Marți, 19 August 2025
Adevărul
Analiză Google s-ar putea despărți de Chrome, dacă Alphabet acceptă oferta de 34,5 miliarde de dolari. Ce opțiuni au utilizatorii

Publicat:

Google s-ar putea despărți de Chrome, dacă Alphabet acceptă oferta de 34,5 miliarde de dolari depusă de start-up-ul de inteligență artificială Perplexity. Tranzacția, care ar putea afecta serios utilizatorii, lasă acestora din urmă câteva opțiuni pe care le explicăm în cele ce urmează cu ajutorul unui specialist.

Siglele Google, Chrome și word
Google s-ar putea despărți de Chrome. Foto Shutterstock

Propunerea, formulată ca o vânzare de active, include angajamente precum menținerea codului sursă deschis, investirea a 3 miliarde de dolari în dezvoltarea Chrome pe o perioadă de doi ani și păstrarea Google ca motor de căutare implicit, arată o analiză XTB.

Această mișcare vine în contextul presiunilor de reglementare din Statele Unite, unde un proces antitrust aflat în desfășurare ar putea duce la separarea Chrome de compania-mamă, în așteptarea unei decizii din partea judecătorului Amit Mehta, la sfârșitul lunii.

Pentru Alphabet, proprietarul Google, Chrome este un activ absolut strategic. Mai mult decât un simplu browser, acesta funcționează ca o poartă de acces către ecosistemul de produse al companiei, furnizând date valoroase care alimentează algoritmi de căutare, publicitate și resurse de inteligență artificială. Pierderea controlului asupra Chrome ar însemna slăbirea poziției sale competitive și ar afecta integrarea verticală care alimentează în prezent veniturile și inovația tehnologică.

Propunerea agită piața și pune presiune pe Google

Deși Perplexity susține că are investitori dispuși să finanțeze tranzacția, propunerea pare puțin probabilă, având în vedere că valoarea sa de piață este estimată între 14 și 18 miliarde de dolari. Astfel, inițiativa are mai degrabă un rol de campanie de marketing, menită să crească notorietatea companiei și să promoveze propriul browser, Comet, în competiția pentru atenția utilizatorilor și a autorităților, explică analiștii XTB. În același timp, mișcarea susține argumentele autorităților de reglementare, care consideră că Google deține o putere excesivă pe piață și că separarea Chrome ar putea stimula concurența.

De altfel, Alphabet nu a manifestat intenția de a vinde browserul și este de așteptat să conteste în instanță orice decizie care ar impune cedarea acestuia, un proces care ar putea dura ani. Experții juridici cred că judecătorul Mehta ar putea aștepta finalizarea tuturor apelurilor înainte de a lua o astfel de măsură. Chiar și într-un scenariu ipotetic de vânzare, alți potențiali cumpărători, precum OpenAI, Yahoo sau fonduri de investiții precum Apollo Global Management, ar putea intra în competiție, însă Google ar rămâne avantajat datorită resurselor, reputației și bazei sale uriașe de utilizatori.

Analiștii evaluează Chrome între 20 și 50 de miliarde de dolari, ceea ce plasează propunerea Perplexity într-un interval plauzibil, dar greu de realizat din cauza resurselor financiare limitate ale startup-ului. Totuși, simpla lansare a propunerii pune presiune suplimentară pe autorități în privința Alphabet, expune valoarea strategică a Chrome și plasează Perplexity în centrul dezbaterii publice despre viitorul browserelor și al căutării online.

Există trei scenarii principale pentru viitorul Alphabet, dacă presiunea reglementară asupra Chrome se intensifică și posibilitatea cedării devine mai concretă, subliniază XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.

Scenariul 1: Compania apără și menține controlul asupra Chrome

În acest scenariu, Alphabet reușește, prin mijloace legale și politice, să evite orice decizie definitivă care să oblige vânzarea Chrome. Aceasta ar presupune eforturi juridice de durată, acțiuni de lobby către autoritățile de reglementare și, eventual, oferte voluntare pentru a reduce îngrijorările legate de concurență.

Citește și: Google reacționează cu furie la informația că va trebui să vândă Chrome

Scenariul 2: Alphabet menține controlul printr-o vânzare parțială

Dacă presiunea juridică și politică ajunge la un nivel în care separarea Chrome devine inevitabilă, Alphabet ar putea alege o variantă parțială, transferând browserul către o filială independentă, dar păstrând contracte care să asigure integrarea preferențială a motorului de căutare Google și a serviciilor cloud. Această soluție ar limita pierderea totală a datelor și a integrării, însă ar crea oportunități pentru concurenți să influențeze experiența utilizatorilor. În acest scenariu, Alphabet ar putea pierde 5–10% din venituri (aproximativ 8,75–17,5 miliarde de dolari anual) dacă o parte din trafic ar migra către alte motoare de căutare.

Scenariul 3: Instanța obligă vânzarea totală a Chrome

Acesta ar fi scenariul cel mai perturbator. Alphabet ar fi obligată să vândă Chrome unui concurent sau unui fond de investiții, pierzând un canal esențial de acces la date și utilizatori. Impactul asupra veniturilor din publicitate ar putea fi unul major, întrucât o bună parte din traficul către Google Search provine din Chrome. În acest caz, Alphabet ar trebui să accelereze investițiile în Android, Pixel, YouTube și IA generativă pentru a compensa pierderea influenței pe piața browserelor. În plus, s-ar putea încerca o consolidare a prezenței Google Search ca standard în alte browsere prin acorduri de milioane de dolari, așa cum face în prezent cu Apple în Safari.

Indiferent de scenariu, Chrome rămâne un activ strategic esențial: asigură accesul direct la utilizator și generează date pentru toate domeniile centrale de activitate. De aceea, chiar și într-un context de reglementare nefavorabil, Alphabet ar trebui să lupte intens pentru a evita cedarea browserului, mai adaugă analiștii XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.

Ce opțiuni au utilizatorii

Întrebat ce opțiuni au utilizatorii dacă Chrome va fi vândut, analistul XTB Claudiu Cazacu a declarat pentru „Adevărul” că efectele nu se vor vedea imediat.

Tranzacția ar putea avea un efect asupra utilizatorilor obișnuiți cu întreaga experiență de integrare cu serviciile Google, dar nu imediat după o eventuală tranzacție. În timp, aceștia ar sesiza o reorientare spre functiile de căutare noi care utilizează tehnici de AI generativ, și în general o experiență diferita față de modul "clasic" cu care s-au obișnuit. Sub presiunea saltului tehnologic, este posibil, însă, ca și Google să opereze schimbări ale browserului în vederea adaptării la preferințele utilizatorilor pentru răspunsuri sintetizate de AI la întrebări care alimentau altă dată motoarele de căutare clasice”, a declarat pentru „Adevărul” Claudiu Cazacu, consultant de strategie al XTB.

Citește și: Chrome folosește inteligența artificială pentru a descoperi escrocheriile online

El a explicat că sunt o serie de alte browsere care au funcții similare, unele dintre ele dezvoltate recent.

„Există o serie de alternative: Firefox, gestionat de Mozilla, Brave dezvoltat relativ mai recent pe baza Chromium, sau chiar Chromium, versiunea open-source pe baza căruia Google a construit browserul Chrome. Având un volum mai redus de aplicații integrate, și oferind versiuni mai puțin "dense", browser-ele alternative pot oferi chiar o viteza mai mare de navigare pentru unii utilizatori. Transformarile majore ar putea fi pentru furnizorii de servicii care și-au adaptat site-uri sofisticate la foarte popularul Chrome. Într-un astfel de scenariu, ar fi obligați să facă investiții suplimentare pentru a păstra caracteristicile avansate și detalierea datelor pe noi platforme web”, a declarat Cazacu pentru „Adevărul”.

Economie

