Exemplele internaţionale sunt o lecţie esenţială pentru politica inteligenţei artificiale în România

Deseori, discuţiile politice în România par a se petrece în izolare mentală, neţinând cont de evoluţiile ţărilor din jur. Când vorbim despre alte ţări, vorbim nu doar despre alte state ale Uniunii Europene ci şi despre state non-UE. Acest lucru este important pentru politica tech a României tocmai pentru că aceasta poate fi articulată şi aplicată numai în cadrul unui context general geopolitic, un context marcat la moment de o competiţie acerbă între mari puteri.

Esenţiale sunt aici ambițiile naționale ale Rusiei ca o putere regională capabilă să întrerupă orice acţiune a României dar care se confruntă, în mod paradoxal, cu limite foarte similare României. Politicile Rusiei în domeniul inteligenței artificiale ţintesc obiective politice și culturale serioase, dar sunt subminate pe termen lung de o lipsă semnificativă de tehnologie și resurse umane. Dorința de independență este puternică, dar realitatea este că, în lumea IA, autosuficiența nu este doar o provocare politică, ci și una tehnologică majoră.

Rusia și Belarus au demarat un proiect comun de dezvoltare a inteligenței artificiale menit să creeze un sistem bazat pe „valorile tradiționale” ale celor două țări, motivat de teama că modelele de inteligență artificială de origine occidentală și chineză, precum ChatGPT sau Baidu Ernie din China, au o influență prea mare asupra generațiilor tinere și asupra societății în ansamblu. Potrivit liderilor ruși, aceste sisteme străine nu reflectă în mod adecvat valorile rusești din punct de vedere cultural și politic și ar putea fi chiar capabile să manipuleze societatea.

Dar dezvoltarea inteligenței artificiale bazată pe protecția valorilor naționale are propriile probleme. După cum relatează portalul de tehnologie al EU Tech Loop, Rusia rămâne puternic dependentă de tehnologia străină, în special de cea chineză, deoarece sancțiunile occidentale au împiedicat firmele naționale să acceseze cipuri și software avansate din SUA. Deși au apărut soluții de inteligență artificială dezvoltate în Rusia, cum ar fi modelul Gigachat al Sberbank, majoritatea acestora se bazează încă pe tehnologii și expertiză importate. În plus, sectorul IT intern se confruntă cu provocări serioase, inclusiv o lipsă acută de lucrători calificați.

Egle Markeviciute subliniază, de asemenea, că Rusia ocupă locul 31 în lume în Indexul Global AI realizat de Tortoise Media. Punctele sale slabe vin din proasta gestionare a talentelor, lipsa infrastructurii adecvate și carenţe în ceea ce priveşte cercetarea. Deși guvernul rus a depus un efort puternic în elaborarea unei strategii generale şi a consumat multe resurse în eforturi proiecte IA, aceste eforturi nu pot compensa pe deplin dezavantajele structurale. Emigrarea în masă a specialiștilor IT calificați de la izbucnirea războiului din Ucraina a slăbit și mai mult capacitățile interne.

România ocupă locul 50 în acelaşi clasament şi locul 41 într-o analiză similară produsă de Fondul Monetar Internaţional. Concluziile sună similare cu ale Rusiei - deşi are un bazin mare de talent în domeniul STEM, România nu a investit in infrastructura necesară să reţină acest talent şi nu a creat un mediu proprice inovaţiei care să mobilizeze capitalul său uman. Strategia naţională publicată în 2022 trebuie suplinită cu un plan de construire a infrastructurii publice de date (cu buna ştiinţă că IA necesită un volum masiv de energie şi o reţea rezilientă pentru a putea fi implementată cu succes).

Mai mult, IA-ul necesită cooperare clară între sectorul academic, cel public şi cel privat pentru a avea succes. La moment, România se află în continuare în poziţia ciudată de-a avea servicii Internet private foarte rapide, dar un stat care încă se bazează pe hârtii peste hârtii fizice pentru orice procedură (cu scoruri proaste în clasamentul european DESI în criteriul “Servicii publice digitale”). Ce e mai mult, lipsa competenţelor digitale persistă în acest sector public. Aşadar, orice infrastructură trebuie suplinită de-o campanie publică de digitalizare pentru un sector public bine pregătit şi de coordonare cu cei care au experienţă în sectorul privat. Toate aceste lucruri trebuie realizate în colaborare strânsă cu aliaţii noştri transatlantici dacă vrem să depăşim ameninţarea Rusiei şi a Chinei în acest sector de viitor.