Plecarea miniştrilor PSD nu atrage după sine căderea guvernului Bolojan

Este vorba de ameninţările PSD referitoare la schimbarea compoziţiei politice a guvernului, dacă se va lua decizia pe 20 aprilie ca PSD să părăsească guvernarea. Nu rezultă nicăieri din Constituţie că în această situaţie guvernul trebuie revalidat prin votul parlamentului. Grindeanu dă şi el din gură să-şi dea importanţă, altfel nu poate ţine trează atenţia alegătorilor asupra PSD.

În Constituţie, la art 85 se spune:

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

Aliniatul (3) se referă la vacantarea postului de ministru (miniştri) prin schimbarea compoziţiei politice a guvernului, caz în care Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

Nu e vorba de prim-ministru, ci de miniştrii care vacanteaza postul prin demisie.

Augustin Zegrean, fost preşedinte al CCR, spune într-un interviu:

Parlamentul trebuie să fie de acord doar cu noii miniştri propuşi, nu cu tot guvernul din nou, conform art 85 din Constituţie.

ARTICOLUL 113 (1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Este singura modalitatea prin care parlamentul poate retrage încrederea acordată guvernului. Nici preşedintele ţării nu poate destitui un premier sau un guvern.

Concluzia este că schimbarea compoziţiei politice a guvernului are efect asupra schimbării miniştrilor plecaţi, noii miniştri au nevoie de aprobarea parlamentului, dar nu are efect asupra funcţiei de prim-ministru.

Moţiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan

Reprezintă singura pârghie reală de a demite guvernul

Este improbabilă, pentru că PSD şi AUR sunt în competiţie electorală pe acelaşi segment de electorat. S-a văzut la dezbaterea şi aprobarea bugetului şi la schimbul de replici dintre cele două partide că nu se înţeleg deloc. PSD nu a susţinut amendamentele AUR şi nici invers. Este extrem de puţin probabil ca AUR să depună o moţiune de cenzură din care să profite PSD, prin schimbarea premierului Bolojan. Şi nici în cazul funcţionării unui guvern minoritar condus de Bolojan, este destul de improbabil ca PSD şi AUR să se înţeleagă în parlament să blocheze iniţiativele legislative ale guvernului.

PNL şi USR au stabilit în forurile lor de conducere, ca în cazul în care PSD părăseşte actuala guvernare să nu mai existe o altă coaliţie a celor două partide din care să facă parte şi PSD, eventual cu alt premier.

România a mai avut guverne minoritare

Guvernul Tăriceanu (2007-2008)

Partidul Democrat a ieşit din guvern, guvernul Tăriceanu devine minoritar, iar opoziţia nu reuşeşte moţiune de cenzură. Guvernul a rezistat până la alegeri, aproape doi ani. Nimeni nu a cerut „revalidarea” premierului, pe motivul schimbării compoziţiei politice a guvernului.

Singura modalitate de a demite un guvern este moţiunea de cenzură. Parlamentul controlează guvernul prin sancţiune, nu prin reconfirmare.

Un guvern minoritar are şi limite în funcţionare. Nu poate trece prin parlament legi organice (refritoare la buget, justiţie, administraţie, securitate, etc. )

Contextul internaţional

Grindeanu a fost informat la Bruxelles de către socialiştii europeni şi de liderii cu care a avut contact, că în actualul context internaţional ultimul lucru de care ar avea nevoie România este instabilitatea politică. România este pe muchie de cuţit în privinţa încrederii investitotilor şi agentiilor de rating, orice instabilitate politică ar duce România în „junk”, şi adio bani de pensii şi salarii bugetare.

În concluzie, Grindeanu dă şi el din gură, să vadă electoratul PSD că „se luptă” să le aducă bani de la guvern, chiar dacă nu muncesc.

Din păcate pentru el, majoritatea românilor înţeleg aceste manevre şi îl sprijină pe Bolojan, singurul capabil să readucă România la echilibre macroeconomice şi fiscal-bugetare.