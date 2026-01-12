Video Panică și lacrimi în parcare: o șoferiță a rămas blocată aproape o oră de câțiva centimetri de zăpadă. „Nu știu ce să fac, nu pot să ies”

O simplă ninsoare s-a transformat într-un coșmar pentru o tânără de 22 de ani, care a rămas blocată aproape o oră într-o parcare subterană din Düsseldorf, Germania.

Incidentul, filmat chiar de ea, a devenit viral pe TikTok, adunând peste 1,9 milioane de vizualizări.

Celina, asistentă medicală, se pregătea să plece la serviciu. În ciuda stratului aparent modest de zăpadă, roțile Audi-ului A1 pe care îl conducea au început să patineze pe rampa parcării.

Înspăimântată, tânăra a tras frâna de mână și a rămas blocată, fără posibilitatea de a avansa sau a da cu spatele.

„Nu știu ce să fac. Stau aici de 20 de minute și nu pot să ies, ninge atât de tare încât nu pot ieși. Mi-e teamă că o să derapez”, spune ea în videoclip, vizibil emoționată și cu lacrimi pe obraz, scrie BILD.

Încercările de a se descurca singură nu au avut succes, iar sfatul unui trecător, de a lăsa mașina să se izbească de poartă, a amplificat starea de panică.

Salvarea a venit după aproximativ 40 de minute, când un bărbat cu un suflător de frunze a intervenit. Acesta a curățat zăpada din fața anvelopelor și a ghidat-o pe tânără prin geamul mașinii, permițându-i să iasă în siguranță și să ajungă la muncă.

Clipul postat pe TikTok de Celina, pe contul „einfachcelinat”, a strâns reacții diverse: de la ironii și glume, la mesaje de susținere. Totuși, gestul salvatorului a fost lăudat, iar povestea a devenit virală.

Tânăra a recunoscut că experiența sa cu condusul pe zăpadă este limitată.

„Ultima ninsoare mai serioasă a fost în 2021. Am fost complet copleșită de situație”, a spus ea.