolari în următorii patru ani în dezvoltarea infrastructurii AI cu sprijinul guvernului SUA pentru a produce super-computere integral pe teritoriul Statelor Unite. Echivalentul Uniunii Europene este iniţiativa InvestAI menită să mobilizeze 200 de miliarde de euro pentru sectorul digital, iniţiativă la care şi România poate apela ca stat membru. 

Cu toate acestea, activitatea sectorului privat în zona AI şi bazelor de date rămâne modestă, România având doar 59 centre de date de tip cloud şi colocare. Aceste centre sunt în marea lor majoritate de dimensiuni mici şi mijlocii, mult sub necesitatea actuală. Una dintre excepţiile notabile este ClusterPower, primul centru de date hyperscale din Europa de Est. Situat în Craiova pe un campus tehnologic de 25.000 metri pătraţi, Clusterpower este un centru privat certificat în tirul III în clasificarea Institutului Uptime, ceea ce îl face să fie activ 99.982% din timp pe toată durata unui an, cu numai 1.6 ore de întrerupere anuală în caz de urgenţe. Mai mult, centrul este capabil de mentenanţă simultană, în sensul în care toate componentele sale pot fi dezactivate fără ca activitatea IT să fie întreruptă. Conform propriului site, serviciile pe care le oferă centrul acoperă întreaga gamă digitală “de la colocare, high performance computing şi cloud back-up la securitate cibernetică în cloud şi infrastructură pentru AI”.  

ClusterPower a reuşit acolo unde alţii au eşuat tocmai pentru că a avut în spate o strategie generală de atragere a investiţiilor. Proiectul îşi are originile în a şaptea ediţie a DataCenter Forum în 2019 unde compania a intrat într-un parteneriat cu Tema Energy, a beneficiat de consultanţă din partea mai multor firme precum  Schneider Electric, Vertiv, R&M, MTU si ABB şi a obţinut o investiţie iniţială de 40 de milioane de euro. Echipa multidisciplinară din spatele proiectului a fost alcătuită din instalatori, proiectanţi şi profesionişti acreditaţi de Uptime Institute mulţumită participării în DataCenter Forum.

Reţeta succesului la nivel public trebuie să preia lecţiile mediului privat şi să conceapă un plan de încurajare a investiţiilor similar celui deja existent pentru zona IT în general. Formula e cea cunoscută: un regim de reguli şi taxe previzibile şi minime care să servească drept cadru pentru dezvoltarea pieţei în general. De asemenea, inițiative de amploare, precum propunerea de fabrici gigantice de inteligență artificială finanțate de Comisia Europeană, ar servi drept  catalizatori pentru a a atrage investiții suplimentare, semnalând încrederea în regiune și contribuind la reducerea decalajului digital dintre Europa de Est și Europa de Vest. 

România poate profita de acest moment pentru a se transforma din spectator pasiv în lider regional în domeniul AI. Dar succele ţării noastre în zona IT din trecut nu mai sunt suficiente. Dacă vrem să ne culegem roadele revoluţiei AI, e nevoie de voinţă politică pentru schimbare şi un plan bine pus la punct. 

Opinii

