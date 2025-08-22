search
Vineri, 22 August 2025
Horoscop sâmbătă, 23 august. Sfat important pentru Balanțe. Taurii au motive de bucurie

Publicat:

Astăzi, 22 august, accentul cade pe echilibru, între nevoile personale și cele ale celor din jur. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru cele 12 semne zodiacale.

Horoscop sâmbătă, 23 august FOTO: Shutterstock
Horoscop sâmbătă, 23 august FOTO: Shutterstock

Berbec

Iubire - Talentul de comunicare nu e strălucit. Parcă știți exact subiectele care declanșează reacția partenerului.

Sănătate - Să vă controlați mintea e important pentru a nu canaliza energia destul de redusă către activități inutile.

Bani - Căutați echilibrul! Dacă achiziționați ceva ce vă doriți, cumpărați ceva și pentru familia de acasă.

Taur 

Iubire - Mingea e la voi. Planificați ieșirile, locația și timpul, doar anunțați pe cei dragi. Îi veți surprinde și vă veți bucura de bucuria lor.

Sănătate - Aveți succes dacă mizați pe a vă ocupa strict de nevoile personale. Nu vă luați pe umeri grijile celorlalți!

Bani - Ați riscat și acum se văd beneficiile, chiar dacă nu sunt pe măsura așteptărilor. Sărbătoriți câștigul!

Gemeni 

Iubire - Acordați prioritate familiei. Dacă vi se solicită ajutor, nu stați pe gânduri și nu refuzați.

Sănătate - Confruntați-vă cu ce vă doare. Mergeți la o vizită la medic și aflați cauza.

Bani - Sănătatea e esențială. Faceți analizele de care aveți nevoie, chiar dacă plătiți. În schimb, nu mizați pe noroc la câștiguri!

Rac 

Iubire - Nu vă lăsați copleșit de problemele partenerului! Ascultați activ,cu empatie.

Sănătate - Un mod sănătos de viață nu e legat de statutul financiar, ci mai mult de un mod sănătos de a gândi și reacționa la provocări.

Bani - Profesia vă solicită și vă cere implicare ridicată. Ocupați-vă de tot ce v-ați asumat.

Leu 

Iubire - Dacă sunteți singur, lăsați-vă purtat de val și acceptați ieșirile propuse.

Sănătate - Cheltuiți ceva în plus pe produse de calitate, atât pe alimente, cât și pe echipamente de sport.

Bani - Aveți grijă în folosirea programelor de calculator la locul de muncă. Tehnologia joacă feste și pierdeți date importante.

Fecioara 

Iubire - Principiile după care relaţionaţi deodată parcă nu mai satisfac nevoile partenerului. Lăsaţi-l să se elibereze de frustrări.

Sănătate - Nu lăsaţi mintea să vă dicteze starea. Vă puteţi autoinduce simptome doar din grijile permanente.

Bani - Faceţi lucuri pentru uz personal. Daţi avansul pentru o excursie sau mergeţi la o pensiune în afara localităţii.

Balanța 

Iubire - Vedeți avantajele pe termen lung și calitățile partenerului care vă atrag. Nu săriți din floare în floare.

Sănătate - Consultați un specialist și aflați un tablou general al stării de sănătate curente. Fiți precaut.

Bani - Anumite speculații vă aduc profit. Nu vă entuziasmați și nu vă asumați riscuri din ce în ce mai mari.

Citește continuarea pe Click!.

Horoscop

