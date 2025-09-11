Ceea ce urmează, fiți siguri de asta, nu face parte dintr-o oarecare teorie a conspirației. Ce veți vedea este doar o maică, chiar foarte mică parte dintr-un dosar de foarte mari dimensiuni care conține documente declasificate de mai multe servicii de informații din lume și care vorbesc despre eforturile uriașe făcute de militari pentru conceperea unor arme de tip nou, manipulând clima pentru a influența decisiv desfășurarea unor acțiuni ofensive.

Nimic nou, căci era vorba doar despre dezvoltarea unor tactici străvechi folosite de mai toate armatele lumii care, evident cu mijloace mult mai primitive, încercau să modifice mediul înconjurător în favoarea lor, provocând cât mai multe decese în rândul combatanților adverși. „Un exemplu celebru estre cel dat de acțiunea trupelor comandate de sultanul Saladin care, pe 4 iulie 1187, provoacă un dezastru în rândul adversarilor, cruciații conduși de Guy de Lusignan. Aceștia sunt brusc înconjurați de adversarii care, astfel, le taie posibilitatea d a ajunge la sursele de apă, mai precis la singura oază din satul Hattin, asta în timp ce soldații sunt asfixiați de fumul venit de la rugurile aprinse în jurul lor. Lupta respectivă este numită „bătălia setei” și a dus la moartea a peste 15.000 de franci” – se amintește într-un articol din Revue Militaire https://larevuedhistoiremilitaire.fr/2025/03/14/extension-domaine-lutte-environnement-nouveau-champ-bataille/ deosebit de util deoarece poate figura în deschiderea oricărei discuții avizate pe acest subiect trecut de multe ori (și asta este o decizie politică semnificativă) în zona demnă de dispreț a poveștilor difuzate ca parte a războiului informațional deci, în bloc, deloc demne de încredere și chiar condamnabile deoarece sperie inutil opinia publică.

Pe cale de consecință, cred că ar fi foarte interesant de accesat sursele reale ale acuzațiilor privind acțiuni guvernamentale de modificarea climei, cele care se dezvoltă acum într-un concept mai larg, cel al „ingineriei geo-climatice în scopuri ostile”, posibil foarte dragă minților gradaților din toate armatele lumii. Dar există asemenea surse reale, imposibil de contestat? Cu siguranță că da, absolut fascinante și care prezintă în amănunt încercările succesive ale experților militari de a dobândi un anume tip de superioritate operativă folosind cele mai diverse și mai nebunești programe de manipularea climatică.

Poate cel mai cunoscut dintre acestea – în orice caz unul dintre cele des pomenite ca argument în dezbaterile internaționale pe această temă – este Programul militar american POPEYE care a vizat modificarea atmosferei „de-a lungul rutelor de infiltrare în Vietnamul de Nord și sudul Laosului, obiectivul fiind să provoace căderi de ploaie peste aceste linii de comunicații pentru a opri sau cel puțin pentru a împiedica traficul camioanelor între Vietnamul de Nord și cel de Sud. Vor fi aplicate pe scară largă tehnicile recent îmbunătățite de „însămânțarea” norilor într-un efort care nu va fi făcut public de a obține ploi continue în cele trei luni în mode normal secetoase” – se argumenta în acest memorandum explicativ https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v28/d274 adresat pe 13 ianuarie 1967 Secretarului de Stat Rusk. Proiectul a fost aprobat și aplicat în teren – având codul de Operation Popeye -de două avioane tip C-130 care făceau parte din 54th Weather Reconnaissance Squadron. Continuarea operațiunii a primit numele de Commando Lava, în paralel cu folosirea unor alte procedee foarte interesante pentru militari, spre exemplu Agentul Orange utilizat pentru programul de desfoliere la scară foarte largă în Operațiunea Rolling Thunder. Dacă vă interesează problema, aveți aici https://aithor.com/essay-examples/operation-popeye-and-operation-commando-lava un studiu realizat de IA, foarte amănunțit și doar în aparență tratând valoarea istorică a experimentelor respective.

Pentru a nu vorbi doar despre experimentele militare americane, puteți accesa aici https://geopolitique.eu/en/articles/armed-forces-and-climate-change-in-a-time-of-high-intensity-reflections-on-engagement-in-environmental-operations/ și un material foarte documentat despre interesul rușilor în domeniu dar aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că marile puteri, semnatare fiind ale unui tratat ONU de interzicere a operațiunilor de modificare a climatului cu mijloace militare, sunt extrem de interesate de evaluarea daunelor (uneori ireversibile) pe care operațiuni militare clasice dar de mare intensitate le pot avea asupra climatului. Vezi, spre exemplu, datele conținute în acest studiu https://climatefocus.com/wp-content/uploads/2023/12/20231201_ClimateDamageWarUkraine18monthsEN.pdf care evaluează daunele asupra mediului produse de războiul din Ucraina.

Poate doriți însă și o analiză comparativă https://www.clingendael.org/sites/default/files/2023-01/Military_capabilities_affected_by_climate_change.pdf asupra modului în care continua extindere și diversificare a capacităților militare ale Rusiei, Chinei și Statelor Unite sunt afectate de schimbările climatice...

Singura speranță, cât mai poate exista o speranță în momentul în care marile puteri se retrag, rând pe rând și foarte rapid din Tratatele și Convențiile semnate în cadrul ONU, este că altfel vor sta lucrurile în cazul Convenției privind modificarea mediului înconjurător din 1976 https://en.wikisource.org/wiki/Environmental_Modification_Convention și semnată până acum de numai jumătate dintre statele membru ONU.

