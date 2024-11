O victorie pentru Europa

Alegerile din Republica Moldova, recent încheiate, au arătat câteva aspecte deosebit de instructive, nu numai pentru viața politică locală, ci și în raport cu ceea ce avem în România.

În primul rând, capitalul de imagine al Maiei Sandu a crescut simțitor. A făcut față unei presiuni foarte mari, atât din competiția cu candidați ostili, nedemocrați, simpatizanți ai stângii sau ai regimului putinist, dar și în condițiile unui război hibrid tot mai vizibil, tot mai intens venit din partea structurilor de propagandă rusă. Ceea ce s-a petrecut în Moldova în ultimele luni, culminând cu vânzarea/cumpărarea de voturi, manipulare și dezinformare, telefoane de amenințare cu moartea etc este de neimaginat în România. Din acest punct de vedere, curajul, demnitatea și verticalitatea acestei femei excepțional de puternice au fost la un nivel la care un președinte cum este Klaus Iohannis nici măcar nu visează.

Dacă mai amintim și că Maia Sandu călătorește de regulă cu avioane comerciale law-cost, că se preocupă de lupta anticorupție sau că are o comunicare eficientă înțelegem de ce capitalul său de imagine întrece cu mult pe cel al omologului său dâmbovițean. Probabil, nu am fi prea departe de adevăr dacă am susține că într-o competiție directă, pentru a fi președintele României, Maia Sandu ar câștiga detașat, nu numai în cursa electorală din anul 2024, dar oricând și în orice condiții. Din acest punct de vedere, un comentator hâtru ar putea susține că am putea avea o mică (mare) unire dacă Maia Sandu ar proceda așa cum a procedat Alexandru Ioan Cuza în 1859, ce a fructificat genial o bună oportunitate istorică, în urma căreia a realizat un ideal râvnit de secole de români.

Al doilea aspect de semnalat vizează importanța capitală a rezultatului alegerilor din Moldova. Toată lumea știe că această competiție s-a desfășurat pe o linie extrem de subțire. Pierderea alegerilor ar fi însemnat intrarea în sfera de influență a Rusiei, îndepărtarea de structurile europene și de România, astfel că pentru o lungă perioadă de timp toate înfăptuirile Moldovei, de modernizare și europenizare, ar fi fost risipite ca un castel de nisip.

O consecință a victoriei Maiei Sandu, ar spune însă unii comentatori pesimiști, adică cei care văd mai mult jumătatea goală a paharului victoriei, idealul unirii cu România s-a îndepărtat și mai mult – intensificarea eforturilor pentru aderarea la Uniune vor conduce în mod inevitabil la o ,,re-unire” numai în interiorul Uniunii. Poate, peste mulți ani, când granițele se vor fi desființat, România și Moldova nu vor mai fi despărțite.

În fine, al treilea aspect pe care vreau să-l semnalez vizează continuitatea, sau mai precis, posibila continuitate, cu alegerile din SUA. Chiar azi este ziua cea mai lungă, cea mai decisivă când milioane de americani merg la urne pentru a alege între republicanul Donald Trump și democrata Kamala Harris. În cazul victoriei candidatei democrate, am avea și în America o președintă la fel de curajoasă, tenace și ambițioasă precum este Maia Sandu în Moldova. Ar fi o situație foarte grăitoare despre felul în care a evoluat societatea occidentală – rolul femeilor devenind tot mai mare în actuala epocă a spiritului.