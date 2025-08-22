Horoscop sâmbătă, 23 august. Sfat important pentru Balanțe. Taurii au motive de bucurie

Astăzi, 22 august, accentul cade pe echilibru, între nevoile personale și cele ale celor din jur. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru cele 12 semne zodiacale.

Berbec

Iubire - Talentul de comunicare nu e strălucit. Parcă știți exact subiectele care declanșează reacția partenerului.

Sănătate - Să vă controlați mintea e important pentru a nu canaliza energia destul de redusă către activități inutile.

Bani - Căutați echilibrul! Dacă achiziționați ceva ce vă doriți, cumpărați ceva și pentru familia de acasă.

Taur

Iubire - Mingea e la voi. Planificați ieșirile, locația și timpul, doar anunțați pe cei dragi. Îi veți surprinde și vă veți bucura de bucuria lor.

Sănătate - Aveți succes dacă mizați pe a vă ocupa strict de nevoile personale. Nu vă luați pe umeri grijile celorlalți!

Bani - Ați riscat și acum se văd beneficiile, chiar dacă nu sunt pe măsura așteptărilor. Sărbătoriți câștigul!

Gemeni

Iubire - Acordați prioritate familiei. Dacă vi se solicită ajutor, nu stați pe gânduri și nu refuzați.

Sănătate - Confruntați-vă cu ce vă doare. Mergeți la o vizită la medic și aflați cauza.

Bani - Sănătatea e esențială. Faceți analizele de care aveți nevoie, chiar dacă plătiți. În schimb, nu mizați pe noroc la câștiguri!

Rac

Iubire - Nu vă lăsați copleșit de problemele partenerului! Ascultați activ,cu empatie.

Sănătate - Un mod sănătos de viață nu e legat de statutul financiar, ci mai mult de un mod sănătos de a gândi și reacționa la provocări.

Bani - Profesia vă solicită și vă cere implicare ridicată. Ocupați-vă de tot ce v-ați asumat.

Leu

Iubire - Dacă sunteți singur, lăsați-vă purtat de val și acceptați ieșirile propuse.

Sănătate - Cheltuiți ceva în plus pe produse de calitate, atât pe alimente, cât și pe echipamente de sport.

Bani - Aveți grijă în folosirea programelor de calculator la locul de muncă. Tehnologia joacă feste și pierdeți date importante.

Fecioara

Iubire - Principiile după care relaţionaţi deodată parcă nu mai satisfac nevoile partenerului. Lăsaţi-l să se elibereze de frustrări.

Sănătate - Nu lăsaţi mintea să vă dicteze starea. Vă puteţi autoinduce simptome doar din grijile permanente.

Bani - Faceţi lucuri pentru uz personal. Daţi avansul pentru o excursie sau mergeţi la o pensiune în afara localităţii.

Balanța

Iubire - Vedeți avantajele pe termen lung și calitățile partenerului care vă atrag. Nu săriți din floare în floare.

Sănătate - Consultați un specialist și aflați un tablou general al stării de sănătate curente. Fiți precaut.

Bani - Anumite speculații vă aduc profit. Nu vă entuziasmați și nu vă asumați riscuri din ce în ce mai mari.

