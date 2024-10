Simple agitații în an electoral?

Asistăm în ultimele zile la tot mai multe aspecte, pe scena socială și politică, astfel încât cineva ar putea să tragă concluzia că această agitație este cauzată tocmai de apropierea alegerilor (de la sfârșitul lui noiembrie și începutul lui decembrie).

Mă voi opri la trei aspecte. Am în vedere în primul rând cursa electorală în sine – decizia CCR punând în imposibilitate pe unul din candidați să participe la competiție. Deși, pe deplin meritat pe fond, decizia a fost criticată recent pe motive de oportunitate de aproape întreg spectrul politic de la noi. PSD pare să vrea să conducă autoritar instituțiile de putere din România.

Nu știu dacă recentele luări de opinie, de după apariția motivației, au subliniat îndeajuns de puternic ironia situației: de luni de zile, Diana Șoșoacă a criticat în termeni duri, adesea suburbani, instituțiile, inclusiv pe cele europene, pe motiv că democrația nu ar fi bună sau că, ironia supremă, mama Rusia ar fi un fel de model de urmat (vezi numeroase luări de poziție în favoarea Rusiei de după începerea războiului din Ucraina). Or, CCR exact asta a făcut – a dat doavdă de autoritarism, fiind plasat la limita democrației, adică a răspuns exact în felul clamat de Diana Șoșoacă.

Un fapt mai puțin observat în presă, dar care se desfășoară lent de căteva luni la Timișoara este cel din jurul firmei IT Atos. Aici, în luna august, o angajată s-a sinucis în urma regimului de teroare la care a fost supusă la birou (altă angajată, la București, a murit exact la birou). Detaliile acestei morți suspecte, ce ar necesita inclusiv atenția procuraturii, arată cum mari interese financiare pot conduce direct la tragedii în condiții de lipsă de respect pentru lege.

Trebuie subliniat că firma a generat o cădere la bursă, aproape catastrofală, în mai puțin de doi ani, astfel că proiectele (contractele) angajaților s-au diminuat tot mai mult, ajungând spre zero. In aceste condiții, în loc să concedieze oamenii, să le asigure salarii compensatorii și alte dovezi de bună credință, managerii au considerat că pot pune presiune pe angajați încât să demisioneze. Găselnița – o evaluare slabă (sub patru puncte), astfel ca ei să fie obligați să vină la birou, în condițiile în care, la angajare, li s-a spus că pot lucra de la domiciliu. Deplarea la birou ar fi echivalat pentru mulți cu pierderea locului de muncă, căci mulți angajați se află în alte localități sau chiar județe. În atari condiții, inspecția muncii din Timiș nu numai că nu a luat măsuri, la plângerea sindicatului, care să preîntâmpine escaladarea hărțuirii angajaților, dar a mușamalizat întregul caz.

În fine, cazul trei de care mă ocup în acest text vizează pe Nordis, marele proiect imobiliar atât de mult prezent în presă în ultimii ani, ce a fost declarat luni în stare de insolvență. Cu zeci de procese în care oameni înselați își cer înapoi banii economisiți de o viață, cu promisiuni neonorate și alte aspecte imorale (așa cum arată recenta investigație Recorder), cazul arată cum interesele financiare ale unor oameni pun în pericol banii, sănătatea și chiar viața altora. În sens larg, minciuni și manipulare la scară uriașă, de ani de zile, ascunse sub sintagma ,,strategie de marketing”.

Ce au în comun toate aceste cazuri? Sunt ele simple agitații din acest an electoral? Răspunsul meu este negativ: nu sunt agitații electorale, ci sunt urmarea firească, naturală a intruziunii politicului (a se citi PSD) în instituții de stat, instituții private sau în afaceri imobiliare.

Decizia CCR stă sub semnul politicului chiar și numai decă observăm că judecătorii care au votat ,,pentru” sunt judecătorii numiți de PSD. Chiar dacă nu au primit ordin direct de la Ciucă (un absolvent chinuit de liceu este lipsit de capacitatea intelectuală de a pune în scenă mari strategii), judecătorii au reușit să arunce un uriaș blam pe partidul care îi susține.

Cazul Atos interferează cu politicul (a se citi PSD) prin faptul că șefa ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, este o apropiată a PSD, anagajată de ministrul pesedist al muncii, Marius Budăi, și pozată în numeroase ipostaze cu politicienii de vârf ai acestui partid. In plus, soțul șefei ITM este angajat al firmei Atos.

Cum corupția ucide revine în atenția publică în acest an electoral este foarte vizibil, poate cel mai clar, și în cazul Nordis: firma este inființată și condusă de soțul deputatei PSD Laura Vicol, adică exact cea care i-a apărat pe interlopii frați Cămătaru. Ca o afacere de familie, Nordis a fost de la început gândită ca o uriașă țeapă (,,strategie de marketng”) prin care s-au luat bani de la români (contravaloarea completă, sau aproapte completă a imobilelor) pe baza unei simple promisiuni (act numit ,,promisiune de vânzare” – înregistrat la notariat), urmat apoi de vânzare, dar nu către cei care au plătit deja, ci către alte persoane sau firme (ba chiar, după ancheta Recorder, aceleași imobile au fost vândute și de două ori, deci trei în total cu promisiunea).