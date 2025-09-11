search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Războiul climatic: documente din arhivele serviciilor de informații

0
0
Publicat:

Ceea ce urmează, fiți siguri de asta, nu face parte dintr-o oarecare teorie a conspirației. Ce veți vedea este doar o maică, chiar foarte mică parte dintr-un dosar de foarte mari dimensiuni care conține documente declasificate de mai multe servicii de informații din lume și care vorbesc despre eforturile uriașe făcute de militari pentru conceperea unor arme de tip nou, manipulând clima pentru a influența decisiv desfășurarea unor acțiuni ofensive.

Picture3 png

Nimic nou, căci era vorba doar despre dezvoltarea unor tactici străvechi folosite de mai toate armatele lumii care, evident cu mijloace mult mai primitive, încercau să modifice mediul înconjurător în favoarea lor, provocând cât mai multe decese în rândul combatanților adverși. „Un exemplu celebru estre cel dat de acțiunea trupelor comandate de sultanul Saladin care, pe 4 iulie 1187, provoacă un dezastru în rândul adversarilor, cruciații conduși de Guy de Lusignan. Aceștia sunt brusc înconjurați de adversarii care, astfel, le taie posibilitatea d a ajunge la sursele de apă, mai precis la singura oază din satul Hattin, asta în timp ce soldații sunt asfixiați de fumul venit de la rugurile aprinse în jurul lor. Lupta respectivă este numită „bătălia setei” și a dus la moartea a peste 15.000 de franci” – se amintește într-un articol din Revue Militaire https://larevuedhistoiremilitaire.fr/2025/03/14/extension-domaine-lutte-environnement-nouveau-champ-bataille/ deosebit de util deoarece poate figura în deschiderea oricărei discuții avizate pe acest subiect trecut de multe ori (și asta este o decizie politică semnificativă) în zona demnă de dispreț a poveștilor difuzate ca parte a războiului informațional deci, în bloc, deloc demne de încredere și chiar condamnabile deoarece sperie inutil opinia publică.

Pe cale de consecință, cred că ar fi foarte interesant de accesat sursele reale ale acuzațiilor privind acțiuni guvernamentale de modificarea climei, cele care se dezvoltă acum într-un concept mai larg, cel al „ingineriei geo-climatice în scopuri ostile”, posibil foarte dragă minților gradaților din toate armatele lumii. Dar există asemenea surse reale, imposibil de contestat? Cu siguranță că da, absolut fascinante și care prezintă în amănunt încercările succesive ale experților militari de a dobândi un anume tip de superioritate operativă folosind cele mai diverse și mai nebunești programe de manipularea climatică.

Poate cel mai cunoscut dintre acestea – în orice caz unul dintre cele des pomenite ca argument în dezbaterile internaționale pe această temă – este Programul militar american POPEYE care a vizat modificarea atmosferei  „de-a lungul rutelor de infiltrare în Vietnamul de Nord și sudul Laosului, obiectivul fiind să provoace căderi de ploaie peste aceste linii de comunicații pentru a opri sau cel puțin pentru a împiedica traficul camioanelor între Vietnamul de Nord și cel de Sud. Vor fi aplicate pe scară largă tehnicile recent îmbunătățite de „însămânțarea” norilor într-un efort care nu va fi făcut public de a obține ploi continue în cele trei luni în mode normal secetoase” – se argumenta în acest memorandum explicativ https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v28/d274 adresat pe 13 ianuarie 1967 Secretarului de Stat Rusk. Proiectul a fost aprobat și aplicat în teren – având codul de Operation Popeye -de două avioane tip C-130 care făceau parte din 54th Weather Reconnaissance Squadron. Continuarea operațiunii a primit numele de Commando Lava, în paralel cu folosirea unor alte procedee foarte interesante pentru militari, spre exemplu Agentul Orange utilizat pentru programul de desfoliere la scară foarte largă în Operațiunea Rolling Thunder. Dacă vă interesează problema, aveți aici https://aithor.com/essay-examples/operation-popeye-and-operation-commando-lava un studiu realizat de IA, foarte amănunțit și doar în aparență tratând valoarea istorică a experimentelor respective.

Pentru a nu vorbi doar despre experimentele militare americane, puteți accesa aici https://geopolitique.eu/en/articles/armed-forces-and-climate-change-in-a-time-of-high-intensity-reflections-on-engagement-in-environmental-operations/  și un material foarte documentat despre interesul rușilor în domeniu dar aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că marile puteri, semnatare fiind ale unui tratat ONU de interzicere a operațiunilor de modificare a climatului cu mijloace militare, sunt extrem de interesate de evaluarea daunelor (uneori ireversibile) pe care operațiuni militare clasice dar de mare intensitate le pot avea asupra climatului. Vezi, spre exemplu, datele conținute în acest studiu https://climatefocus.com/wp-content/uploads/2023/12/20231201_ClimateDamageWarUkraine18monthsEN.pdf  care evaluează daunele asupra mediului produse de războiul din Ucraina.

Poate doriți însă și o analiză comparativă https://www.clingendael.org/sites/default/files/2023-01/Military_capabilities_affected_by_climate_change.pdf asupra modului în care continua extindere și diversificare a capacităților militare ale Rusiei, Chinei și Statelor Unite sunt afectate de schimbările climatice...

Singura speranță, cât mai poate exista o speranță în momentul în care marile puteri se retrag, rând pe rând și foarte rapid din Tratatele și Convențiile semnate în cadrul ONU, este că altfel vor sta lucrurile în cazul Convenției privind modificarea mediului înconjurător din 1976 https://en.wikisource.org/wiki/Environmental_Modification_Convention și semnată până acum de numai jumătate dintre statele membru ONU.

Cu altă ocazie, multe alte documente...

Opinii

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Cine a fost Charlie Kirk, activistul politic american asasinat la o universitate din Utah
gandul.ro
image
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
mediafax.ro
image
Rente viagere pentru foști campioni decedați. Suma uriașă plătită de către ANS în conturile unor sportivi morți
fanatik.ro
image
Cine este Charlie Kirk, aliatul MAGA al lui Trump, împușcat în Utah: „Părea că a fost împușcat de aproape”
libertatea.ro
image
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani 😢
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Vezi linii drepte sau curbe, iluzia optică care îți face creierul să nu mai înțeleagă nimic
playtech.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 30 de zile. Vine cea mai bună perioadă din an pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
El este Marius, românul care și-a pierdut viața în accidentul de motocicletă, în Italia. Urma să devină tată pentru a doua oară
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Procură specială pentru pensie. Actul obligatoriu, anunțat de Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
București. Calea Victoriei în anii '40 ai secolului trecut (© iMAGO Romaniae)
Furtul de 30 de milioane de la magazinul „Empire” de pe Calea Victoriei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!