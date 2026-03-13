search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România are ceva de zis? Începând de azi, Trump anunță o ridicare temporară de sancțiuni prind cumpărarea de petrol rusesc

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Desigur, trebuie spus asta, fără însă ca asta să reprezinte o anulare totală sau definitivă a tuturor interdicțiilor valabile în acest moment, astfel concepute încât să fie dublate de penalități financiare extrem de importante și chiar de boicot comercial pentru națiunile care nu ar fi respectat pachetele succesive de reglementări restrictive.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Pe modelul lor, adesea în paralel sau chiar în oglindă, europenii au adoptat propriile lor legislații în domeniu, totul în ideea că, astfel, Rusia va fi progresiv sufocată și va capitula într-un final ferici, nemaiavând cum să joace partida de șah energetic în care se dovedește din nou campioană mondială, secretul reușitei lor fiind extrem de simplu: exact în momentul sancțiunile americane și cele europene trebuiau să înceapă să lovească din plin capacitatea de export a Rusiei, decidenții de la Kremlin au ordonat și e, în noile condiții, o închidere treptată dar foarte sensibilă a exporturilor către partenerii europeni și reorientarea conductelor de transport către China, piață uriașă cu cerere practic nelimitată. A existat o ezitare inițială a Indiei să solicite un tratament similar dar, în noile circumstanțe, de unde și-ar procura cea mai populată țară a lumii petrolul necesar dacă nu de la tradiționalii parteneri ruși...totul în contextul unei alte decizii majore din BRICS care implică efectuarea a din ce în ce mai multe schimburilor comerciale nu în dolari SUA ci în monede naționale sau în regim barter.

Acum europenii (dar și Ucraina, partenerul nostru strategic începând de ieri) sunt prinși în chingile absolut inconfortabile ale poziției ingrate de a rămâne singuri, cel puțin în acest prime 30 de zile, până pe 1 aprilie, obligați să-și respecte deciziile anterioare privind separarea totală și iremediabilă de sursa rusească de petrol și gaze. Sigur, doar 30 de zile a anunțat Tezaurul american să durează licența pe care a emis-o pentru cumpărarea de petrol brut și produse petroliere rusești aflate acum în curs de transport pe cale maritimă, pe nave încărcate înainte de data de ieri. Printre acestea, poate e bine să reamintim, se numără și faimoasele „nave fantomă” acuzate în termenii cei mai virulenți de a fi „armata pe transportoare din umbră” folosită de Kremlin pentru a-și continua comerțul cu petrol și a conturna sancțiunile.

Neplăcută situație asta de acum, asemănătoare cu o cedare diplomatică fără precedent și o recunoaștere a efectului dramatic pe piețe mondiale a unor atacuri americano-israeliene care se prelungesc chiar în condițiile în care Trump afirmă că Iranul este definitiv îngenuncheat? Poate, dacă situația de acum se prelungește dincolo de limita celor 30 de zile în care operatorii mondiali își vor putea completa rezervele (mai ales cele strategice) cu doar câteva sute de milioane de barili, cumpărături în urgență strict necesare pentru ca, poate dar deloc sigur, să fie astfel încetinită ridicarea de prețuri care acum amenință să dărâme efectiv unele economii naționale, afectând oricum și pe cele din Europa.

Apar întrebări cu valoare strategică globală: oare decizia americană (luată în urma recentei conversații telefonice dintre Putin și Trump) va putea să fie prelungită dacă situația din teren continuă în aceiași parametri, dacă chiar se degradează și, mai ales, dacă iranienii pun efectiv în practică amenințarea de a mina Strâmtoarea Hormuz?

A doua întrebare privește poziția decidenților europeni care se vor întâlni foarte curând, la cel mai înalt nivel, cu o agendă care, vrând-nevrând, va trebui să prevadă un răspuns explicit la decizia americană care lasă pe cei de la Bruxelles cu ceea ce, poetic, s-ar putea numi „cu chiloții-n vine”. În principiu, conform logicii evenimentelor, ar trebui să ia și ei o măsură similară cele anunțate de Trump, mai ales că șirul de sancțiuni europene a început după ce, în 2025, Trump cerea imperios țărilor din NATO și celor din întreaga lume să înceteze cât mai rapid cumpărarea de petrol rusesc. Vă mai amintiți de acest mesaj?

A LETTER SENT BY PRESIDENT DONALD J. TRUMP TO ALL NATO NATIONS AND, THE WORLD: “I am ready to do major Sanctions on Russia when all NATO Nations have agreed, and started, to do the same thing, and when all NATO Nations STOP BUYING OIL FROM RUSSIA. As you know, NATO’S commitment to WIN has been far less than 100%, and the purchase of Russian Oil, by some, has been shocking! It greatly weakens your negotiating position, and bargaining power, over Russia. Anyway, I am ready to “go” when you are. Just say when? I believe that this, plus NATO, as a group, placing 50% to 100% TARIFFS ON CHINA, to be fully withdrawn after the WAR with Russia and Ukraine is ended, will also be of great help in ENDING this deadly, but RIDICULOUS, WAR. China has a strong control, and even grip, over Russia, and these powerful Tariffs will break that grip. This is not TRUMP’S WAR (it would never have started if I was President!), it is Biden’s and Zelenskyy’s WAR. I am only here to help stop it, and save thousands of Russian and Ukrainian lives (7,118 lives lost last week, alone. CRAZY!). If NATO does as I say, the WAR will end quickly, and all of those lives will be saved! If not, you are just wasting my time, and the time, energy, and money of the United States. Thank you for your attention to this matter! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA.

Noi, firește, ne vom conforma instrucțiunilor, oricare ar fi ele, mai ales că am ascultat cu atenție mesajul-cerere de ieri din partea partenerului strategic Zelenski care a specificat că are nevoie din partea noastră de mult, mult diesel, din motive evidente. Și așa e. Noi vom livra. Dar are cineva din zona noastră politică o părere despre ce trebuie sau ar fi normal să facă și să ceară România, stând cu ochii pe prețul la pompă, indicele cel mai corect al realei stări de criză?

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
stirileprotv.ro
image
Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-o secundă cât 100 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
mediafax.ro
image
Paradisul bugetar de la CJ Ilfov, demascat de Curtea de Conturi. Armata de șefi cu salarii majorate ilegal în plină austeritate
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Creșterea vârstei de pensionare la 67 de ani scoate în stradă zeci de mii de oameni în inima UE. Zboruri anulate pe două aeroporturi
antena3.ro
image
Interlopii din clanul Cârpaci au forţat un român să-şi doneze rinichiul. Beneficiar, liderul grupării
observatornews.ro
image
Adevărul despre puii galbeni din comerț. Sunt sau nu vopsiți?
cancan.ro
image
Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la pensie. Ce bani se dau?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
De ce s-au auzit bubuituri în zona de sud a țării. Românii au sunat speriați la 112, crezând că a început războiul
playtech.ro
image
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără milă! Iranul a venit cu răspunsul, la câteva ore de la anunțul lui Donald Trump care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Astroloaga care a prezis Covid vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc! Momentul cheie va fi în câteva luni
stiripesurse.ro
image
Turcia a fost zguduită de o mișcare seismică de 5,5 grade. Unde s-a produs cutremurul și care sunt pagubele
kanald.ro
image
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Adio cumpărături online! Poliția Română intervine
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, vizită surpriză la spital! Se pregătește ceva special la Palat?

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri