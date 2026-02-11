Patru judecători de la CRR, numiţi de PSD, îşi bat joc de poporul român!

Populaţia României pierde 231 milioane de euro, cel puţin, din fondurile PNRR, pentru că aşa vor cei patru judecători de la CCR: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Ei au lipsit când trebuia dată soluţia contestaţiei, sau Gheorghe Stan îşi ia concediu de paternitate exact când riscăm să pierdem banii.

Lia Savonea, şefa ICCJ a dirijat şi ea amânările de la CCR inventând tot felul de motive care nu au de a face cu independenţa puterii judecătoreşti.

Independenţa celor trei puteri, legislativă, executivă şi judecătorească nu înseamnă „suveranitate”, este ghidată de principiul „checks and balances”, control şi echilibru. Adică fiecare putere îi dă peste mâini celeilalte puteri dacă încalcă echilibrul şi domeniile în care are atribuţii. Puterea judecătorească nu are printre atribuţii să-şi stabilească singură salariile, pensiile, vârsta de pensionare, atribute puse de Constituţie în sarcina legislativului şi executivului. Independenţa puterii judecatoresi înseamnă că nimeni nu-i dictează ce soluţii să dea în dosarele pe care le anchetează sau le judecă, nimic altceva.

Problema pierderii a cel puţin 231 milioane de euro din banii poporului român nu poate rămâne fără urmări. Oricum puterea judecătorească şi-a luat nasul la purtare, crede că i se cuvine orice, şi nici prestaţia sa nu este la standardele aşteptate de populaţie.

Cele cinci amânări ale soluţiei în cazul pensiilor magistraţilor, din motive scoase din pălărie, arată bătaia de joc la care este supus poporul român de către CCR, ICCJ şi alte instanţe superioare ale puterii judecătoreşti.

Profesorul Valerius M. Ciucă, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, a declarat că boicotul judecătorilor CCR este „echivalent cu autodemisia”: „Dacă, în deliberare, un judecător nu se prezintă, el este considerat demis automat. Deliberările amânate cer redeschidere de dezbateri obligatorii. Procesul nu este un izvor de misterii, ci un dialog juridic legitim.”

Preşedintele Nicusor Dan, executivul, parlamentul nu pot sta impasibili la o astfel de bătaie de joc. La deficitul bugetar imens pe care îl are de dus ţara noastră, asta îi mai lipsea, să piardă 231 milioane de euro pentru ca așa vor cei patru judecători.

Trebuie găsite soluţii legislative şi executive pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete în viitor. Adică judecătorii CCR au pensii şi salarii de 20 de ori mai mari decât cetăţenii de rând, care le şi plătesc aceste pensii şi salarii, că doar nu cad din cer, şi tot ei au de suferit când UE ne sancţionează cu reţinerea a 231 milioane de euro! Aşa ceva nu s-a mai văzut!

Mizez pe inteligenţa parlamentarilor cinstiţi şi a executivului condus de Ilie Bolojan să găsească soluţii la această nesimţire, adică pensii şi salarii uriaşe din banii noştri, ieşirea la pensie la 48 de ani şi tot noi să fim cei văduviţi de milioanele de euro de la UE, din cauza a patru judecători de la CCR! Cred că suntem unicul caz în lumea civilizată dat de o astfel de nesimţire maximă!