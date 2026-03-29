Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Plecarea miniştrilor PSD nu atrage după sine căderea guvernului Bolojan

Este vorba de ameninţările PSD referitoare la schimbarea compoziţiei politice a guvernului, dacă se va lua decizia pe 20 aprilie ca PSD să părăsească guvernarea. Nu rezultă nicăieri din Constituţie că în această situaţie guvernul trebuie revalidat prin votul parlamentului. Grindeanu dă şi el din gură să-şi dea importanţă, altfel nu poate ţine trează atenţia alegătorilor asupra PSD.

FOTO Inquam
FOTO Inquam

În Constituţie, la art 85 se spune:

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

Aliniatul (3) se referă la vacantarea postului de ministru (miniştri) prin schimbarea compoziţiei politice a guvernului, caz în care Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

Nu e vorba de prim-ministru, ci de miniştrii care vacanteaza postul prin demisie.

Augustin Zegrean, fost preşedinte al CCR, spune într-un interviu:

Parlamentul trebuie să fie de acord doar cu noii miniştri propuşi, nu cu tot guvernul din nou, conform art 85 din Constituţie.

ARTICOLUL 113 (1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Este singura modalitatea prin care parlamentul poate retrage încrederea acordată guvernului. Nici preşedintele ţării nu poate destitui un premier sau un guvern.

Concluzia este că schimbarea compoziţiei politice a guvernului are efect asupra schimbării miniştrilor plecaţi, noii miniştri au nevoie de aprobarea parlamentului, dar nu are efect asupra funcţiei de prim-ministru.

Moţiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan

Reprezintă singura pârghie reală de a demite guvernul

Este improbabilă, pentru că PSD şi AUR sunt în competiţie electorală pe acelaşi segment de electorat. S-a văzut la dezbaterea şi aprobarea bugetului şi la schimbul de replici dintre cele două partide că nu se înţeleg deloc. PSD nu a susţinut amendamentele AUR şi nici invers. Este extrem de puţin probabil ca AUR să depună o moţiune de cenzură din care să profite PSD, prin schimbarea premierului Bolojan. Şi nici în cazul funcţionării unui guvern minoritar condus de Bolojan, este destul de improbabil ca PSD şi AUR să se înţeleagă în parlament să blocheze iniţiativele legislative ale guvernului.

PNL şi USR au stabilit în forurile lor de conducere, ca în cazul în care PSD părăseşte actuala guvernare să nu mai existe o altă coaliţie a celor două partide din care să facă parte şi PSD, eventual cu alt premier.

România a mai avut guverne minoritare

Guvernul Tăriceanu (2007-2008)

Partidul Democrat a ieşit din guvern, guvernul Tăriceanu devine minoritar, iar opoziţia nu reuşeşte moţiune de cenzură. Guvernul a rezistat până la alegeri, aproape doi ani. Nimeni nu a cerut „revalidarea” premierului, pe motivul schimbării compoziţiei politice a guvernului.

Singura modalitate de a demite  un guvern este moţiunea de cenzură. Parlamentul controlează guvernul prin sancţiune, nu prin reconfirmare.

Un guvern minoritar are şi limite în funcţionare. Nu poate trece prin parlament legi organice (refritoare la buget, justiţie, administraţie, securitate, etc. )

Contextul internaţional

Grindeanu a fost informat la Bruxelles de către socialiştii europeni şi de liderii cu care a avut contact, că în actualul context internaţional ultimul lucru de care ar avea nevoie România este instabilitatea politică. România este pe muchie de cuţit în privinţa încrederii investitotilor şi agentiilor de rating, orice instabilitate politică ar duce România în „junk”, şi adio bani de pensii şi salarii bugetare.

În concluzie, Grindeanu dă şi el din gură, să vadă electoratul PSD că „se luptă” să le aducă bani de la guvern, chiar dacă nu muncesc.

Din păcate pentru el, majoritatea românilor înţeleg aceste manevre şi îl sprijină pe Bolojan, singurul capabil să readucă România la echilibre macroeconomice şi fiscal-bugetare.

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

image
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
mediafax.ro
image
„Domnu’ ăsta are o problemă cu FCSB!”. Mihai Stoica, atac la baionetă la antrenorul naționalei României de juniori
fanatik.ro
image
Otrăvitoarele din Şiria. Povestea femeilor care își omorau bărbaţii cu hârtie de muşte, topită într-o „apa fermecată” de băbăreasa satului
libertatea.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
FOTO Olivia Holder i-a lăsat pe toți ”cu gura căscată”: a ajuns la București. ”Ireal!”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Militarii și polițiștii, afectați de o nouă schimbare: pensionarea ar putea fi amânată
playtech.ro
image
De ce îl ura tatăl lui Gigi Becali pe dictatorul Nicolae Ceaușescu: ”Mă face să fiu egal cu Costică, cu Mitică”
fanatik.ro
image
O țară cu un miliard de locuitori deschide anchete împotriva Statelor Unite. Represalii la mutările lui Trump
ziare.com
image
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a mâncat cina altcuiva. S-a sufocat și nu a mai putut fi salvat
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Trecerea la ora de vară crește riscul de AVC și infarct! Avertismentul unui doctor începând de duminică, 28 martie
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Ce băutură consumă Iulia Vântur în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Așa are grijă de siluetă
click.ro
image
Cele mai căutate facultăți din București în 2026: 8 candidați pe un singur loc încă din preadmitere
click.ro
image
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma resturile în alte preparate
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
Biserica Neagră din Brașov, desen de epocă
În Brașovul medieval, marfa cumpărată putea fi verificată la cântarul de control din Piața Sfatului
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să-ți cânte la nuntă Valentin Sanfira. Tarifele în funcție de program
image
Ce băutură consumă Iulia Vântur în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Așa are grijă de siluetă

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, diafană în alb! Prințul Albert l-a primit la Monaco pe Papa, într-o vizită istorică

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?