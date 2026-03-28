Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
Răsună cântecul american de lebădă pentru NATO?

Foarte greu de crezut că supărarea extremă a lui Trump pe aliații SUA din NATO va provoca un cutremur care să zdruncine Alianța. Dar, cu siguranță, efecte vor exista atât pe termen scurt cât și în viitorul previzibil atunci când vorbim – când este absolut necesar să vorbim – despre rolul aliaților, fie în continuarea misiunilor definite de actuala alianță, fie în ceea ce ar putea fi, de ce nu, un nou concept strategic al NATO.

FOTO EPA EFE

Ce introduce acum Donald Trump în ecuația ce părea intangibilă și securizată a NATO este ceva extrem de important deoarece afirmă, în premieră absolută, o poziție novatoare în raport cu principiile care au stat la baza Actului fondator al Alianței, instituție fundamentală a spațiului democrației occidentală, apărută din convingerea absolută, egal împărtășită de toate țările semnatare, că fiecare avea nevoie de cealaltă pentru a se apăra.

De aici și conceptul „apărării colective” codificată în celebrul art.5. Acum, iată, vedem mesajul invers: „SUA nu au nevoie de nimic de la NATO”, afirmație extrem de gravă și care deschise drumul spre orice tip de interpretare și lasă impresia nefericită că ar putea urma, dacă nu o retragere din Alianță, atunci cel puțin, în viitor, cel puțin, o ezitare majoră în a -și asuma obligațiile prevăzute în Tratatul de la Washington. Oare în ce moment și sub ce formă s-ar putea concretiza, într-un moment crucial în care Statele membre NATO s-ar confrunta cu o amenințare existențială, avertismentul dat de Trump care s-a întrebat public „de ce-ar trebui să fim acolo pentru ei dacă nici ei nu sunt aici pentru noi?...Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru NATO, sute de miliarde, pentru a-i proteja, şi am fi fost mereu alături de ei, dar acum, având în vedere acţiunile lor, presupun că nu mai trebuie să fim, nu-i aşa?”.

Și chiar dacă unii aliați au spus că vor vrea să sprijine direct acțiunea militară israelo-americană împotriva Iranului, starea tehnică a armatei lor este deplorabilă. Momentul în care Trump se lansează într-o critică amară împotriva britanicilor, cei mai apropiați aliați tradiționali, este demn de citat deoarece ilustrează dimensiunea reală a furiei președintelui american. Într-o intervenție susținută la Casa Albă, a spus că „britanicii au spus „vom trimite propriile noastre port-avioane” – dar care nu sunt cele mai bune port-avioane. Sunt niște jucării în comparație cu ce avem noi”.

Interesantă poziție, cu toate că total împotriva manualelor militare care, ca regulă principală de comportament pe timp de conflict, ar interzice ca cel puțin neproductivă criticarea capacităților de care dispune o țară aliată, mai mult chiar una care se oferă să participe la luptă alături de tine...

Ce mi se pare ciudat este că, în continuare, Trump nu vrea, nu știe sau îi este complet indiferentă posibilitatea de a face o distincție între angajamentele luate și onorate de aliați și, acum, mă refer la poziția României care a decis imediat, necondiționat, să răspundă cererii americane de a pune la dispoziție cele două baze aeriene de pe teritoriul țării noastre. La fel de ciudat și trist este că nimeni de la noi, din niciuna dintre instituțiile plătite să se ocupe de acest domeniu, nu a socotit necesar să exprime o poziție și să spună care este contribuția României, membru fidel principiilor de solidaritate ale Alianței...dar dacă noi înșine avem despre noi o lipsă glorioasă de opinie, gen miniștrii Țoiu sau Miruță, ce să ceri organelor din subordine sau, chiar absurd, parlamentarilor?

În fine, voi reveni pe această temă, România tace cu grația obișnuită atunci când ignoră că doi dintre aliații noștri strategici, America lui Trump și Ucraina lui Zelenski, lovesc acum din toate puterile Europa poate pe principiul străvechi că nimeni nu te poate ucide mai repede și mai precis decât apropiații tăi.

Ba da, ceva ar mai fi, după cum se vede: când chiar nu interesează nimic de frică să nu vază inamicul, pervers cum e el, că nu știi nimic și nici n-ai vrut să înveți din câte șuturi ai primit în fund, rămânând fidel convingerii că un șut în fund ar trebui să fie mereu un pas înainte. Culmea că așa și e. Numai că nimeni n-a indicat direcția ulterioară..

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Top articole

Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
digi24.ro
image
Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”
stirileprotv.ro
image
Zodiile care vor avea o perioadă fabuloasă după Paște. Șansa le va surâde la fiecare pas
gandul.ro
image
Avertizări ANM: Cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic la munte, în mai multe județe
mediafax.ro
image
Noutăți de ultimă oră la FCSB despre accidentările lui Ngezana și Chiricheș! Cu cine joacă Mirel Rădoi la Botoșani 
fanatik.ro
image
Strategia lui Eugen Sechila în procesul troiței legionare ridicate în Călărași. Aghiotantul lui Călin Georgescu: „Procurorii au construit întreg rechizitoriul cu ajutorul Wikipedia”
libertatea.ro
image
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
O femeie care lua bani de la Casa de Pensii pe motiv că era prea bolnavă ca să iasă din casă a fost prinsă în tiroliană, în Mexic
antena3.ro
image
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
observatornews.ro
image
Afaceristul din România, acuzat că și-a părăsit familia pentru amantă! Divorțul anului scoate la iveală secrete tulburătoare!
cancan.ro
image
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Câţi bani primesc bucureştenii înapoi dacă nu au avut căldură şi apă caldă în iarna: Termoenergetica a început să deconteze facturile
playtech.ro
image
Câte operații estetice are Cristi Borcea. Anunțul care-i va surprinde pe mulți: „Eu sunt bărbat asumat!”
fanatik.ro
image
Cât de puternică este unitatea de elită pe care Pentagonul o trimite spre Iran. Divizia 82 Aeropurtată a acționat și în România
ziare.com
image
FRF a luat decizia, la 24 de ore după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Ioana Vlasiu, istoric și critic de artă, s-a stins din viață la 83 de ani
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Prognoza meteo 28-29 martie. Frig și ninsori viscolite la munte. Cum va fi vremea în weekend
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Ioana Ginghină și Gabriela Cristea, puse la pământ de medici după ce au spus că depresia e un moft, iar o persoană bolnavă stă ca „boul pe coadă: „Periculoase și stigmatizante”
actualitate.net
image
Două zodii vor străluci după Luna în Fecioară de pe 29 martie. Viața li se schimbă în bine și bucuriile vin fără oprire
click.ro
image
Rețeta de brioșe proteice și fără zahăr a Ioanei Ginghină: „Perfecte când vrei ceva dulce”
click.ro
image
Codruța Filip și Valentin Sanfira locuiau într-o casă luxoasă. Cum arată vila impresionantă? Au cumpărat-o chiar înainte de nuntă
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
Mezzosoprana Elena Theodorini (cca. 1890) - fotografie din colecția Muzeului Național de Istorie a României (MNIR)
Cine a fost „prima divă a României”?
historia.ro
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
Două zodii vor străluci după Luna în Fecioară de pe 29 martie. Viața li se schimbă în bine și bucuriile vin fără oprire

Prânzul Regelui Charles are acum doar un singur ingredient. Cancerul a provocat asemenea schimbare?

Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Poți găsi inelul în 30 de secunde?