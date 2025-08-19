Americanii se tem că AI va înlocui definitiv angajații și își vor pierde locurile de muncă

Americanii sunt profund îngrijorați că progresele în domeniul inteligenței artificiale ar putea să ducă la pierderea permanentă a locurilor de muncă în multe zone ale țării.

Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, 71% dintre respondenți s-au declarat îngrijorați că IA va „duce la pierderea permanentă a locurilor de muncă pentru prea multe persoane”.

Noua tehnologie a intrat în atenția lumii la sfârșitul anului 2022, când chatbotul ChatGPT al OpenAI a fost lansat și a devenit cea mai rapidă aplicație din toate timpurile, cu giganți tehnologici precum Meta Platforms, proprietarul Facebook, Alphabet, proprietarul Google, și Microsoft oferind propriile produse de IA.

Americanii sunt, de asemenea, reticenți în privința aplicațiilor militare pentru AI, arată sondajul. Aproximativ 48% dintre respondenți au spus că guvernul nu ar trebui să folosească niciodată AI pentru a determina obiectivul unei atacuri militare, comparativ cu 24% care au spus că guvernul ar trebui să permită acest tip de utilizare a tehnologiei. Un alt 28% au spus că nu sunt siguri.

Entuziasmul general față de AI a alimentat investiții suplimentare în domeniu, cum ar fi fabrica planificată de echipamente pentru centre de date din Ohio, inițiată de Foxconn și SoftBank. AI a influențat și politicile de securitate națională, în contextul în care SUA și China concurează pentru supremația în domeniu.

De asemenea, a răsturnat politicile de securitate națională, întrucât Statele Unite și China se întrec pentru dominația în domeniul AI.

Mai mult de jumătate dintre americani - aproximativ 61% - au spus că sunt îngrijorați de cantitatea de electricitate necesară pentru a alimenta tehnologia în rapidă expansiune.

Google a declarat la începutul acestei luni că a semnat acorduri cu două utilități electrice din SUA pentru a reduce consumul de energie al centrelor sale de date AI în timpul unor perioade de cerere ridicată pe rețea, pe măsură ce utilizarea intensă de energie a AI-ului depășește furnizorii de energie.

Noua tehnologie a fost, de asemenea, criticată pentru aplicațiile care au permis boturilor AI să poarte conversații romantice cu copii, să genereze informații medicale false și să ajute oamenii să formuleze argumente rasiste.

Două treimi dintre respondenți în sondajul Reuters/Ipsos au spus că se îngrijorează că oamenii vor renunța la relațiile cu alți oameni în favoarea tovarășilor AI.

Oamenii au fost împărțiți cu privire la faptul dacă tehnologia AI va îmbunătăți educația. Aproximativ 36% dintre respondenți au crezut că aceasta va ajuta, în timp ce 40% au fost în dezacord, iar restul nu erau siguri.

Sondajul Reuters/Ipsos a adunat răspunsuri online de la 4.446 de adulți din SUA la nivel național și a avut o marjă de eroare de aproximativ 2 puncte procentuale.