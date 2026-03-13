România are ceva de zis? Începând de azi, Trump anunță o ridicare temporară de sancțiuni prind cumpărarea de petrol rusesc

Desigur, trebuie spus asta, fără însă ca asta să reprezinte o anulare totală sau definitivă a tuturor interdicțiilor valabile în acest moment, astfel concepute încât să fie dublate de penalități financiare extrem de importante și chiar de boicot comercial pentru națiunile care nu ar fi respectat pachetele succesive de reglementări restrictive.

Pe modelul lor, adesea în paralel sau chiar în oglindă, europenii au adoptat propriile lor legislații în domeniu, totul în ideea că, astfel, Rusia va fi progresiv sufocată și va capitula într-un final ferici, nemaiavând cum să joace partida de șah energetic în care se dovedește din nou campioană mondială, secretul reușitei lor fiind extrem de simplu: exact în momentul sancțiunile americane și cele europene trebuiau să înceapă să lovească din plin capacitatea de export a Rusiei, decidenții de la Kremlin au ordonat și e, în noile condiții, o închidere treptată dar foarte sensibilă a exporturilor către partenerii europeni și reorientarea conductelor de transport către China, piață uriașă cu cerere practic nelimitată. A existat o ezitare inițială a Indiei să solicite un tratament similar dar, în noile circumstanțe, de unde și-ar procura cea mai populată țară a lumii petrolul necesar dacă nu de la tradiționalii parteneri ruși...totul în contextul unei alte decizii majore din BRICS care implică efectuarea a din ce în ce mai multe schimburilor comerciale nu în dolari SUA ci în monede naționale sau în regim barter.

Acum europenii (dar și Ucraina, partenerul nostru strategic începând de ieri) sunt prinși în chingile absolut inconfortabile ale poziției ingrate de a rămâne singuri, cel puțin în acest prime 30 de zile, până pe 1 aprilie, obligați să-și respecte deciziile anterioare privind separarea totală și iremediabilă de sursa rusească de petrol și gaze. Sigur, doar 30 de zile a anunțat Tezaurul american să durează licența pe care a emis-o pentru cumpărarea de petrol brut și produse petroliere rusești aflate acum în curs de transport pe cale maritimă, pe nave încărcate înainte de data de ieri. Printre acestea, poate e bine să reamintim, se numără și faimoasele „nave fantomă” acuzate în termenii cei mai virulenți de a fi „armata pe transportoare din umbră” folosită de Kremlin pentru a-și continua comerțul cu petrol și a conturna sancțiunile.

Neplăcută situație asta de acum, asemănătoare cu o cedare diplomatică fără precedent și o recunoaștere a efectului dramatic pe piețe mondiale a unor atacuri americano-israeliene care se prelungesc chiar în condițiile în care Trump afirmă că Iranul este definitiv îngenuncheat? Poate, dacă situația de acum se prelungește dincolo de limita celor 30 de zile în care operatorii mondiali își vor putea completa rezervele (mai ales cele strategice) cu doar câteva sute de milioane de barili, cumpărături în urgență strict necesare pentru ca, poate dar deloc sigur, să fie astfel încetinită ridicarea de prețuri care acum amenință să dărâme efectiv unele economii naționale, afectând oricum și pe cele din Europa.

Apar întrebări cu valoare strategică globală: oare decizia americană (luată în urma recentei conversații telefonice dintre Putin și Trump) va putea să fie prelungită dacă situația din teren continuă în aceiași parametri, dacă chiar se degradează și, mai ales, dacă iranienii pun efectiv în practică amenințarea de a mina Strâmtoarea Hormuz?

A doua întrebare privește poziția decidenților europeni care se vor întâlni foarte curând, la cel mai înalt nivel, cu o agendă care, vrând-nevrând, va trebui să prevadă un răspuns explicit la decizia americană care lasă pe cei de la Bruxelles cu ceea ce, poetic, s-ar putea numi „cu chiloții-n vine”. În principiu, conform logicii evenimentelor, ar trebui să ia și ei o măsură similară cele anunțate de Trump, mai ales că șirul de sancțiuni europene a început după ce, în 2025, Trump cerea imperios țărilor din NATO și celor din întreaga lume să înceteze cât mai rapid cumpărarea de petrol rusesc. Vă mai amintiți de acest mesaj?

„A LETTER SENT BY PRESIDENT DONALD J. TRUMP TO ALL NATO NATIONS AND, THE WORLD: “I am ready to do major Sanctions on Russia when all NATO Nations have agreed, and started, to do the same thing, and when all NATO Nations STOP BUYING OIL FROM RUSSIA. As you know, NATO’S commitment to WIN has been far less than 100%, and the purchase of Russian Oil, by some, has been shocking! It greatly weakens your negotiating position, and bargaining power, over Russia. Anyway, I am ready to “go” when you are. Just say when? I believe that this, plus NATO, as a group, placing 50% to 100% TARIFFS ON CHINA, to be fully withdrawn after the WAR with Russia and Ukraine is ended, will also be of great help in ENDING this deadly, but RIDICULOUS, WAR. China has a strong control, and even grip, over Russia, and these powerful Tariffs will break that grip. This is not TRUMP’S WAR (it would never have started if I was President!), it is Biden’s and Zelenskyy’s WAR. I am only here to help stop it, and save thousands of Russian and Ukrainian lives (7,118 lives lost last week, alone. CRAZY!). If NATO does as I say, the WAR will end quickly, and all of those lives will be saved! If not, you are just wasting my time, and the time, energy, and money of the United States. Thank you for your attention to this matter! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA.”

Noi, firește, ne vom conforma instrucțiunilor, oricare ar fi ele, mai ales că am ascultat cu atenție mesajul-cerere de ieri din partea partenerului strategic Zelenski care a specificat că are nevoie din partea noastră de mult, mult diesel, din motive evidente. Și așa e. Noi vom livra. Dar are cineva din zona noastră politică o părere despre ce trebuie sau ar fi normal să facă și să ceară România, stând cu ochii pe prețul la pompă, indicele cel mai corect al realei stări de criză?