Federația AGRO-STAR 2022 atrage atenția că acordul cu Mercosur riscă să aibă consecințe negative pentru agricultura și industria alimentară

Federația Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Administrație, Cercetare, Turism și Dezvoltare Rurală AGRO-STAR 2022 solicită Comisiei Europene și Parlamentului European să nu continue acordul cu Mercosur, despre care spune că riscă să aibă consecințe negative pentru agricultura și industria alimentară.

Înaintea votului Consiliului European privind Acordul comercial UE-Mercosur, „AGRO-STAR 2022” se alătură demersurilor Federației Europene a Sindicatelor din Alimentație, Agricultură și Turism (EFFAT), structură sindicală la care aceasta este afiliată și atrage atenția respectivul document „expune lucrătorii, lasă agricultura neprotejată și drepturile lucrătorilor inaplicabile, în timp ce Comisia nu oferă decât o reorganizare a fondurilor UE existente pentru a-i liniști pe fermieri în fața șocurilor așteptate”.

„Cu toate acestea, fără măsuri de salvgardare solide pentru lucrători, acestea riscă să devină încă o sursă de dumping social, inegalitate și concurență neloială”, se arată într-un comunicat transmis luni, 12 ianuarie, de Federația AGRO-STAR 2022.

Ce deficiențe ale acordului Mercosur sunt semnalate

Potrivit aceleiași federații, acordul are mai multe deficiențe:

Unul dintre ele este „lipsa aplicabilității standardelor de muncă”.



„Acordul nu reușește să aducă îmbunătățiri semnificative în aplicarea standardelor fundamentale de muncă. În stadiul actual, acesta nu contribuie la creșterea standardelor de muncă în țările Mercosur și nici nu previne dumpingul social care afectează Uniunea Europeană. Respectarea Convențiilor OIM rămâne slabă în țările Mercosur, iar acordul nu dispune de mecanisme credibile și obligatorii pentru a asigura respectarea drepturilor lucrătorilor. Capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă trebuie consolidat semnificativ și trebuie să fie aplicabil”, se arată în comunicat.

O altă deficiență invocată se referă la garanții inadecvate pentru sectorul agricol.



„Garanțiile suplimentare propuse pentru agricultură sunt insuficiente și nu vor atenua eficient impactul economic al acordului asupra lanțului valoric alimentar. Agricultura este un sector extrem de sensibil, puternic expus șocurilor externe, însă această realitate nu este reflectată în mod adecvat în acord. Federația AGRO-STAR 2022 nu poate accepta ca agricultura și industria alimentară să continue să fie tratată ca o monedă de schimb pentru a facilita liberalizarea comerțului în alte sectoare”, arată federația.



AGRO-STAR 2022 semnalează, printre deficiențe, și lipsa unei evaluări adecvate a impactului socio-economic și a unor măsuri de însoțire:

„Ca și în cazul altor acorduri comerciale, Comisia Europeană a mers mai departe fără evaluări adecvate și detaliate ale impactului socio-economic și fără măsuri de anticipare a schimbărilor. Federația AGRO-STAR 2022 solicită urgent sprijin concret și măsuri de însoțire pentru lucrătorii ale căror locuri de muncă ar putea fi afectate”.

„Semnarea acordului nu ar trebui să aibă loc până când nu este garantată protecția locurilor de muncă”

Instrumentele UE existente, cum ar fi Fondul european de ajustare la globalizare și Fondul social european Plus (FSE+), trebuie consolidate și mobilizate în continuare pentru a proteja lucrătorii și comunitățile afectate, atrage atenția federația.

„Prin urmare, Federația AGRO-STAR 2022 solicită Comisiei Europene și Parlamentului European să nu continue cu un acord care riscă să aibă consecințe negative pentru agricultura și industria alimentară. Semnarea acordului nu ar trebui să aibă loc până când nu este garantată protecția locurilor de muncă și nu este consolidată semnificativ respectarea drepturilor lucrătorilor și a angajamentelor în domeniul forței de muncă”.