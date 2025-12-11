search
Războiul pentru eliberarea justiției a început

0
0
Publicat:

Prefațat recent de președintele României Nicușor Dan, când a anunțat că așteaptă cu nerăbdare și că acordă prioritate  dezbaterii problemelor reale ale sistemului de justiției, din ce în ce mai evidente și cu consecințe grave asupra societății românești, războiul pentru eliberarea și reformarea justiției pare că a început deja.

protest justitie csm jpg

Protest în fața CSM

Investigația și publicarea documentarului ”Justiția capturată”( https://recorder.ro/documentar-recorder-justitie-capturata), realizat de jurnaliștii de la Recorder, a stârnit multă emoție, reacții și consecințe atât în rândul politicienilor, a oamenilor aflați la butoanele puterii în România, în sistemul de justiție, cât și în opinia publică și printre cetățenii care de ani de zile cer o justiție reformată cu adevărat, integră și imparțială.

Jurnaliștii de la Recorder au declarat că au mai fost și alți magistrați care au vorbit cu ei în timpul documentării care a durat un an și jumătate, dar care nu au acceptat ca afirmațiile lor să fie publicate. Dacă aceste declarații făcute de magistrații sub protecția anonimatului ar fi făcute publice, cutremurul din sistemul de justiție ar fi unul de proporții.

Până miercuri seara, premierul Ilie Bolojan nu văzuse documentarul Recorder, ”Justiția capturată”, dar a declarat că a simțit emoția puternică pe care aceste dezvăluiri le-au produs în opinia publică și consideră că problemele din justiție pot fi rezolvate din interiorul acesteia, iar dacă acest lucru nu se va întâmplă atunci ar putea interveni legislativul care să aducă reglementările necesare pentru reformarea justiției.

„Nu știu dacă funcționează ceva în România mai bine decât corupția din justiție. Să vă luați orice speranță, abandonați toți, pentru că este un sistem controlat”, a afirmat fosta judecătoare Daniela Panioglu în studioul Euronews România.

Pesimismul fostei judecătoare nu are suficientă susținere atât timp cât tot mai mulți oameni din sistem, judecători și procurori, își arată fățiș nemulțumirea și se revoltă, chiar și sub protecția anonimatului împotriva celor care au capturat și controlează justiția.

Mai mult, președintele României, Nicușor Dan, care ne-a arătat că este la curent cu ceea ce se întâmplă în sistem și care este atacat non stop nu doar pe tema justiției-că nu se implică și nu face nimic-ci și pe orice teamă, subiect pe care-l abordează sau nu, a declarat că am început să lucrăm la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiție. Discutăm cu magistrați. Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină și îi asigur că voi citi personal ce îmi transmit. Dar trebuie și o asumare în interiorul profesiei. Sunt convins că marea majoritate a magistraților sunt oameni serioși, de bună-credință.”

Spre deosebire de liderii marilor partide aflate la guvernare, președintele a spus că a urmărit cap-coadă documentarul realizat de jurnaliștii de la Recorder, intitulat ”Justiția capturată” și în același timp, a lansat un mesaj și un apel pe rețeaua X (https://x.com/NicusorDanRO/status/1998769420626247724) tuturor magistraților să-i transmit direct problemele pe care le întâmpină.

Rămâne de văzut dacă magistrații onești care-și doresc cu adevărat o reformă a sistemului și o justiție curată pusă în slujba dreptății și a cetățenilor vor avea curajul să semnaleze problemele reale, grave cu care se confruntă, dar în același timp să dovedească și voința de a pune umărul la rezolvarea situației și recredibilizarea stării actuale a justiției.

Deocamdată, pare că frica de consecințe și alte urmări neplăcute i-au făcut pe mulți magistrați onești, cu câteva excepții, să tacă și să se supună unui sistem condus cu autoritate, discreționar, sub influențe politice de care s-au temut și se tem în continuare.

Situația din sistem a fost cunoscută, ba chiar semnalată de câțiva ani de unii magistrați care probabil din aceste cauze au și preferat să iasă din sistem, dar nu a fost luată în seamă de factorii de decizie și nu s-a dorit rezolvarea ei, ci un control cât mai mare care a dus la așa zisa „Justiție capturată”.

Acum, odată început, războiul pentru justiție a declanșat bătălii grele, importante, care probabil că nu se vor decide peste noapte, ci în timp, cu implicare nu doar din interiorul sistemului, ci și politic, legislative, dar și cu participarea cetățenilor tot mai nemulțumiți de degradarea continuă și decredibilizarea justiției actuale, cetățeni care au început să se miște, să iasă în stradă, să facă petiții și proteste, să pună presiune pentru reformarea reală a justiției române.

Bătălia este cu atât mai grea cu cât factorul politic și actorii unor partide politice aflate la putere se vor implica în continuare în a influența justiția la păstrarea controlului pentru simplul fapt că sunt pline de corupți care vor face totul pentru a scăpa de consecințele faptelor proprii.

